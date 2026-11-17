Le président du RN a confié attendre le prochain Grand Theft Auto. De quoi provoquer les moqueries d’une partie des commentateurs. Derrière la plaisanterie, un fossé culturel entre générations politiques.

Il aura suffi de quelques secondes pour faire entrer Grand Theft Auto dans le débat politique français. Interrogé sur GTA VI, Jordan Bardella n’a pas cherché à jouer les élus détachés des loisirs ordinaires. Il a répondu qu’il comptait bien essayer le jeu et rappelé qu’il appartenait à la génération de ceux qui ont grandi avec Vice City et San Andreas. La séquence, diffusée le 16 novembre, a ensuite nourri les commentaires et les railleries, notamment dans l’univers des Grandes Gueules de RMC.

Le contraste est presque trop parfait pour ne pas devenir un sujet de conversation. D’un côté, un responsable politique de 31 ans qui parle d’un jeu vidéo comme d’un objet culturel évident. De l’autre, une partie du commentariat qui semble découvrir avec amusement qu’un candidat aux responsabilités puisse aussi posséder une console. Les générations ont longtemps été séparées par la musique, les vêtements ou la télévision. Elles le sont aujourd’hui par les références numériques.

🎮 GTA VI : "Je vais l'essayer, je ne vais pas dire le contraire."



🎙️ @J_Bardella : "Je l'attends… c'est le jeu d'une génération. Ceux qui ont mon âge et qui ont joué à Vice City ou San Andreas joueront évidemment à GTA VI."#GGRMC pic.twitter.com/ZWcrvXkkCs — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) November 16, 2026

Jordan Bardella et GTA VI : c’est quoi, Grand Theft Auto, au juste ?

Grand Theft Auto n’est pourtant pas un loisir marginal réservé à quelques adolescents enfermés dans leur chambre. Depuis plus de vingt ans, la série de Rockstar est l’une des grandes franchises de la culture populaire mondiale. Ses épisodes mettent en scène des villes américaines fictives, une satire féroce de la consommation et des médias, et une liberté de jeu qui a contribué à son succès. GTA V, sorti en 2013, a accompagné l’adolescence puis l’entrée dans la vie adulte de millions de joueurs. Attendre GTA VI n’a donc rien d’extravagant pour quelqu’un de la génération de Bardella.

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Les objections à l’univers de GTA sont connues : violence, criminalité, cynisme, représentation provocatrice de la société américaine. Elles méritent d’être discutées, mais elles ne suffisent pas à faire du simple fait de jouer un aveu d’immaturité. Personne ne suppose qu’un lecteur de roman policier souhaite devenir assassin ou qu’un amateur de films de guerre approuve toutes les batailles qu’il regarde. Le jeu vidéo bénéficie encore moins spontanément de cette distinction que le cinéma ou la littérature.

La France nouvelle s’intéresse plus à la sortie du jeu vidéo GTA 6 jeudi que de celle le même jour du Beaujolais nouveau. — Emmanuel de Villiers (@E2Villiers) November 16, 2026

Il serait toutefois excessif de transformer M. Bardella en porte-parole de toute une génération sur la seule foi d’une réponse spontanée. Un goût personnel n’est pas un programme culturel, encore moins une preuve de proximité avec les préoccupations des jeunes électeurs. Il n’en reste pas moins que les responsables politiques ont changé d’âge et de références, tandis que certains plateaux TV continuent à mesurer la respectabilité d’un dirigeant à sa capacité de parler comme leurs habitués.

Au fond, la scène raconte davantage les commentateurs que le joueur. Le vrai sujet n’est pas de savoir si un homme politique a le droit de lancer une partie après une journée de réunions. Il est de comprendre pourquoi cette banalité semble encore surprendre. Les « boomers » ont connu les Beatles et les flippers ; les zoomers, les plateformes et les mondes ouverts. Dans les deux cas, la politique ne disparaît pas parce que l’on a une vie culturelle en dehors d’elle…