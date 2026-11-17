La guerre en Ukraine ne devrait pas figurer au programme du sommet entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, jeudi, et les pourparlers d’Abou Dhabi se sont achevés sans cessez-le-feu. Et dans le Donbass, l’armée russe profite du brouillard pour briser les lignes ukrainiennes, tandis que des données dérobées à l’agence russe des statistiques donnent une idée du prix humain de la guerre.

Jeudi 19 novembre, Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine doivent se retrouver à Shenzhen. Selon des responsables américains cités par l’Associated Press, Washington entend surtout y parler des arsenaux nucléaires et de la guerre avec l’Iran. Quelques jours plus tôt, à Abou Dhabi, les négociateurs russes, ukrainiens et américains se sont séparés sans accord sur un cessez-le-feu ni avancée décisive sur la question des territoires. Et pendant ce temps, sur le terrain, les combats redoublent d’intensité, notamment autour de la ville de Dobropillia.

En octobre, pour le deuxième mois consécutif, l’armée russe a cédé plus de terrain qu’elle n’en a conquis en Ukraine, selon l’Institute for the Study of War. Les Ukrainiens semblent avoir repris l’initiative sur plusieurs secteurs du front. Dans le Donbass, au nord de Lyman, l’opération « Vivaldi », menée par le 3ᵉ corps d’armée ukrainien, a contrarié la manœuvre russe visant à prendre à revers les villes fortifiées encore tenues par Kiev. La pression s’est alors accrue sur l’autre axe de contournement, au sud-ouest, qui passe par Dobropillia.

Qui tiendra Dobropillia ?

Pour cette ville minière, ce n’est pas un baptême de feu, et elle subit les bombardements depuis les débuts de la guerre dans le Donbass. Le 13 juin 2014, des tirs de roquettes Grad ont frappé ses abords, tuant un civil. Le 7 mars 2025, une attaque russe a tué onze civils et endommagé plusieurs immeubles d’habitation. En juillet, une bombe a frappé un centre commercial et un marché, faisant au moins deux morts. Le front s’était alors suffisamment rapproché pour que les autorités ordonnent l’évacuation des familles avec enfants. Un an plus tard, à l’été 2026, les combats ont atteint la ville elle-même.

Moscou a concentré une grande partie de ses moyens offensifs autour de Dobropillia. Prendre la ville donnerait aux Russes un point d’appui pour avancer vers Kramatorsk et menacer les lignes de ravitaillement ukrainiennes. Si elles étaient coupées, les défenseurs pourraient être contraints d’évacuer une partie de la zone fortifiée. Le 16 octobre, Moscou a annoncé avoir pris Dobropillia. Kiev a démenti. Fin octobre, malgré les renforts engagés, l’Institute for the Study of War ne relevait que des gains limités dans le secteur. Mais désormais l’automne offre une nouvelle ouverture aux Russes.

À mesure que les arbres perdent leurs feuilles, les fantassins qui longent les lisières deviennent plus faciles à repérer depuis les airs. Et quand le brouillard tombe, les opérateurs de drones ukrainiens distinguent moins bien les hommes et les véhicules. Une colonne russe peut alors s’approcher des lignes et déposer ses fantassins avant d’être repérée. Au même moment l’année dernière, en novembre 2025, les Russes avaient déjà profité de ce répit à Pokrovsk, plus au sud. Sur une vidéo largement diffusée, on voit des soldats entrer dans la ville par une route noyée dans le brouillard, à moto, en voiture et jusque sur le toit de camionnettes.

47 assauts en deux jours

Le 13 novembre, les Russes ont engagé des chars et des véhicules de combat d’infanterie aux abords de Dobropillia. L’état-major ukrainien a recensé 47 assauts en deux jours sur l’axe qui englobe la ville et des véhicules russes touchés, malgré le brouillard. Pour les équipages, la mauvaise visibilité complique aussi la navigation, on distingue mal un embranchement, un fossé ou même le véhicule qui s’arrête devant soi. Et si le brouillard se lève alors que la colonne est encore sur la route, les blindés et les fantassins qui en sont descendus peuvent se retrouver à découvert en quelques minutes. Enfin, faire passer des hommes dans ces conditions est une chose, les ravitailler et leur envoyer des renforts quand la visibilité revient, en est une autre.

Le coût de cette offensive russe apparaît dans les bilans ukrainiens. Entre le 1ᵉʳ et le 19 octobre, les Forces ukrainiennes des systèmes sans pilote disent avoir touché près de 4 500 soldats russes sur l’axe Dobropillia–Pokrovsk, soit environ 45 % des pertes qu’elles déclarent avoir infligées sur l’ensemble du front pendant cette période, bilan réunissant les morts et les blessés. Cependant, en septembre, le chef du renseignement militaire ukrainien, Oleh Ivachtchenko, estimait que les morts représentaient alors environ 60 % des pertes russes, soit trois morts pour deux blessés. Le repère généralement cité est d’un mort pour trois blessés. La présence des drones jusque sur les voies d’évacuation peut en partie expliquer cet écart.

Début novembre, deux groupes de pirates informatiques, le collectif ukrainien Silent Crow et les Cyberpartisans biélorusses, ont annoncé avoir pénétré dans les systèmes de Rosstat, l’agence russe des statistiques et en avoir extrait quelque onze millions de certificats de décès, dont les causes de la mort permettent de repérer les décès liés à la guerre. Rosstat a confirmé le piratage tout en niant que des données sensibles aient été dérobées mais plusieurs médias ont eu accès aux fichiers. D’après Le Monde, près de 393 000 certificats enregistrés entre février 2022 et fin août 2026 mentionnent un lien explicite avec la guerre. The Guardian en dénombre plus de 400 000 et précise qu’il n’a pu vérifier l’authenticité de l’ensemble des fichiers. En comptant aussi les blessés et les disparus, les pertes militaires russes dépasseraient le million. L’Institute for the Study of War et le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) s’appuient sur des données distinctes, et le CSIS estimait déjà ces pertes à 1,4 million à la fin de juin 2026. La guerre entre ainsi dans son cinquième hiver sans faiblir et sans qu’une issue négociée se dessine.