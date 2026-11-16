Un métier à risques

«Hier, nous avons réellement craint pour nos vies», a confié la journaliste de BFMTV Noémie Wira au lendemain de l’agression survenue samedi à Lyon. «Nous avons été pris en chasse par un groupe de black blocs. Mon caméraman a été violemment projeté au sol, puis roué de coups. Certains sont allés jusqu’à crier “Brûlez-le!”, avant de lui arracher sa caméra. Il a passé cinq heures aux urgences», a-t-elle relaté sur X. Élisabeth Lévy revient sur ce grave incident dans sa chronique matinale. Écoutez.

Un caméraman de BFM a été roué de coups samedi à Lyon, en marge de la manifestation. L’un des agresseurs, ou peut-être un spectateur, hurlait « brûlez-le !». Sans la présence de deux agents de sécurité et l’intervention rapide des forces de l’ordre, le confrère, pigiste pour la chaîne-info, aurait pu finir comme Quentin Deranque. La vidéo, qui a abondamment circulé, montre la sauvagerie devenue ordinaire d’une dizaine de types cagoulés s’acharnant sur un homme à terre. Il parvient à se lever, mais ses agresseurs lui piquent sa caméra. Racailles, black bloc, manifestants surexcités, on ignore qui ils sont – le Parquet a ouvert une enquête pour violences volontaires en réunion.

Cela ne devrait surprendre personne. Depuis des semaines, des journalistes sont systématiquement menacés, insultés voire molestés dans les manifestations. Au début, quand c’était ceux de Frontières et de CNews, ça n’émouvait pas grand-monde. Beaucoup de chers confrères pensaient sans doute qu’ils cherchaient les ennuis, à interroger des manifestants hostiles, comme s’il était légitime que ceux-ci choisissent leurs interlocuteurs.

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Après l’attentat de Trappes, la violence est montée d’un cran, se déployant non seulement contre CNews, mais aussi contre BFM et LCI. Le 31 octobre, Régine Deltour de CNews a été tabassée à Paris de même qu’une équipe de LCI à Marseille.

Or, face à cette violence montante, la profession semble comme tétanisée. La seule mobilisation collective a eu lieu quand trois confrères (Médiapart/Politis) ont été expulsés sans ménagements du congrès du RN. Ils avaient rapidement été réintégrés. Des patrons de médias de gauche dont Le Monde se sont coalisés pour sonner l’alarme : la liberté de la presse était en danger ! Ce week-end, l’édito du Monde déplorait que l’Assemblée nationale ne débatte pas de la suppression de CNews. En clair, pour l’ex-journal de référence, il y a trop de liberté d’expression. Pour ses adversaires.

Certes, Le Monde n’est pas responsable des agressions de journalistes, même s’il laisse penser que les chaines info, CNews au premier chef, sont responsables de la violence qu’elles subissent.

Reste que la faiblesse des réactions est sidérante. On attend encore la déclaration solennelle du président de la République pour défendre la liberté d’expression, pourtant constitutionnelle. Il est vrai que Catherine Pégard s’est inquiétée mi-novembre des attaques contre des journalistes. Alléluia. Sauf que sa sollicitude ne visait que les deux inquisiteurs de France Info, odieusement agressés par Sarah Knafo qui avait eu le toupet de vouloir parler entre leurs interruptions et mensonges. Des imbéciles ont cru bon de couvrir les deux flics d’injures sur les réseaux sociaux, ce qui est fort condamnable. Je ne me rappelle pas que Catherine Pégard ait défendu les confrères victimes de ce genre de dégueulis numérique qui émargent dans les mauvaises rédactions.

Dans les médias, les directions engagent des gardes du corps et font profil bas. On apprend dans Le Monde qu’une semaine après l’attentat de Trappes, BFM a spontanément renoncé à couvrir le rassemblement à la mémoire des victimes, comme si elle se résignait à l’hostilité qu’elle suscite. Et elle demande qu’on ne diffuse pas les images de l’agression de samedi. Louable souci de décence et d’apaisement. Mais l’apaisement a ses limites. Toute la profession, de Mediapart à Frontières devrait faire cause commune contre ces agissements liberticides. Au lieu de quoi des syndicats de journalistes imputent ces violences à la ligne prétendument trop droitière de leur média, ce qui revient à les légitimer.

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Noémie Wira, la journaliste agressée à Lyon, dit avoir réellement craint pour sa vie, dans son texte publié sur les réseaux : « On peut contester ce que racontent les journalistes. On peut critiquer leur travail. On peut les détester. Mais on ne les frappe pas. » Eh bien si. Journaliste est désormais un métier à risques, comme professeur ou pompier. On s’habitue à ce qu’il s’exerce sous protection.

Reste à s’interroger sur le terreau, qui passionne habituellement les sociologues de gauche, quand ils peuvent accuser ce qu’ils appellent l’extrême droite. Bizarrement, ils ne se demandent pas d’où vient aujourd’hui ce climat permissif. Si tant de jeunes fanatisés trouvent naturel d’agresser des journalistes, à l’image des petites brutes qui sont les bras armés des régimes ou partis fascistoïdes, c’est un peu à cause de ce que leur serinent leurs maîtres-à-ne-pas-penser de LFI et leurs innombrables truchements médiatiques. Certes, ces grands esprits n’invitent pas à frapper des journalistes, ils se contentent de les traiter de « racistes ». Il ne faut pas s’étonner si des esprits faibles pensent que, contre ces « racistes », la violence est légitime. Depuis l’attentat de Trappes, Mélenchon et les mélenchonistes répètent en boucle que « les mots tuent ». Peut-être que, samedi, les mots des Insoumis ont lynché.

Cette chronique a été diffusée sur Sud Radio

Retrouvez Elisabeth Lévy dans la matinale après le journal de 8 heures.