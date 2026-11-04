Pourquoi pas un manifestodrome dans le parc de La Courneuve ?

Le droit de manifester est évidemment un droit imprescriptible dans notre République. Mais les droits de circuler librement, de vendre et d’acheter dans un magasin, je dirais même le droit de flâner sans danger dans Paris, le sont tout autant.

La Courneuve (93). DR.

Ce n’est pas faire injure à la jeunesse que de dire qu’elle a besoin de causes à défendre, de nobles exaltations et d’une opposition plus ou moins ritualisée avec les adultes. Qu’on ne stigmatise pas les lycéens ou les étudiants en disant qu’ils ont besoin de défoulement ! Ils ont besoin de catharsis et connaissent parfaitement cette théorie d’Aristote, qu’il faut rappeler aux plus de trente ans et autres vieillards : l’étalage de violences et de crimes au théâtre libère le spectateur de ses propres pulsions meurtrières. Voir l’histoire de Médée racontée par Euripide ou Sénèque permet à une mère qui serait minée par la pulsion de se venger d’un père en tuant ses enfants de surmonter sa folie. De même pour la mimèsis, étudiée par Aristote et René Girard comme le savent tous les lycéens puisqu’ils réussissent leur bac avec tant de mentions Très Bien : mimer une action meurtrière permet de ne pas la commettre.

Un savoir-faire exportable

C’est pour toutes ces raisons qu’il faut créer un vaste manifestodrome dans le parc de La Courneuve. Une boucle de huit kilomètres, une large avenue bordée sur le côté gauche par des fac-similés en carton des immeubles et monuments du centre de Paris. Le tout monté sur des rails pour l’évacuation facile des débris brûlés, au lendemain des manifestations. Sur le côté droit, un mur de béton percé d’ouvertures sécurisées par lesquelles on pourrait projeter des images thématiques sur le côté opposé. Sonorisation partout, il va sans dire. Le parc de La Courneuve est facile d’accès par les transports publics.

Je parle de la région parisienne, mais il est évident que des manifestodromes semblables pourraient être construits près de chaque grande agglomération française. On commencerait par les villes de l’Ouest, trop souvent troublées : Angers retrouverait enfin sa douceur angevine, Rennes et Nantes retrouveraient le calme somnolent des cités bourgeoises qu’elles étaient autrefois. Ce concept innovant alliant paix civile et expression démocratique pourrait être exporté dans le monde entier, comme le Louvre à Abou Dabi. Quel soulagement pour le perpétuel déficit français dans la balance des paiements internationaux !

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Plusieurs précisions. Du côté gauche, celui des décors en carton, il y aurait bien sûr des effigies de policiers, de pompiers, de la BRAV-M et des différentes autres catégories du maintien de l’ordre sur lesquelles les manifestants, chauffés à blanc par la sono sus-évoquée, pourraient lancer des pierres, des cocktails Molotov ou des mortiers d’artifice. Ces moyens destructifs pourraient être vendus dans un libre-service à l’entrée du parcours, ou bien feraient l’objet d’une taxation en inspectant les sacs à dos des participants qui souhaitent amener leur propre matériel. Même avec un droit d’entrée très modique, éventuellement compris dans le Pass Culture, les bénéfices du Manifestodrome (il faut désormais mettre une majuscule, j’ai déposé la marque à l’INPI) grimperont à toute allure, et il faudra prévoir une entrée au CAC 40.

Une année 2027 zen

Voilà pour les manifestations de routine : contre la dégradation de nos lycées, l’interdiction scandaleuse de TikTok pendant les cours, la piètre qualité gustative des repas à un euro en resto U, ou le pouvoir d’achat. Ah, le pouvoir d’achat ! Dans la plupart des pays du monde, on s’imagine bêtement améliorer son pouvoir d’achat en travaillant, en créant des richesses, en innovant. Erreur tragique, gravement répandue en Asie. Grâce au Manifestodrome, la France apprendra au monde entier la vérité : le pouvoir d’achat d’une population augmente grâce aux manifestations et aux pillages.

Thomas Jolly faisant ses facéties à la nuit des Molières, Paris, 25 avril 2023 © ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Il y aura aussi des journées spéciales intitulées « La Révolution à travers les âges ». Les projecteurs dissimulés dans le mur de droite enverront alors des images spéciales sur les murs de gauche couverts de cartons-écrans. Thomas Jolly, le génialissime organisateur du spectacle des Jeux olympiques, sera l’artiste tout désigné pour représenter les grands épisodes révolutionnaires de la France. Selon les lieux du parcours, les participants pourront devenir des croquants, des Frondeurs, des preneurs de la Bastille, la foule applaudissant la décapitation de Louis XVI, des révoltés des Trois Glorieuses et de 1848, des Communards ou de joyeux vacanciers du Front populaire… Ce sera excellent pour les enfants emmenés par leurs parents : ils apprendront par leurs jambes la chronologie — délaissée par les professeurs d’histoire au profit d’une histoire thématique immémorisable — et ils sauront enfin que Napoléon a régné après Clovis.

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Retombées économiques énormes pour le 93 en perspective : ateliers de création jouxtant le parcours, stimulation des usines de boules de pétanque, de mortiers, de bouteilles en verre à garnir de cocktails Molotov tout prêts à l’emploi. Boom de l’industrie cartonnière en France ! Boom des papeteries moribondes de l’Hexagone ! Boom de l’exploitation des belles forêts françaises ! Le voilà enfin vraiment, ce fameux Puy du Fou de gauche dont rêvent tant de membres de nos belles élites ! Le malheureux Philippe de Villiers va verdir de jalousie en apprenant la mise en chantier du projet. Tant pis pour lui.

La paix civile assurée, les premières semaines de la présidence Marine Le Pen pourront se dérouler sans heurts, toute la France sera paisible pendant l’été 2027, à l’exception de ce dernier village de gauche qui résistera : ce merveilleux Manifestodrome !