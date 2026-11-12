«L’Équipe» insoumise

En relayant les propos politiques de MM. Bagayoko, Wembanyama et Mbappé, et en fustigant ceux d’Emmanuel Petit, le quotidien L’Équipe adopte une ligne éditoriale qui ne plaira pas à tous ses lecteurs…

Pour vanter les produits du terroir, le groupe Intermarché diffuse une publicité qui évoque les années 1970, qui fleure bon la France d’avant le premier choc migratoire, avec des images à la Claude Sautet, le cinéaste de Vincent, François, Paul et les autres… Le slogan de ce spot pourrait être une devise : « Il y a des choses qui changent, d’autres pas. Et c’est tant mieux. »

Il y a en effet des choses dont on préférerait qu’elles ne changent pas. L’Équipe, par exemple. Et c’est dommage. Le navire amiral de la presse sportive a ainsi viré bâbord, et ce bâtiment qui voguait en père peinard sur la grande mare des canards, avec à bord des chroniqueurs du calibre de Pierre Chany ou Antoine Blondin, hisse aujourd’hui le drapeau rouge des pirates LFI de banlieue… Le 13 octobre, sur CNews, Pascal Praud, ancien journaliste sportif, en a fait une jaunisse : « Les gens qui achètent L’Équipe ont envie qu’on leur parle de sport… pas de lire un manifeste politique. […] L’Équipe est devenu un journal politique, sans doute contaminé par une extrême gauche très puissante. »

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Si Praud a vu rouge, c’est parce que ce jour-là L’Équipe consacrait une pleine page à Bagayoko, non pas un joueur de foot, mais Bally Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis, celui qui estime que la violence est parfois légitime. Présenté comme ancien basketteur, Bagayoko, voit le sport comme « un outil de lutte contre l’extrême droite » ! À l’évidence, en donnant la parole à un Bagayoko, ou au basketteur Victor Wembanyama (qui soutient le mouvement lycéen), ou à un Mbappé (qui confond Nahel avec un petit ange), le journal sportif mise sur une équipe pour battre le RN.

En revanche, quand, suite aux émeutes, le footballeur et champion du monde 1998 Manu Petit prend la parole pour dénoncer les racailles, les « étrangers » et les fauteurs de troubles « français » (c’est-à-dire les Français qui n’auraient de français que leurs papiers), qu’il invite à « se casser » et à retourner chez eux, le journal estime qu’il tient « un discours incohérent ».

À une époque, L’Équipe était imprimé sur du papier jaune. Aujourd’hui il mérite le carton rouge.