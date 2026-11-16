Une avalanche d’applaudissements, des cascades d’ovations ont spontanément répondu aux ultimes mesures de Cosi fan tutte.

C’était à l’issue de la première représentation de l’opéra de Mozart donnée au Théâtre de l’Athénée, ce 13 novembre 2026. Emporté par la virtuosité, l’intelligence, l’enjouement de l’exécution, le public a répondu du tac au tac à la magnifique surprise causée par les chanteurs et les musiciens du Concert de la Loge Olympique, placés sous la conduite réellement inspirée de Julien Chauvin.

Digne d’Aix ou de Salzbourg

On s’attendait à une plaisante réalisation comme sait en produire l’Arcal (Atelier de recherche et de création pour l’art lyrique) qui coproduit ce Cosi fan tutte avec le Concert de la Loge, l’Athénée, la Grange au Lac, à Évian, l’Atelier lyrique de Tourcoing et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, et qui a depuis quarante ans l’immense mérite de diffuser l’art lyrique dans des lieux souvent inaccessibles aux grandes maisons d’opéra.

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Mais on découvre, émerveillé, des musiciens, des chanteurs et une direction d’orchestre fraternellement unis dans une interprétation digne en tous points de festivals mozartiens comme Aix-en-Provence ou Salzbourg.

Six cents candidats pour six rôles

Spirituelle, élégante, rêveuse ou pétulante, la direction recherchée de Julien Chauvin trouve un magnifique écho dans la ferveur et l’excellence des musiciens et dans les belles voix des six protagonistes et leur joli sens du théâtre.

Chantés avec infiniment d’aisance par la Russe Elisaveta Shuvalova (Fiordiligi), l’Ukrainienne Sofia Anisimova (Dorabella) et par quatre Français, Fantine Douilly (Despina), Pierre Gennaï (Guglielmo), Antonin Rondepierre (Ferrando), Max Latarjet (Alfonso), tous jeunes, tous remarquables, même si leur jeu dramatique mériterait d’être plus fouillé encore, ces six rôles leur ont été attribués alors que 600 autres candidats participaient aux auditions mises en place par le chef d’orchestre et le metteur en scène afin de pourvoir ces emplois où l’acteur doit savoir égaler le chanteur.

Et l’orchestre occupe la scène

Le Théâtre de l’Athénée dispose d’une fosse d’orchestre. Mais elle est si exigüe que même une formation de type Mozart y serait fort mal à l’aise. Julien Chauvin, quant à lui, tenait à mettre ses 32 musiciens en valeur et à les faire entendre parfaitement. Aussi la scène est-elle presque tout entière occupée par des instrumentistes encerclant leur dirigeant et n’abandonnant que peu d’espace aux artistes du chant, lesquels vont s’immiscer parmi eux au cours de l’ouvrage.

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Ces derniers disposent toutefois d’un vaste praticable surplombant le plateau et complétant une aire de jeu qui serait sans cela des plus limitées. Jean-Yves Ruf, le metteur en scène, en tire assez ingénieusement parti pour donner vie à une intrigue fort mince où l’on court toujours le risque d’un prompt ennui si sur scène les protagonistes ne sont pas à la hauteur de leur tâche.

Des grooms d’hôtel

Au deuxième tableau du premier acte, avec les deux sœurs alanguies en combinaisons sur des méridiennes qu’on devine derrière des rideaux de tulle, on a fugitivement l’impression de se retrouver dans les quartiers mal famés de Hambourg, là où fleurit une prostitution éhontée. Et ce n’est pas très heureux. On émettra aussi quelque réserve quant aux costumes qui font ressembler les deux fiancés à des grooms d’hôtel et Despina à une héroïne de La Semaine de Suzette, pour ne rien dire des tenues des sœurs volages. Et on pourrait déplorer un Alfonso trop jeune encore pour s’afficher aussi sceptique et désabusé.

© Simon Gosselin

Des poisons capiteux

Jean-Yves Ruf a bien évidemment raison de rappeler que derrière un argument apparemment futile se cache toute la complexité de l’âme humaine et quelque chose de bien amer. « On croit assister à un opéra-bouffe et l’on plonge dans une expérience abyssale, celle du mystérieux agencement de nos désirs. Méfions-nous donc de cet opéra. Il ressemble à un bonbon suave, mais il libère des poisons capiteux et révèle des gouffres sans fond ».

Pour autant, à l’instar d’une direction musicale aussi spirituelle qu’elle est brillante, la mise en scène n’altère en rien cette légèreté mozartienne qui sait toutefois ne pas occulter le profond désenchantement et l’ironie cruelle du propos de Da Ponte.

Au Théâtre de l’Athénée, à Paris, jusqu’au 22 novembre.

4 square de l’Opéra Louis-Jouvet – 75009 Paris

01 53 05 19 19 ou www.athenee-theatre.com

A la Grange au Lac, à Evian, le 10 avril 2027.

Puis tournée en 2027 et 2028 à des dates encore indéterminées.