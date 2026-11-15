À l’ombre du grand amour

Dans Les amoureux de Verrières aux éditions du Rocher, Maryline Martin nous raconte la passion au long cours qui exista entre Louise de Vilmorin et André Malraux. Nous entrons dans leur intimité et sommes emportés par une cascade de sentiments souvent contrariés. Maryline Martin excelle dans ce portrait psychologique croisé…

Qu’il est bon de retrouver la plume alerte et sensible de Maryline Martin. Sa Goulue, reine du Moulin Rouge reste vivace dans nos mémoires. Le livre aura fait date. Ce fut assurément un succès public et critique, primé et traduit. Il continue d’enchanter de nombreux lecteurs depuis 2019. Maryline n’a pas son pareil pour s’emparer de hautes figures historiques, avec respect et audace ; elle réussit à tenir cette ligne de crète sans chuter. En bonne équilibriste de l’amour, elle a le souci du fait historique précis, sourcé, vérifié après de longs mois de recherches en bibliothèque, de la citation restituée dans son jus originel et cependant, elle ne reste pas esclave des chronologies vexatoires, elle s’en libère même avec brio par ce que j’appelle le plaisir de « bien écrire ». « De bien décrire » des rapports souvent ambivalents. L’amour est une matière inflammable. Tantôt, Maryline attise le feu du désir entre ces deux-là ; tantôt, elle intellectualise la situation en conseillère avertie. Elle n’aime pas les tièdes. Maryline est la pompière-pyromane des sentiments emmêlés qui ont animé ces deux phénomènes de la littérature. Elle sait aussi donner de l’air, décorseter ses « héroïnes » pour capturer leurs émotions profondes. Elle trouve les mots adéquats, les formules qui ceignent à merveille pour saisir Louise, l’écorchée car Louise est centrale dans cet ouvrage. Il me semble qu’elle a inventé un genre nouveau, le récit hyper-sensoriel. Ici, Louise de Vilmorin souffre, charme, se plie au désir de l’autre mais elle vit intensément ; les amours à géométrie variable, les ambitions désunies, les retraites moins flamboyantes que par le passé, après les ors, la République et Gallimard, voilà enfin le refuge de ces amoureux de Verrières. Nous connaissons leur compagnonnage friable, chacun ayant été marié, à travers un siècle fracassé ; de leur rencontre dans les années 30 jusqu’à la cohabitation dans ce château de la Vallée de Chevreuse, au bout d’une longue allée. Jardin de l’enfance de Louise et « jungle exotique », comme elle l’aimait à le nommer. Ce livre est composé d’un va-et-vient, des alcôves aux réunions protocolaires, des arcanes de l’écriture aux dépressions assassines, des voyages aux effacements. L’intelligence narrative de cet ouvrage tient à sa forme composite, on saute d’une époque à une autre, on entre de plain-pied dans les têtes, on sonde les cœurs et défile alors un morceau d’Histoire de France.

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En 1969, Malraux, ce vieux chêne fatigué, éruptif et absent, nerveux à outrance, retrouve son amante à Verrières-le-Buisson (91). Beaucoup d’écrivains ont évoqué cette union, Maryline Martin est la première à toucher viscéralement juste. La grâce ébréchée de Louise de Vilmorin explose à chaque ligne. On la sent respirer. On partage ses pensées. Sa fatigue, ses angoisses, sa coquetterie, son rapport désinvolte à l’argent, sa froideur charnelle, sa tendresse pour Saint-Ex, nous émeuvent. Il faut lire les très beaux passages sur le désir puissant de plaire et le peu de goût pour les corps enlacés de cette « boiteuse » qui n’aura jamais eu confiance en elle. « Méfiante envers les mots » qu’elle compare à des cailloux, elle est « victime du syndrome de l’imposteur » écrit, très habilement Maryline Martin. Malraux fut son révélateur en écriture. Un jour, il lui a lancé : « Vous devriez écrire ». C’était, il y a si longtemps. Malgré les succès, Louise véritable écrivain passe derrière le bourlingueur de mots. Elle subit et se délecte de cette ascendance. Malgré les stigmates de la vieillesse, «Louise, frivole a ce pouvoir de faire rêver l’imagination ». C’est pour ces envolées littéraires que les amoureux de Verrières nous hantent. Maryline Martin a travaillé dans les interstices. On pourrait rire aujourd’hui en revoyant les images d’archives d’une Louise, décalque d’une Sylvie Joly, entrechoquant ses bracelets, parlant pointu, la main levée, mais ce ne sont là que des masques, quand elle parle de l’amour, de la délectable absence, sa simplicité complexe chère à Cocteau fascine et envoute. Cet automne, courrez retrouver ces impossibles amoureux.

Les amoureux de Verrières – Maryline Martin – éditions du Rocher 208 pages