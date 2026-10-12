Bagayoko, Panot: le grand écart féministe des Insoumis

Bally Bagayoko refuse de voter contre l’excision, Mathilde Panot refuse de soutenir Octobre rose. Quelle mouche pique les Insoumis ?

Le 24 septembre, l’opposition de gauche à Bally Bagayoko à Saint-Denis (93) propose un texte condamnant l’excision et soutenant la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Le texte est adopté malgré l’abstention de la majorité municipale. Soyons honnêtes, M. Bagayoko a refusé de voter en raison du lien avec la loi intégrale, mais se dit farouchement opposé à cette mutilation très pratiquée en Afrique subsaharienne et qui toucherait 7 % des femmes en Seine-Saint-Denis.

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Quant à Mathilde Panot, elle refuse de porter le ruban rose symbolisant le combat contre le cancer du sein. Ce n’est pas parce qu’elle est pour le cancer du sein ou contre l’étalage de vertu, non ! Elle lutte contre la multinationale Syngenta et surtout — je vous le donne en mille — contre sa filiale israélienne Adama, qui produit des pesticides et des traitements anticancéreux. Elle s’en explique dans une vidéo sur X : « Syngenta est donc étroitement liée au projet d’expansion coloniale israélien qui répand des pesticides pour détruire les terres palestiniennes et libanaises. (…) Vous avez compris, ils vendent le poison qui vous rend malades et vendent aussi le traitement contre cette même maladie. Voilà comment les empoisonneurs font double profit. » Panot mobilise les stéréotypes antijuifs du XIXᵉ siècle aujourd’hui très en vogue dans le monde arabe : les juifs empoisonnent vos femmes et vos puits pour de l’argent. Le pire, c’est qu’elle ne se cache pas, au contraire.

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Pourquoi faire un lien entre ces deux épisodes ? On ne peut pas accuser Bagayoko d’antisémitisme. L’antisémitisme, c’est la cerise sur le Panot. Les deux cas montrent que les Insoumis sont des féministes en peau de lapin. Pour hurler avec les loups contre les célébrités accusées de violences (avant toute enquête), ils sont toujours les premiers. Mais pour s’opposer à l’islam radical, il n’y a plus personne. Beaucoup d’Insoumis veulent revenir sur l’interdiction de l’abaya à l’école et même, pour certains, sur l’interdiction du voile, mesures décrétées « islamophobes ». Et ils sont franchement discrets dans la lutte contre l’excision. On ne les a pas entendus non plus dénoncer les viols et les agressions sexuelles commis le 7-Octobre ni l’exclusion des associations représentant ces victimes des manifestations féministes. Par électoralisme ou par conviction, ils défendent un islamo-féminisme qui est une contradiction dans les termes. Alors, je le dis aux féministes, femmes ou hommes, tentés par le vote Mélenchon : vous êtes aveuglés par l’idéologie. À moins que ce ne soit le syndrome de Stockholm.

Cette chronique a été diffusée sur Sud Radio

Retrouvez Elisabeth Lévy dans la matinale au micro de Jacques Cardoze.