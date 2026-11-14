Marine et Jordan soumis à la question

Invitée sur la chaîne américaine CBS, Marine Le Pen a refusé de jouer le rôle de la repentante en affirmant que la France n’était pas un pays raciste. De son côté, sur BFMTV, Jordan Bardella récuse le procès que lui intentait Marie Chantrait. Deux plateaux TV, deux salles, mais la même ambiance de tribunal.

Question piège, en l’occurrence pour Marine Le Pen qui, se trouvant aux États-Unis, est interviewée pour la chaîne CBS. Piège dans lequel, faut-il le préciser, elle n’est pas tombée.

Qu’espérait le journaliste inquisiteur en cherchant à faire dire à son invitée qu’il y avait chez nous de la discrimination à l’embauche et que la France était un pays raciste ? Qu’elle se vautre dans le repentir et que, courbant l’échine, se frappant la poitrine, elle larmoie et confesse : « Oh oui, mon bon monsieur, en France on pratique la discrimination à l’embauche et notre pays est un immense marécage où s’épanouit le racisme le plus immonde, le plus puant » ? Oui, sans doute, c’est ce que cette bonne âme médiatique espérait, ou du moins quelque chose d’approchant.

Mais le piège n’a pas marché, en tout premier lieu parce que la manœuvre consistait à amener l’interviewée à dénigrer tout simplement son pays depuis l’étranger, ce que, en femme politique responsable, Marine Le Pen n’allait assurément pas accepter. D’autres de chez nous le font hélas très bien. M. Macron, en certaines circonstances, n’y a pas manqué, d’ailleurs.

Cela est le premier point, et non le moindre.

Il y a aussi que l’argumentation qui lui était opposée était d’une malhonnêteté intellectuelle remarquable. Bref, la ficelle était des plus grosses.

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Marine Le Pen faisant observer que le chômage des personnes immigrées est chez nous deux fois supérieur à ce qu’il est parmi nos autres travailleurs et que, en conséquence, nous n’avions nul besoin d’en importer d’autres, le cher homme osa reprendre l’argument bien biaisé qu’on n’a que trop entendu ici, à savoir que c’était précisément la discrimination pratiquée qui était la cause de ce haut niveau de chômage.

Pas une seconde il n’en serait venu à tenir compte des vraies données du problème. Pour obtenir un emploi, en France comme partout ailleurs dans le monde, qu’on soit blanc, jaune, noir, bleu, vert ou chamarré, il faut impérativement remplir un certain nombre de conditions qui n’ont rien à voir avec l’origine : maîtrise de la langue, bonne connaissance de l’orthographe, acquisition d’une formation pour le job envisagé, preuve d’une réelle motivation d’intégration à l’entreprise, sans oublier ce petit rien qu’on appelle compétence, etc.

Quant au procès en racisme, comme on peut s’en douter, notre Torquemada made in CBS s’appuyait pour l’instruire sur la tuerie de Trappes. Un abominable fait divers qui est loin, cependant, de rivaliser avec ce qu’ont coûté en vies humaines et en détresse les attentats islamistes perpétrés sur notre sol depuis une quinzaine d’années. Passons.

« Non, la France n’est pas raciste », a opposé Marine Le Pen. Là encore avec pertinence. Encore une fois, l’imagine-t-on, à l’étranger, bredouiller, penaude : « Ben oui, peut-être bien que… » ? Cependant, il y a une plus forte raison. La France, objectivement, n’est pas raciste. Il y a évidemment des individus égarés dans ces délires, certes, mais le pays en lui-même est à cent lieues de cela. Rien dans sa Constitution, dans ses lois, dans la mise en œuvre de celles-ci, ne permet de fonder le moindre procès de cette nature. Un exemple, l’école : l’école de la République accueille tous les enfants, absolument tous. Même ceux qui, chez eux, sont élevés dans le mépris et la haine de cette même République et de ses valeurs.

Ainsi Marine Le Pen n’est-elle pas tombée dans le piège grossier qui lui était tendu.

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Pratiquement dans le même temps, Jordan Bardella subissait une épreuve analogue. C’était sur les antennes de BFMTV. Le sujet était sensiblement le même : la discrimination. La journaliste en charge de la question choisit quant à elle un autre angle d’accusation. Quelque chose qui serait comme le recours à ce qu’on appelle l’argument d’autorité. En général, un tel argument est employé pour donner du poids à ce qui est proféré. Là, l’intention était contraire. La journaliste l’employait pour avilir les propos de son invité.

L’air navré, profondément navré, la journaliste tint à faire savoir, avec regret, qu’elle ne pouvait que constater, dépitée, que Jordan Bardella employait sur ce sujet les mêmes termes qu’un certain Éric Zemmour. Là, voyez-vous, est le grand crime. Lorsque le président du RN déclare que ce qui est discriminant dans un entretien d’embauche, c’est (aussi) de sortir des « wesh », « wallah » et autres expressions inconnues des parlers hexagonaux, le voilà accusé de puiser son vocabulaire dans le Petit Zemmour illustré. Horreur !

Mais Jordan Bardella, pas plus que Marine, n’est tombé dans le panneau. Très tranquillement, il a opposé que, après tout, il se pouvait fort bien que, en se levant le matin, Éric Zemmour ait déclaré : « Il pleut. » Ce qui, en ce jour de pluie, n’aurait été que la plus stricte vérité.

Ce qui signifiait que toute vérité, fût-elle exprimée par Pierre, Paul, Dudule ou Mimile, était bonne à reprendre et à répéter. Non seulement bonne à répéter, mais nécessaire.

Ce qu’il y a de plus notable dans ces mesquineries journalistiques, c’est que ce petit monde des médias conformistes en soit réduit à recourir à de telles manœuvres, à bricoler des pièges aussi grossiers, à asséner des arguments aussi pauvres, aussi pitoyables. En fait, chaque nouvelle tentative est un nouvel aveu d’échec. Ils n’ont plus la main. La vérité — ainsi que le discours de vérité — les a rattrapés et ils se débattent comme ils peuvent, comme le pauvre noyé emporté par le courant ou la marée qui monte.