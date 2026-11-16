Chérie, j’ai élargi le racisme!

À Bagnolet, le 10 novembre, des Lfistes accusent leurs anciens camarades de racisme. Le même mardi, M. Zemmour répond de ses condamnations sur TF1, et M. Houellebecq est mis en examen à Nanterre. Trois affaires, trois réalités, un même vocabulaire. Le concept aurait-il trouvé sa taille unique ?

Il fallait bien que cela arrive. À Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, des élus de La France insoumise se déchirent sur fond d’accusations de racisme et d’islamophobie. Non pas le racisme de leurs adversaires, qu’ils combattent à longueur de communiqués, mais celui que certains reprochent désormais à leurs propres camarades.

Plus antiraciste que moi, tu meurs

Tout commence le 10 octobre, lors d’une réunion publique consacrée à une mobilisation lycéenne. Une altercation éclate. Des militants dénoncent des intimidations et des violences présumées. Plusieurs élus insoumis reprochent au maire écologiste de ne pas avoir réagi et quittent la majorité. D’autres contestent leur version et accusent leurs anciens camarades de comportements racistes et islamophobes.[1]

Relisons lentement. La controverse partait d’une question de fait : y a-t-il eu intimidation ? Elle s’est rapidement doublée d’une question morale : ceux qui dénoncent ces méthodes se comportent-ils eux-mêmes en racistes ? Voilà les protagonistes occupés à déterminer qui, à Bagnolet, est encore digne de se dire antiraciste.

Ils ont l’air rassurants, comme ça. Certains de leurs militants ou ex-alliés, beaucoup moins. RS

Les accusateurs ont pris leurs précautions. Trois élus fondent un groupe baptisé « LFI Populaire et Antiraciste Bagnolet ». Dans un mouvement où l’antiracisme est une marque déposée, il a donc paru utile de le préciser sur l’étiquette, comme on écrit « véritable » sur un savon de Marseille. Pour la prochaine scission, un label reste disponible : « LFI Vraiment Populaire et Sincèrement Antiraciste ».

Le 10 novembre, la querelle arrive au conseil municipal, devant une salle comble. Trois heures de séance, et quatre adjoints insoumis passés à l’opposition sont démis de leurs fonctions.[2]

On connaissait les querelles de chapelle. Voici les querelles de vertu, avec fauteuils d’adjoints à la clé.

A lire aussi, Olivier Vial: Le cracheur de feu

Précisons ce que cette histoire ne démontre pas : que les accusations de racisme seraient infondées. Nous n’en savons rien. Les adjoints, du reste, ont été évincés à la suite d’une rupture de majorité, non d’un jugement pour racisme.

Mais le calendrier réserve une coïncidence savoureuse.

Trois affaires pour le prix d’un mardi

Ce 10 novembre fut une journée chargée pour le mot « raciste ». Trois affectations en vingt-quatre heures : à ce rythme, difficile de lui refuser des RTT.

Sur TF1, à 20 heures, Éric Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle. Gilles Bouleau lui rappelle, selon son décompte, quatre condamnations définitives depuis 2022 pour des délits à connotation raciale. L’intéressé invoque ses relaxes et dénonce un harcèlement judiciaire. « Le racisme n’est pas une opinion », rétorque le journaliste.[3] On pense ce qu’on veut de la formule ; elle s’adosse ici à des décisions de justice.

À Nanterre, Michel Houellebecq est mis en examen pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à propos d’un entretien paru dans Front populaire en 2022. Il y prédisait des attaques contre des musulmans, qualifiées d’« actes de résistance », et présentait leur départ comme une solution envisageable. Il a depuis exprimé des regrets et précisé sa pensée, conduisant la Grande Mosquée de Paris à renoncer en l’état aux poursuites judiciaires. D’autres plaignants ont maintenu leur démarche.[4] Ses avocats soutiennent que prédire un malheur n’est pas le souhaiter : un thermomètre, en somme, n’est pas responsable de la fièvre. Mais lorsqu’on baptise cette fièvre « résistance », se contente-t-on encore de prendre la température ? La justice tranchera. Pour l’heure, une mise en examen n’est pas une condamnation.

À Bagnolet, enfin, une accusation lancée entre anciens alliés, sans qu’aucune décision judiciaire ait établi la réalité des comportements dénoncés.

Un fait jugé, un fait à juger, une accusation que nul n’a jugée. Le mot est le même.

Le concept a pris quelques tailles

Cette étrange souplesse a un cousin savant : en 2016, le psychologue australien Nick Haslam baptisait concept creep l’expansion de certains concepts : des notions associées au préjudice — traumatisme, harcèlement, préjugé — qui s’étendent progressivement à des situations nouvelles ou moins graves.[5]

Ce n’est pas forcément un mal. On découvre parfois des injustices qu’on ne voyait pas. Mais un vêtement qui gagne des tailles finit par aller à tout le monde. Pratique pour habiller, moins pour distinguer.

Haslam décrivait un élargissement. Notre mardi 10 novembre français montre autre chose : un mot qui circule entre le prétoire, le plateau de télévision et la salle du conseil municipal sans rien perdre de sa charge morale.

Et cette charge possède une propriété commode : elle peut changer le sujet.

Le procès en racisme, c’est quelque part la loi de Brandolini dopée aux anabolisants : quelques secondes pour lancer l’accusation, des semaines pour s’en défaire, et plus personne pour se souvenir de la question de départ.

A lire aussi, Dominique Labarrière: Marine et Jordan soumis à la question

À Bagnolet, le mécanisme rencontre toutefois une difficulté imprévue : les deux camps se réclament du même combat.

L’accusation de racisme devient une monnaie de légitimité au sein même du camp qui a fait de l’antiracisme son étendard. Chacun prétend détenir la monnaie authentique. Reste à désigner les faussaires. Dans un tribunal, on examine des preuves. Dans un conseil municipal, on peut aussi compter les voix. Ce mardi-là, les voix ont parlé.

Le racisme demeure une réalité assez grave pour qu’on tienne à la précision du mot. Son accusation, elle, a acquis une belle polyvalence : elle ressurgit au journal de 20 heures à propos de condamnations définitives, se trouve au cœur d’une mise en examen à Nanterre et s’invite dans un règlement de comptes municipal à Bagnolet. Elle circule désormais entre ceux-là mêmes qui font profession de combattre le racisme. On n’a toujours pas départagé les versions de ce qui s’est passé le 10 octobre. Le concept n’est plus seulement élastique. À Bagnolet, il est devenu réversible.

[1] La crise de Bagnolet. Hélène Haus, « Bagnolet : les élus insoumis se déchirent et font exploser la majorité sur fond d’accusation de racisme et d’islamophobie », Le Parisien, 20 octobre 2026, actualisé le 21 octobre. L’article relate la réunion du 10 octobre, les accusations d’intimidation, la rupture de la majorité et la constitution du groupe dissident.

https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/bagnolet-les-elus-insoumis-se-dechirent-et-font-exploser-la-majorite-sur-fond-daccusation-de-racisme-et-dislamophobie-20-10-2026-MYJL46IDVJFULCPFTECRE6TVUE.php

[2] Le conseil municipal du 10 novembre. Hélène Haus, « Racisme, démissions : plongée dans la crise déclenchée par les Insoumis qui déchire la majorité municipale de Bagnolet », Le Parisien, 11 novembre 2026. L’article rapporte les débats et la révocation de quatre adjoints. https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/racisme-demissions-plongee-dans-la-crise-declenchee-par-les-insoumis-qui-dechire-la-majorite-municipale-de-bagnolet-11-11-2026-HHPWHNNZQREHZFQ2SRKXMCPKLQ.php

Ville de Bagnolet, ordre du jour et retransmission du conseil municipal du 10 novembre 2026 : https://www.ville-bagnolet.fr/bagnolet-bouge/dans-l-agenda/evenement/conseil-municipal

[3] L’entretien Zemmour–Bouleau. TF1, journal de 20 heures du 10 novembre 2026, « Présidentielle 2027 : Éric Zemmour officialise sa candidature ».

[4] L’affaire Houellebecq. Louise Couvelaire, « Michel Houellebecq mis en examen pour ses propos sur les musulmans lors d’un entretien dans la revue Front populaire en 2022 », Le Monde, 10 novembre 2026.

Chems-Eddine Hafiz, « Rencontre entre le recteur et Michel Houellebecq », communiqué de la Grande Mosquée de Paris, 6 janvier 2023.

[5] Le concept creep. Nick Haslam, « Concept Creep: Psychology’s Expanding Concepts of Harm and Pathology », Psychological Inquiry, vol. 27, n° 1, 2016, p. 1-17. Publication en ligne le 12 février 2016.