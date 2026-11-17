Encensée par la critique bien-pensante, l’adaptation sur grand écran de Mémoire de fille d’Annie Ernaux par Judith Godrèche fait un fiasco dans les salles.

Ce devait être l’événement cinématographique de ce mois d’octobre 2026. Pour tous les protagonistes ayant participé à sa fabrication, les planètes semblaient alignées : un film adapté d’un récit autobiographique d’Annie Ernaux ; une réalisatrice adulée par le milieu médiatico-culturel ; une très jeune et, dit-on, très talentueuse actrice, par ailleurs fille de la réalisatrice, pour jouer le rôle principal ; et, surtout, une promotion assurée par le Festival de Cannes, la presse dominante et les médias publics. Bref, Mémoire de fille, le film de Judith Godrèche, allait casser la baraque. « La réalisatrice s’empare du livre de l’écrivaine en mettant puissamment en lumière la brutalité masculine, la honte et la dépossession de son corps », put-on lire dans Télérama. De son côté, Le Nouvel Obs certifia qu’en « ancrant son récit et sa mise en scène sur les différents corps (organique et social) en jeu, le film est toujours au juste diapason de l’œuvre de l’écrivaine Nobel de littérature ». Les Inrocks s’enthousiasmèrent pour les personnages représentatifs des minorités soi-disant discriminées : une jeune fille lesbienne, une artiste noire, une enseignante féministe. Rares furent les critiques négatives. Le Monde jugea toutefois que le film de Mme Godrèche, dans sa « volonté de relecture féministe intersectionnelle », n’était qu’un « empilement de strates narratives » disparate, contribuant à « son côté un peu laborieux ». Sur France Inter, dans l’émission « Le masque et la plume », Pierre Murat, seul contre tous, évoqua un film « un peu morne, un peu mou, pas très bon ». Le public a tranché : après quinze jours d’exploitation en salles, le film Mémoire de fille n’a attiré que… 45 158 spectateurs. La troisième semaine confirme la catastrophe : 7 210 entrées seulement. Le bide est tel que la plupart des cinémas le retirent précipitamment de leur programmation. Au moment où paraîtra ce billet, cette énième daube woke aura probablement disparu du circuit sans avoir atteint 60 000 entrées – c’est-à-dire neuf fois moins que Sacré-Cœur, film-documentaire catholique dont le succès inattendu exaspéra les médias bien-pensants. Voilà une preuve réjouissante de l’existence d’une justice immanente.