Ces mots interdits qui bâillonnent les Français

Jeunes «issus de l’immigration», «grand remplacement», «racisme anti-blanc»: la liste des expressions polémiques que les médias convenables invitent les citoyens responsables à bannir ne cesse de s’allonger. En censurant les mots, on empêche des débats certes difficiles, mais légitimes pour l’avenir du pays. Où est passée la libération de la parole?

De l’air ! Les Français ne peuvent se laisser bâillonner, au risque de mourir asphyxiés. Le 25 mai 2020 à Minneapolis (États-Unis), George Floyd suppliait le policier qui, de son genou, le plaquait en lui compressant le cou : « Je ne peux plus respirer ! ». Symboliquement, le déchaînement répressif des pandores de la pensée relève d’une même brutalité contre l’instinct de survie du peuple paria. Le 13 novembre, l’éditorial du Monde a demandé la censure de CNews, coupable d’aborder « la théorie raciste du “grand remplacement“, l’islam ou l’immigration ». L’extrême gauche s’en prend aux journalistes dans les manifestations. Samedi, c’est une équipe de BFM que des black blocs voulaient lyncher à Lyon (voir la chronique d’Elisabeth Lévy publié ce jour à 11 heures sur Causeur). LFI vante la Belgique et son cordon sanitaire médiatique, qui proscrit les opinions « d’extrême droite » et laisse Bruxelles s’islamiser.

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Idéologie française

L’idéologie antiraciste, qui depuis les années quatre-vingt interdit de critiquer certains comportements des minorités ethniques ou religieuses, tente un retour en force. Ce politiquement correct veut nier, cette fois, les échecs de la société ouverte à l’immigration extra-européenne. Le 11 novembre, sur RTL, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, a estimé que le « concept de racisme anti-Blancs » était une construction forgée par « l’extrême droite » pour légitimer le racisme contre les Noirs et les Arabes. L’explosion de l’antisémitisme musulman est pareillement occultée, tandis que l’islamophobie, brandie par l’islamo-gauchisme, permet d’entretenir un djihad judiciaire contre ceux qui défendent la laïcité et sa démocratie.

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Ces constructions militantes n’ont qu’un but : instiller, chez les Français, le doute sur leur culture, leurs valeurs, leurs lois. Les élites mondialistes, Emmanuel Macron en tête, sont atteintes par ce virus mental qui aveugle sur les faits. Cette contamination interdit d’identifier les ennemis intérieurs. Or, l’empoisonnement pourrait devenir paralysant, alors que la campagne présidentielle appelle au libre débat sur l’avenir du pays. L’Observatoire de l’immigration et de la démographie est attaqué par France Terre d’Asile pour ses alertes. Quand Édouard Philippe est mis en cause par la patrouille pour avoir évoqué, parlant des pilleurs du 17 octobre, des jeunes « issus de l’immigration », se mesure l’intolérance que les inquisiteurs cherchent à imposer au nom de la lutte, partagée par l’Élysée, contre « l’internationale réactionnaire ».

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L’autre libération de la parole

La libération du peuple passe par sa réappropriation des mots interdits. Décrire le réel autorise à parler de submersion migratoire. La substitution de population, qui constitue la nouvelle France, peut être comparée à un grand remplacement. Celui-ci peut être assimilé, dans son séparatisme, à une colonisation islamique venue du Maghreb et d’Afrique noire. Saint-Denis, sanctuaire des rois de France, symbolise ce bouleversement civilisationnel. Or, il est légitime que les Français veuillent rester français. Dans le JDD, Éric Zemmour annonce son projet d’expulser deux millions d’immigrés indésirables. Cette remigration des « pieds blancs », ainsi nommés par Renaud Camus (La Libération du territoire), doit pouvoir être évoquée sans que les dénonciateurs à carte de presse ni les juges s’en mêlent. L’enjeu est vital.