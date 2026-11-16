Le prénom, clé de l’intégration?

Des hommes politiques de droite prétendent que l’adoption d’un prénom local par un immigré est le signe d’une volonté d’intégration, tandis que le choix ou le maintien d’un prénom appartenant à une autre culture est le signe du contraire. La gauche s’est empressée de rejeter cette notion avec véhémence, mais l’histoire de l’immigration en France fournit des exemples qui vont de le sens de la droite.

En septembre 2018, lors de l’enregistrement de l’émission Les Terriens du dimanche ! sur C8, Éric Zemmour regrette que la chroniqueuse Hapsatou Sy ne se prénomme par Corinne. Procès ! DR

Aux Etats-Unis, lors des dernières sénatoriales, le président Donald Trump s’est fait un malin plaisir de fustiger le candidat Abdul El-Sayed (qui a cependant été élu), lui reprochant son prénom musulman, se moquant d’« Abdullah bah bah bah bah bah Mohamed », Trump estimant qu’un tel prénom insultait les Américains et les Républicains.

Cette attaque « ad nominem » rappelle l’idée fixe d’Éric Zemmour. Le leader de Reconquête !, candidat à l’Élysée, déplore qu’en France les enfants de l’immigration musulmane portent des prénoms comme Ahmed, Khader ou Ali, alors qu’en les appelant Vincent, François, Paul ou les autres, leurs parents auraient manifesté une véritable volonté de s’intégrer dans un pays qui est quand même la fille aînée de l’Église. Or, mettant de l’ordre dans mes papiers de famille, moi, Olivier Annichini, dont le nom atteste des origines transalpines, je suis tombé sur des documents étonnants…

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Mon grand-père, que j’ai toujours appelé pépé Jean, comme tous ses proches et amis l’appelaient Jean, était effectivement né en Italie, le 30 octobre 1904 à Illasi, petite commune près de Vérone, dans la région de Vénétie. Sur les registres municipaux, et manuscrits, d’Illasi, il est ainsi fait mention le 30 octobre 1904 de la naissance de ANNICHINI Giovanni Battista, figlio de ANNICHINI Giuseppe et de FINETTO Celestina. Un document confirmé par un certificat de la province de Vérone, qui atteste que le 30 (giorno) 10 (mese) 1904 (anno) est né à Illasi ANNICHINI Giovanni fils de Giuseppe et Celestina.

Dès 1906, les Annichini émigrent en France et s’installent en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, à Joeuf. Mon grand-père (décédé en 1985) a donc passé la majeure partie de sa vie en France. Or sur tous les documents délivrés par l’administration française (livret de famille, certificat de naturalisation, livret militaire…) il ne se prénomme plus Giovanni Battista mais il est rebaptisé Jean-Baptiste. En passant les Alpes, Giovanni est devenu Jean…

Ce n’est pas une exception.

Me plongeant dans les archives municipales, exhumées par Roger Martinois, historien local qui fait référence, je suis tombé sur une déclaration faite le 30 janvier 1929 : elle atteste qu’un certain Francesco Platini, né le 29 janvier 1894 à Agrate Conturbia (petit village italien situé au sud du lac Majeur, dans la province de Novare, région du Piémont), est le nouveau propriétaire d’un débit de boisson sis 84 rue de Franchepré à Joeuf. Or deux ans plus tard, lors du recensement de la commune de Jœuf réalisé en avril 1931, Francesco est devenu « François » Platini… Et de mémoire jovicienne, tous ceux qui l’ont connu et fréquenté son « café des sportifs » l’ont toujours appelé François. Au cimetière municipal, sur la tombe familiale, c’est d’ailleurs le prénom François qui est gravé pour l’éternité. François Platini, c’est le grand-père de Michel Platini, la légende du football français.

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Maintenant, je me pose une question : est-ce que Giovanni Annichini et Francesco Platini sont devenus Jean et François par souci de mieux s’intégrer et de remercier leur pays d’accueil, ou est-ce l’administration française qui à une époque aurait eu ordre de franciser tous les prénoms étrangers ? Recherche juriste et historien pour tirer l’affaire au clair…