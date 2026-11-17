Atlanti’Causeur: ni pour, ni contre, bien au contraire ! Élisabeth Lévy (Causeur) et Jean-Sébastien Ferjou (Atlantico) débattent de l’actualité de la semaine. Une discussion toujours franche, jamais froide, parfois féroce. Cette semaine, Jean-Baptiste Roques les rejoint pour tenter de jouer les arbitres. Bonne chance à lui…

Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou reviennent sur les divisions de la droite et le projet de primaire censé désigner un candidat pour 2027. Une primaire est de plus en plus sérieusement envisagée par Bruno Retailleau, Gabriel Attal et David Lisnard. Élisabeth Lévy estime que cette initiative traduit le « chaos » et l’incapacité de la droite actuelle à définir son identité. Alors que Jean-Luc Mélenchon gagne du terrain et séduit une partie croissante de la jeunesse, nos deux journalistes s’interrogent aussi sur la stratégie de La France insoumise, la radicalisation du débat politique et les menaces qui pèsent sur le dialogue démocratique. Face à ces fractures, comment reconstruire un espace politique commun ? Écoutez nos analyses 👇