La candidate du RN promet des départs entre 60 et 62 ans et un nouveau pilier de capitalisation. Le maire de Cannes conteste la crédibilité financière de son projet. Derrière la querelle, deux visions presque inconciliables de la prospérité française.

À quelques mois de l’élection présidentielle, le débat sur les retraites a ceci de particulier qu’il permet de distinguer les droites avec davantage de netteté que les habituelles discussions sur l’immigration ou la sécurité. Marine Le Pen vient de présenter, mardi 17 novembre, un dispositif de départ progressif entre 60 et 62 ans, selon l’âge d’entrée dans la vie active et la durée de cotisation. David Lisnard, lui, fait de la réduction de la dépense publique et du retour au travail les conditions préalables à toute promesse sociale. La dispute n’est donc pas seulement une affaire de tempéraments : elle porte sur la façon dont la France peut encore financer son modèle social.

Entourée de Jordan Bardella et de Jean-Philippe Tanguy, Marine Le Pen propose cinq âges de départ possibles, de 60 à 62 ans, avec 40 à 42 annuités. Le dispositif réserverait les conditions les plus favorables à ceux qui ont commencé tôt, tandis qu’un pilier obligatoire de capitalisation compléterait la répartition. Le RN avance un coût brut de 18,6 milliards d’euros à l’horizon 2032, tout en soutenant que différentes mesures d’équilibre permettraient de financer l’ensemble. Ces chiffres sont ceux du parti : leur robustesse dépendra des hypothèses de comportement, d’emploi et de recettes qui les sous-tendent.

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Le Pen versus Lisnard : quelles différences de projets pour la retraite ?

La proposition comporte une évolution notable. Longtemps hostile à la capitalisation, le RN en fait désormais une composante de son projet. Il conserve pourtant une promesse centrale, celle d’une sortie du travail plus précoce pour une partie des salariés. Marine Le Pen a critiqué les candidats qui préconisent un report de l’âge de départ, parmi lesquels David Lisnard, en qualifiant cette voie de solution politique « la plus feignante ». Le maire de Cannes avait déjà contesté, fin octobre, la crédibilité économique de la retraite à 60 ou 62 ans défendue par le RN et invité Éric Ciotti à rompre avec son alliance lepéniste.

Chez M. Lisnard le libéral, la logique est inverse : il ne suffit pas de répartir différemment une richesse qui manque. Son projet d’économies de 200 milliards d’euros sur cinq ans repose sur l’idée que la France doit d’abord restaurer sa capacité à produire, investir et travailler. Cette orientation a sa cohérence, mais aussi sa difficulté politique : elle suppose de demander des efforts immédiats à un pays où les salariés les plus modestes ont souvent commencé tôt et où l’espérance de vie en bonne santé varie fortement selon les professions.

Marine Le Pen et David Lisnard : deux stratégies électorales différentes

Mme Le Pen cherche à rassurer les travailleurs qui craignent de ne jamais profiter de leur retraite ; M. Lisnard veut convaincre les actifs et les entrepreneurs que la protection sociale ne survivra pas à l’épuisement des finances publiques. Le premier discours paraît plus protecteur, le second plus exigeant. Aucun ne dispense de répondre aux mêmes questions : combien de cotisants demain, quelle croissance, quels gains de productivité et quel niveau de dette acceptable ?

Cette opposition explique pourquoi l’idée d’une grande union des droites rencontre vite ses limites dès que l’on quitte les slogans. Un accord électoral peut se négocier sur des circonscriptions ou des personnalités. Il est autrement plus difficile de réconcilier une politique de départ anticipé et une stratégie fondée sur la prolongation de l’activité. Les retraites ont le mérite de mettre les programmes à l’épreuve des comptes.