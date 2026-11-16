L’attendrissante candeur du camarade Mélenchon

Le candidat à l’élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a un modèle en politique. Ce modèle n’est autre que le souverain pontife de la guillotine, le plus grand pourvoyeur de notre histoire en têtes coupées: Maximilien de Robespierre.

Les deux hommes ont en commun un ego boursouflé, démesuré, un melon façon montgolfière. Sous couvert de célébrer l’Être suprême, Robespierre – l’Incorruptible pour les intimes et le peuple abusé –, tout vêtu d’un bleu céleste, entendait en réalité se célébrer lui-même. Mélenchon ne serait pas très loin de tels délires s’il n’était tenu à une certaine apparence d’humilité et de souci d’égalité afin de maintenir bien au chaud ses chances de l’emporter lors du scrutin.

Chacun son tour

Cependant, Robespierre, en un retour en mode boomerang du Rasoir national, ne vit-il pas son auguste tête rouler à son tour dans la sciure ? Cela se passait place de la Révolution devant un public aussi nombreux qu’il l’avait été pour acclamer le même tribun et la même tête lors de ses dernières harangues, dont on ne saurait dire si elles avaient eu lieu au Bourget ou ailleurs.

Est-ce bien prudent, de la part du candidat insoumis, de calquer sa trajectoire révolutionnaire sur celle d’un personnage qui a connu une telle fin ? Les mêmes causes produisant fort souvent les mêmes effets, adulé aujourd’hui, M. Mélenchon ne risque-t-il pas d’être honni une fois le Graal obtenu ? Détesté et mis en accusation dès les premières désillusions de sa gouvernance survenues. Elles ne manqueront pas, tant son programme est, à dire d’experts, frappé au coin de l’irréalisme démagogique.

Alors son tour viendra de devoir rendre des comptes. De comparaître devant le tribunal du peuple qu’il aura lui-même institué. Un tribunal où siègeront, comme c’est l’usage constant dans ces machineries révolutionnaires paranoïaques, ses proches collaborateurs d’aujourd’hui, ses camarades du premier cercle.

Et comment pourrait-il tenir plus de vingt minutes devant les Fouquier-Tinville du moment ?

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Les chefs d’accusation s’accumuleront bien vite et lui tomberont sur le râble en cascade :

Coupable d’être un mâle. Vieux mâle, qui plus est.

Coupable d’être blanc, ce que les ardents racisés qu’il a propulsés en première ligne de son mouvement se feront une joie mauvaise de rappeler à cette occasion. Bien vite, ils le trouveront bien trop mâle et bien trop blanc. Si ce n’est déjà le cas, bien sûr…

Bourgeois tant par son mode de vie que par la culture qu’il se plaît à afficher à tout va, suivant en cela le bon vieil adage selon lequel la culture, c’est comme la confiture : moins on en a, plus on l’étale.

Bourgeois en politique de compromission, compagnon de route durant bien trop d’années des sociaux-traîtres et de la sociale-médiocratie à la Mitterrand et consorts.

Bourgeois qui se flatte de vivre – et plutôt bien –, entre autres ressources, d’une pension par capitalisation. Autrement dit, le bonheur bien concret d’encaisser mois après mois le fruit d’un pacte avec l’ennemi de classe, l’ennemi répugnant qu’est le capitalisme et ses engeances du type fonds de pension.

Avec ça, bourgeois proprio multi-compromis. Bel appartement dans un beau et bon quartier, et flatteuse résidence secondaire dans notre aimable province du Gâtinais, à une heure à peine de la capitale.

Cela sans oublier le violent reproche qui lui sera balancé à la figure en plein procès : l’accusation d’imposture. Accusation facile autant que décisive de s’être complaisamment présenté comme Maghrébin. Maghrébin d’usurpation, en vérité. Le crime impardonnable, le crime inexpiable.

Qu’on lui coupe la tête ?

Sans doute le tribunal révolutionnaire, dont l’inventivité dans ce registre a toujours été sans limites sous toutes les latitudes et à toutes les périodes de l’histoire, dénichera-t-il d’autres chefs d’inculpation.

Toujours est-il que le pauvre ex-líder máximo de l’officine n’aura guère de chances de s’en tirer. Certes, on a rangé la guillotine au rayon des accessoires de musée – réserve dont elle peut être ressortie à tout moment. Il gardera donc sa bonne tête de tribun sur les épaules – ce que nous souhaitons de tout cœur, très sincèrement –, mais il ne sera plus grand-chose. Peut-être ses sémillants et fidèles camarades de campagne nous convieront-ils à un spectacle annuel de marionnette d’un nouveau genre : un Jean-Luc Mélenchon faisant l’éloge indéfiniment répété du grand Maximilien de Robespierre, des camarades Lénine, Staline, Pol Pot, Mao, Fidel… Histoire de l’aérer un peu, l’icône empoussiérée, et de nous offrir à bon compte une resucée de son – indéniable – talent oratoire. Le seul plaisir autorisé, le seul luxe permis qui nous restera, peut-être bien. Et encore…