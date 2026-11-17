Depuis le 23 octobre, la tuerie de Trappes donne lieu à une instrumentalisation politique qui rappelle les pires heures du « théâtre antifasciste ». Médias et personnalités de gauche accusent désormais quiconque critique l’immigration d’avoir moralement armé l’auteur de ce crime épouvantable

Sur la tuerie terroriste de Trappes elle-même, il n’y a pas grand-chose de plus à dire que l’horreur pour la barbarie de l’acte et la tristesse pour les vies brisées. Si je me refuse à parler de l’attentat-terroriste-et-raciste ce n’est pas que je doute du mobile ; le gars est peut-être un « ancien militant propalestinien, schizophrène et drogué », comme le dit Sarah Knafo interrogée par deux flics de France Info, il a choisi, dans une foule, de viser un Noir et une ado voilée : c’est une proclamation. Seulement, ces quelques mots (attentat-terroriste-et-raciste), que les journalistes psalmodient avec une piété tapageuse, sont devenus le sésame de la respectabilité morale et politique. Un signe de reconnaissance entre gens fréquentables.

La faute aux médias

Généralement, face à un tel drame, les querelles se taisent un instant, le temps que chacun puisse proclamer son amour des valeurs de la République et jurer que nous ne céderons pas. Après Trappes, un récit apologétique qui a tout d’un acte d’accusation se propage en quelques heures : Kevin T. a été armé par le racisme et l’islamophobie qui gangrènent le pays. La faute aux médias et aux partis que l’on sait. Ce récit est répété en boucle de Jean-Luc Mélenchon à Sébastien Lecornu en passant par Ségolène Royal qui ose affirmer que « À bas le voile » est une injonction à abattre les femmes voilées. Quiconque dévie de ce récit est suspect de racisme.

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Au soir de l’attentat, Emmanuel Macron, la voix légèrement tremblante des grandes circonstances, s’exclame : « C’est la première fois qu’il y a un acte terroriste planifié pour tuer nos compatriotes, nos enfants, à raison de leur couleur de peau ou de la religion qu’on leur donne. » La première fois ! Des millions de Français s’étranglent de rage. Chacun y va de sa liste. La mienne comprend le père Hamel et les fidèles poignardés à la basilique de Nice, Thomas, peut-être victime de racisme antiblanc à Crépol, les enfants juifs de l’école Ozar-Hatorah, Mireille Knoll, Sarah Halimi, les morts de l’Hyper Casher. J’y ajoute les Charlie assassinés non pas pour leur religion, mais pour le droit de ne pas en avoir et de se moquer de celle des autres. Et les soldats tués par Merah parce que français et musulmans.

Les gros sabots d’Ali Rabeh

Le président a souvent exprimé une dilection particulière pour la jeunesse des banlieues – ce qui n’est pas un crime. N’empêche, il avoue que, pour lui, certaines victimes sont plus égales que d’autres, laissant penser que la République a des enfants préférés. Il tente ensuite de corriger le tir en déclarant qu’il « ne faut pas hiérarchiser les souffrances » : lui n’a pas hiérarchisé, il a effacé. Peut-être veut-il tomber à gauche, voire, en prévision de 2032, piquer à l’extrême gauche le marché de la Nouvelle France. En attendant, c’est une sacrée bonne manière aux mélenchonistes, décolonialistes, communautaristes et extrêmes gauchistes qui, depuis des années, s’emploient à convaincre les descendants d’immigrés (qu’ils appellent racisés) que la France les déteste et que la police les tue.

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Toutefois, quand les journalistes essaient de lui soutirer une condamnation du RN, le président se défile : « Je ne veux pas lier cet attentat au débat politique. » Ali Rabeh n’a pas ces pudeurs. Surtout connu jusqu’ici pour sa capacité à ménager les réseaux islamistes, très présents dans sa ville, le maire de Trappes est désormais un saint républicain. Il tient à l’Assemblée une conférence de presse dont il est très fier d’interdire l’accès à ma copine Élodie Huchard de CNews. « Je n’aurais pas pu rester dans la même pièce, j’ai une allergie », explique-t-il aux confrères. Aucun ne quitte la salle après cette déclaration de haine tranquille. La chaîne de Vincent Bolloré est pourtant concurrencée dans l’infamie par BFM-TV, coupable d’avoir recruté Sonia Mabrouk et donné la parole à Zemmour. Elle a beau donner des gages en désinvitant le patron de Reconquête ! qui était annoncé pour le lendemain de l’attentat, il n’y a pas de pardon. Tandis que des manifestants contre le racisme scandent « CNews assassin ! BFM, assassin ! », Mélenchon se fait menaçant : « Vous à BFM, vous allez vous calmer avec les paroles racistes ! Ça commence à bien faire ! » L’intimidation des médias qui déplaisent à Mélenchon, ça commence à bien faire.

La communauté

Rabeh est reçu partout avec la délicatesse due aux endeuillés et la déférence due aux oracles. Il se déchaîne contre Jordan Bardella qui, il y a quelques années, comparait Trappes à Kaboul. Qui aurait l’outrecuidance de l’interroger sur sa proximité éventuelle avec Elias d’Imzalène, le fiché S qui appelle à l’intifada à Paris, ou de lui rappeler que Trappes détient le record d’Europe du nombre de garçons partis faire le djihad ? Pas les journalistes du Monde, dont la collègue Raphaëlle Bacqué a pourtant publié en 2018 un livre très documenté sur la ville. Ce n’est pas le moment, dit-on. Pour Monsieur Rabeh, c’est le moment d’instrumentaliser sans vergogne le crime odieux et de faire taire ses adversaires. Il exige que le président fasse le ménage dans son camp, balançant François Bayrou qui a parlé de subversion migratoire et Aurore Bergé : « Ceux qui pensent que le grand remplacement n’est pas une théorie raciste ne devraient pas avoir la parole », précise-t-il, allant jusqu’à réclamer une loi Gayssot contre ce « nouveau négationnisme ». Une loi qui édicterait ce qu’il convient de penser sur un sujet, voilà qui est audacieux. Le Monde en remet une couche dans un article intitulé : « La lente infusion de la parole haineuse et raciste, de la droite dure jusqu’au sommet de l’État ». Édouard Philippe y est dénoncé pour avoir observé dans Le Point « la surreprésentation patente de jeunes issus de l’immigration » dans les pillages et rappelé l’injonction de Péguy « à voir ce que l’on voit », ce qui, pour Le Monde, est un « argument d’autorité ». Il ne vient pas à l’idée de ses sourcilleux journalistes de se demander si cette affirmation est vraie.

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Qu’il soit nécessaire, particulièrement sur ces sujets, de peser ses mots et d’éviter les généralisations abusives, nul n’en disconvient. Du reste, la loi sanctionne les actes et les propos racistes. Ce que veulent Rabeh et beaucoup d’autres, c’est interdire tout débat sur l’immigration, tout questionnement sur l’islam fondamentaliste et séparatiste. Au nom de la théorie de la pente glissante. Tu commences par critiquer le voile islamique et un dingue finit par tirer sur une jeune fille voilée. Si vous ne voulez pas qu’on assassine vos concitoyens, arrêtez de voir ce que vous voyez. Et fermez-la. « Le mot “immigration” nous emmène sur des chemins dégueulasses », assène Jean-Michel Aphatie. Si les mots tuent, il faut interdire les mots.