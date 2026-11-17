À 40 ans, l’acteur britannique succède à Daniel Craig. Entre l’ombre de Twilight, la noirceur de The Batman et un parcours de cinéma d’auteur, ce choix promet-il un espion moins lisse que ses prédécesseurs ?

Le nom circulait depuis des jours, il est désormais officiel : Robert Pattinson sera le prochain James Bond. L’annonce faite lundi 16 novembre par Amazon MGM Studios met fin à une longue période de spéculations sur le successeur de Daniel Craig, qui avait quitté le rôle après Mourir peut attendre en 2021. Dans une franchise où chaque changement d’acteur prend les proportions d’un débat national britannique, le choix de Pattinson a aussitôt suscité enthousiasme et réserves.

Pour les uns, il possède précisément ce dont 007 a besoin : une élégance naturelle, un humour difficile à saisir et une capacité à faire affleurer une menace derrière un visage impassible. Pour les autres, son image demeure associée au vampire romantique de la saga pour ados bébête Twilight, personnage dont la célébrité a longtemps masqué la variété de sa carrière. Les deux camps parlent en réalité de deux Pattinson différents. L’adolescent adulé par des millions de spectatrices a depuis longtemps cédé la place à un acteur attiré par les rôles ambigus et les cinéastes exigeants.

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Robert Pattinson est James Bond : ces autres rôles qui parlent en sa faveur

Il suffit de regarder son itinéraire pour comprendre ce qui a pu séduire les producteurs. Dans Good Time, il incarnait un petit délinquant fébrile ; dans The Lighthouse, un homme enfermé dans une relation de domination et de folie ; dans The Batman, un justicier sombre, presque maladif. Autant de personnages qui l’éloignent du héros impeccablement sûr de lui. Or James Bond, depuis Daniel Craig, n’est plus seulement un homme qui sait commander un martini et traverser une fusillade sans froisser son costume. Il est aussi un agent fatigué, blessé et parfois prisonnier de sa propre légende.

Le défi reste considérable. Bond appartient à une mythologie dont les codes sont surveillés avec une ferveur peu commune : la voiture, le smoking, la répartie, le rapport aux femmes, le patriotisme britannique et une certaine manière de traverser le monde en donnant l’impression qu’il lui appartient. Moderniser le personnage sans le rendre méconnaissable est devenu le problème central de la série. Trop de fidélité et l’on accuse le studio de recycler ses recettes ; trop de nouveauté et les gardiens du temple dénoncent une trahison.

Robert Pattinson saura-t-il convaincre les foules en James Bond ?

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Le changement de propriétaire créatif compte également. Amazon MGM veut relancer une franchise parmi les plus précieuses du cinéma mondial, mais dont les films exigent des budgets énormes et des années de préparation. Pattinson apporte une notoriété internationale, une solide crédibilité artistique et une génération de spectateurs qui ne se reconnaît pas nécessairement dans les anciennes incarnations du personnage.

Ursula Andress et Sean Connery. 007 contre Dr No.

On peut regretter que l’époque transforme chaque distribution en référendum culturel. Mais le débat autour de Pattinson dit aussi quelque chose de l’attachement singulier à James Bond. Aucun autre héros ne semble appartenir à la fois aussi intimement à ses interprètes et aussi farouchement au public. Le nouveau 007 devra désormais faire oublier les polémiques par la seule chose qui compte vraiment : un bon film.