Salhia Brakhlia tous les soirs, est-ce bien nécessaire?

Le politologue Jérôme Fourquet n’a eu aucune difficulté à démonter les minables accusations portées contre lui par le tribunal médiatique qui siège tous les soirs dans l’émission de Yann Barthès. Il n’empêche que, sur France Inter, Claude Askolovitch met en garde ses confrères contre… Jérôme Fourquet. La chronique médias de Didier Desrimais.

Diffusée sur TMC, Quotidien est une émission dite d’infotainment. L’abrutissement et l’infantilisation du public en sont les principes premiers, ce qui explique la présence sur le plateau d’un public juvénile, d’esprit sinon de corps, et d’une nouvelle génération de chroniqueurs se caractérisant par une inculture politico-historique crasse et une arrogance n’ayant rien à envier à celle de leurs confrères de l’audiovisuel public ou de Radio Nova.

Une émission qui sonne toujours faux

Journaliste sectaire aux allures d’adulescent faussement décontracté, l’animateur et producteur de ladite émission, Yann Barthès, s’est composé un personnage qui sonne faux et a tout de l’arsouille médiatique : la dégaine vestimentaire est savamment débraillée, la langue est pauvre et « inclusive », un ricanement ponctue une phrase sur deux tandis que l’animateur se dandine diversement sur son siège, selon une chorégraphie réglée pour refléter les sentiments d’un public goguenard et conquis d’avance. L’émission prétend être hétéroclite, objective, drôle, à contre-courant – elle est redondante, militante et sinistre, en parfaite conformité avec l’esprit woke et débilitant de l’époque, en totale adéquation avec les « valeurs » de la gauche prétendument antifasciste. Ancienne du Petit Journal, Salhia Brakhlia, après avoir travaillé pour BFMTV et l’audiovisuel public, assure depuis la rentrée médiatique une chronique quotidienne dans cette émission. Elle a immédiatement (re)trouvé ses marques : ses chroniques tendancieuses émaillées de ricanements méprisants ne dépareillent pas dans ce haut-lieu du néant médiatique transformé en organe de surveillance et de censure. D’ailleurs, l’inflexible procureur politique Jean-Michel Aphatie les savoure en n’en perdant généralement pas une miette.

La minute nécessaire :

Le délit de faciès d’@EPhilippe_LH pic.twitter.com/EcPO3MyHpb — Salhia Brakhlia (@salhiabrakhlia) November 2, 2026

Olivier Faure a absolument tenu à relayer sur son compte X un extrait de l’émission dans lequel cette chroniqueuse dissèque, à sa manière, les propos d’Édouard Philippe concernant les pilleurs du 17 octobre. Le raisonnement se voulait implacable – il ajoutera la bêtise à la malhonnêteté. Le message n’est même pas subliminal : Édouard Philippe a osé évoquer la présence de jeunes gens issus de l’immigration parmi les pilleurs, c’est donc un raciste, limite un facho, point. Cette réduction de la politique à une confrontation entre l’antiracisme des belles âmes de gauche et le supposé racisme de tous ceux qui interrogent les conséquences d’une immigration massive ne pouvait que séduire le Premier secrétaire d’un parti qui ressasse cette rengaine depuis quarante-cinq ans. Olivier Faure, dont la sagacité politique n’est pas sans nous rappeler Benoît Hamon, a salué la prestation de Salhia Brakhlia et dénoncé, avec un courage qui a dû impressionner Raphaël Glucksmann, « le concentré de préjugés racistes » d’Édouard Philippe. Il a en outre apprécié qu’il soit reproché à Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement, ces propos : « Je crois qu’Édouard Philippe a dit tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas, à savoir qu’on a un problème d’intégration qui est réel en France », au motif que l’expression « dire tout haut ce que les Français pensent tout bas » a été utilisée par… Jean-Marie Le Pen. On voit par là où se situent le niveau d’analyse critique de Salhia Brakhlia et le degré d’habileté politique d’Olivier Faure. Ce pitoyable épisode de la vie politico-médiatique française aura au moins permis d’explorer – ce n’est qu’un début – les bas-fonds d’une campagne électorale qui promet d’être lamentable et durant laquelle « l’extase anti-lepéniste » (Muray) va, une nouvelle fois, faire office de programme politique pour ceux qui, depuis un demi-siècle, détruisent minutieusement la France – j’inclus bien entendu dans cette mauvaise troupe, en sus des socialistes, des Républicains et des macronistes, les insoumis en général et Jean-Luc Mélenchon tout particulièrement.

Pour BFM TV, la fête du cochon est une discrimination

Il y a quelques années, Salhia Brakhlia s’était déjà fait remarquer par un reportage pour BFMTV sur la Fête du cochon de Hayange. Des affiches de cochons, un ballon gonflable en forme de cochon, un charcutier avec un masque de cochon, des viennoiseries et des éclairs en forme de cochon, et, se désola-t-elle, « au menu, tout ce qui peut être comestible dans le cochon » : c’était trop pour Mme Brakhlia qui regretta que cette fête « écarte pas mal de gens puisqu’on n’y mange que du cochon » et que le maire ne retienne pas sa proposition d’organiser une « fête du makrout », une pâtisserie maghrébine, précisa-t-elle. Née en France de parents algériens, Salhia Brakhlia ne cesse de dénoncer l’assignation identitaire qui frapperait, selon elle, les enfants d’immigrés nés en France. Pourtant, sa réaction à Hayange illustre une tendance regrettable qui met à mal sa critique : à l’instar des représentants politiques et associatifs les plus à gauche, elle reproche à des fêtes traditionnelles françaises de ne pas s’adapter à certains interdits alimentaires reflétant une appartenance culturelle et confessionnelle, donc identitaire, propre à certaines populations immigrées. Faudrait savoir ce qu’elle veut…

Scène ubuesque où des journalistes-procureurs dressent 1 tribunal médiatique contre 1 politologue coupable d’avoir fait son métier: essayer d’analyser et objectiver 1 phénomène socio-politique

Les faits, c’est emmerdant: ça empêche de croire ce qu’on veut pic.twitter.com/ZqrmkrbLyE — Claude Weill (@WeillClaude) November 5, 2026

Jérôme Fourquet de l’IFOP sur le plateau de « Quotidien ». Capture TMC

Les raisonnements fallacieux et très orientés de Salhia Brakhlia n’épargnent personne. Invité sur le plateau de Quotidien, Jérôme Fourquet, le directeur du département opinion de l’Ifop réputé pour ses démonstrations s’appuyant sur des données précises et factuelles, a été sommé de s’expliquer sur la méthode des prénoms qu’il a utilisée pour montrer que 75 % des personnes interpellées en marge des manifestations du mois d’octobre portaient des prénoms arabo-musulmans : « Vous commencez votre méthode en partant d’articles de presse. On a envie de vous demander quelle presse vous avez lue », fulmine la journaliste. Près d’elle, le regard torve du procureur Aphatie laisse peser une lourde menace en cas de réponse insatisfaisante. Jérôme Fourquet, comme à son habitude, répond avec pondération, expliquant qu’il a employé la même méthode que celle utilisée par SOS Racisme pour réaliser des testings et mesurer les potentielles discriminations dans l’accès à l’emploi. Mais rien n’y fait ; sous l’œil approbateur de M. Aphatie, Mme Brakhlia continue de tenter d’arracher les aveux du suspect Jérôme Fourquet : « Est-ce que vous concédez avoir été trop léger là-dessus ? » Heureusement, le politologue ne concède rien du tout et renvoie poliment les juges du tribunal politico-médiatique dans leurs cordes – tandis que le procureur Aphatie rumine dans son coin, la journaliste torquemadesque contient difficilement un froncement de sourcil réprobateur. Mais l’histoire ne s’arrête pas là ; et les commissaires politiques de Quotidien se seront sûrement consolés en constatant que leurs accusations mensongères ont quand même porté leurs fruits…

Le SAV de France inter

Car, sur France Inter, Claude Askolovitch sonne la charge contre… Jérôme Fourquet[1]. Il n’a guère goûté l’entretien que cet « habile montreur de statistiques » a donné sur le site de Front populaire, média racheté par le groupe Bolloré, précise-t-il avec une moue de mépris. Jérôme Fourquet y aurait « un peu parlé comme un autre personnage de la galaxie Bolloré, Éric Zemmour ». Ça fiche la trouille, non ? Le journaliste évoque ensuite l’émission de Quotidien dans laquelle, selon lui, Jérôme Fourquet a montré son vrai visage. Ce dernier ne serait-il pas au fond « imprégné de ressenti ou de préjugés » ? M. Askolovitch doute en tout cas qu’il puisse conserver son statut d’homme mesuré, de politologue s’appuyant sur des données fiables. Vis-à-vis de ce dernier, « nous avons donc, journalistes, une circonspection à retrouver », assène-t-il.

Traduction de ce verbiage : les médias qui recevront désormais Jérôme Fourquet doivent avoir conscience qu’il a sombré du côté obscur de la politique et, par conséquent, le traiter comme il se doit, c’est-à-dire comme un crypto-fasciste en puissance. Notons au passage que M. Askolovitch, qui s’était fait rare sur les antennes du service public depuis qu’il avait intégré l’équipe de Novo 19, a su opportunément quitter la chaîne du groupe Ouest-France – contrairement à l’objectif visé et présenté à l’Arcom pour obtenir une fréquence de la TNT, Novo 19 s’avère être un fiasco médiatique et financier – pour se blottir à nouveau entièrement dans le chaleureux giron de France Inter qui, il est vrai, manquait sérieusement de chroniqueurs de gauche tendance Libération.

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[1] https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-mots-d-asko/la-chronique-d-asko-du-vendredi-06-novembre-2026-1676530