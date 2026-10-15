Faut-il souffrir pour être macho?

En quête de virilité, les jeunes « mascus » sont prêts à malmener leur propre corps: oreilles en chou-fleur, testicules XXL et autres joyeusetés sont devenus de nouveaux trophées pour prouver leur valeur. Si ces phénomènes inquiètent la presse, les néoféministes, elles, ne parlent jamais de cette masculinité toxique-là.

Des cosmétiques à la chirurgie esthétique, les hommes se donnent désormais autant de mal que les femmes pour soigner leur apparence. La vanité et parfois la sottise ne sont plus réservées au seul beau sexe. Ce que l’on n’avait pas vu venir, en revanche, c’est le « looksmaxxing » : des pratiques extrêmes pour améliorer son apparence physique. Clavicular, influenceur américain masculiniste de 20 ans, a ainsi acquis une grande notoriété grâce à ses mâchoires redessinées à coups de marteau, à ses injections dans le visage et à son corps sculpté à grand renfort de stéroïdes. À côté du fameux « looksmaxxing », la presse française s’est inquiétée de deux autres phénomènes : les oreilles en chou-fleur et le « ballmaxxing ». Le Parisien a trouvé des centaines de vidéos de jeunes hommes souhaitant obtenir des oreilles boursouflées comme celles des combattants de MMA. Moyennant 35 euros, le combattant monténégrin Matija Gajovic fournit des tutoriels détaillant la procédure à faire chez soi.

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Cette déformation, vécue comme un trophée, serait aussi un bon « signal à envoyer en cas d’embrouille ». Mais elle peut provoquer des lésions graves du conduit auditif, perforer le tympan, voire entraîner une surdité totale. Le « ballmaxxing » n’est pas sans risques non plus : il consiste à s’injecter du sérum phy ou de l’eau salée dans le scrotum, jusqu’à un litre pour les plus ambitieux, afin d’augmenter le volume de ses testicules. L’opération devant être répétée fréquemment, les risques d’infection ou d’infertilité ne sont pas à exclure. Des groupes Reddit où s’échangent des photos ont été découverts par France Info. Évidemment, le mensuel homosexuel Pride n’est pas passé à côté du phénomène et y consacre dix pages, à la fois inquiètes et excitées, dans un dossier titré « Testicules XXL : le nouveau six-pack ? » En revanche, ne comptez pas trop sur nos militantes féministes pour s’inquiéter de ces pratiques dangereuses, étant bien trop occupées à combattre les adeptes du barbecue, le « manspreading » dans les transports ou la place disproportionnée laissée aux jeux de ballon dans les cours de récré.