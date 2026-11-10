France–Iran: guerre dans la chaîne du froid!

Le sabotage de centaines d’installations frigorifiques françaises, attribué à une unité des Gardiens de la Révolution, fait entrer le conflit dans nos supermarchés. Intimidation calculée ou initiative mal maîtrisée, l’opération pose une question sur les intentions de Téhéran. Et une autre sur les conséquences d’une agression contre la France.

Une guerre peut entrer dans un pays par le rayon des surgelés. Le 9 novembre 2026, le gouvernement français a officiellement attribué à l’Iran la campagne de sabotage qui avait touché, dans la nuit du 11 au 12 octobre, les contrôleurs de réfrigération de plus de 700 sites de la grande distribution, causant, selon le Quai d’Orsay, des pertes se chiffrant en dizaines de millions d’euros.

15 départs de feu recensés par l’ANSSI

L’opération est imputée à Shahid Kaveh, une unité cyberoffensive affiliée au centre électronique et cyber des Gardiens de la Révolution, également connue sous le nom de CyberAv3ngers. Elle porte le nom de Mahmoud Kaveh, un jeune commandant tué à 25 ans pendant la guerre Iran-Irak, en septembre 1986. Spécialisée dans les systèmes qui commandent les installations industrielles, elle était déjà impliquée dans des attaques contre des services des eaux américains en 2023. Sa particularité est de faire sortir le piratage des écrans pour lui donner des conséquences matérielles. Une logique déjà illustrée par Stuxnet, associé à l’opération Olympic Games contre le programme nucléaire iranien.

Les assaillants ont modifié les paramètres de dégivrage des équipements pour les porter à des températures élevées. Les conséquences ont dépassé la destruction des marchandises. L’ANSSI fait état d’au moins quinze départs de feu. La grande distribution était la partie la plus visible d’une attaque plus étendue contre les installations qui permettent de conserver et de transformer les aliments. On compte également des victimes parmi de petites boucheries, un abattoir et des usines agroalimentaires coopératives.

Le choix de ces cibles mérite qu’on s’y arrête. En visant des équipements à la fois inattendus et sensibles, dont dépendent la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs, l’attaque exerce une pression sur une société et son gouvernement sans prendre la forme d’un affrontement militaire ouvert. Elle impose des coûts, mais surtout révèle les vulnérabilités de nos nombreuses infrastructures vitales et oblige les autorités à y répondre.

Le calcul paraît assez simple. Une politique étrangère semble lointaine tant que ses conséquences le restent, mais elle devient plus concrète lorsqu’elle entraîne des pertes pour les commerçants et des désagréments pour les consommateurs. L’agresseur peut espérer que la colère change progressivement de destinataire. Après les pirates, les autorités ou les chefs d’entreprise qui n’auraient pas protégé les installations. Puis les dirigeants dont les choix diplomatiques auraient, aux yeux d’une partie de l’opinion, exposé le pays. Ce déplacement de la responsabilité est l’un des ressorts de l’intimidation.

Un drôle de pari

Mais cette explication rencontre une difficulté. Dans la guerre en cours, Téhéran aurait intérêt à éloigner les Européens des États-Unis et d’Israël, à obtenir leur compréhension, sinon leur soutien, et à diriger leur colère contre ses adversaires. Pourquoi, dès lors, s’en prendre à la France ? Pourquoi transformer un partenaire diplomatique possible en victime directe d’une agression iranienne ?

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Supposons que les organisateurs aient pensé pouvoir conserver le secret. Le sabotage pouvait alors désorganiser les entreprises, imposer des dépenses et affaiblir la confiance dans les autorités françaises. Mais comment convertir ces dommages en avantage diplomatique ? Une panne inexpliquée peut susciter de la colère contre un gouvernement. Elle ne conduit pas spontanément à réclamer une politique plus favorable à l’Iran. Pour que le mécontentement se dirige vers Washington ou Jérusalem, il faut encore établir, dans l’esprit du public, un lien entre les réfrigérateurs sabotés et le conflit au Proche-Orient. Le secret protège l’agresseur, mais brouille aussi son message.

Supposons maintenant que Téhéran ait accepté le risque d’être identifié. Le message devient plus lisible. L’Iran montrerait qu’il peut faire payer aux Européens une politique qu’il juge hostile, jusque dans leur vie quotidienne. Il chercherait moins à convaincre la France qu’à la dissuader de s’engager davantage contre lui. L’objectif pourrait être d’obtenir sa retenue plutôt que son amitié. Mais le pari est dangereux. Une menace peut convaincre celui qui la reçoit de se rapprocher de ceux qui affrontent déjà son auteur.

Il reste une autre possibilité, celle d’un calcul mal fait ou d’objectifs contradictoires au sein de l’appareil iranien. La doctrine de « défense en mosaïque » donne ici une piste de réflexion. Conçue pour empêcher l’effondrement du dispositif militaire en cas de décapitation du commandement, elle repose sur la dispersion des moyens et une autonomie accrue des commandants, capables de poursuivre les opérations même lorsque les communications avec leur hiérarchie sont coupées. Cette organisation favorise la continuité du combat, mais peut aussi compliquer la cohérence politique des actions entreprises… Une unité peut chercher à démontrer sa capacité de nuisance ou à exploiter une trop belle opportunité sans que le bénéfice diplomatique ait été sérieusement évalué. Les intérêts de ceux qui conduisent une opération ne coïncident pas nécessairement avec ceux des diplomates qui devront en gérer les conséquences. Rien ne permet d’affirmer que Shahid Kaveh a agi de manière autonome dans cette affaire. Mais cette hypothèse rappelle qu’un système conçu pour continuer à frapper malgré la perte de ses chefs peut aussi rendre plus difficile la maîtrise des coups portés.

L’ambassadeur convoqué au Quai d’Orsay

Le message d’intrusion reste, lui, très clair. Ce qui semblait familier et maîtrisé peut être manipulé et devenir une arme contre nous. En réponse, la France a choisi de rendre l’attribution publique, de convoquer l’ambassadeur iranien et de proposer de nouvelles sanctions européennes. Le parquet de Paris a également annoncé l’ouverture d’une information judiciaire visant les responsables présumés de l’unité.

Cette réaction rappelle des précédents autrement plus meurtriers. Le 12 mars, Arnaud Frion a été tué en Irak dans une attaque de drone attribuée par Emmanuel Macron à une milice pro-iranienne. En avril, Florian Montorio et Anicet Girardin ont été mortellement blessés au sud-Liban dans une embuscade imputée par Paris, « selon toute vraisemblance », au Hezbollah, allié de Téhéran. Trois morts français, des condamnations fermes et des demandes (fermes !) de justice, mais aucune riposte punitive française publiquement annoncée contre les auteurs de ces attaques ou leurs commanditaires. La France fronce les sourcils à coups de communiqués virils dont le rôle semble, rétrospectivement, se limiter à permettre de passer au prochain sujet à l’ordre du jour médiatique, puis d’oublier l’incident. On peut donc avancer une dernière hypothèse. Si Téhéran prend le risque de braquer Paris, c’est peut-être parce qu’il estime, à la lumière de ces précédents, que ce risque n’existe pas vraiment.