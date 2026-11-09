Pour des quotas dans les prix littéraires: le dernier projet féministe

Qu’arrive-t-il à notre chroniqueur ? Nous le savions porté sur les femmes, donc misogyne, dans l’actuelle perversion orwellienne des valeurs. Mais le voici qui s’attaque à l’establishment féministe littéraire — ou prétendu tel. A-t-il bien mesuré les risques ? S’en prendre à des autrices auteures de tant de chefs d’œuvres immortels, est-ce bien raisonnable ?

Le quantitatif l’emporte en France sur le qualitatif, c’est une cause entendue et c’est le plus grand des malheurs qui frappent notre pays. Syndicats et morveux demandent des profs, des profs, des profs sur l’air des lampions — sans exiger même de bons profs. Et les femmes qui écrivent ne se demandent plus si ce qu’elles pondent dépassent le niveau des prospectus pharmaceutiques, comme disait Benjamin Péret : elles exigent désormais que les prix littéraires soient distribués au prorata des sexes. Les jurés du Nobel s’y sont mis les premiers, qui récompensent un an un homme, l’année suivante une femme — sans plus se demander si l’œuvre célébrée a une quelconque valeur. C’est ainsi qu’Annie Ernaux, manifestation exemplaire de ce degré zéro dont parlais jadis Roland Barthes, a été couronnée.

Un collectif de deux cents écrivaines, explique Libé, toujours à la pointe des combats ubuesques célébrant la nullité au nom de l’égalitarisme, « exprime sa colère face au palmarès masculin de 2026. Une invisibilisation qui a des conséquences concrètes sur la création et sur la vie des autrices, et ne reflète pas la diversité de la littérature. » Sont nommément citées ces pôles magnétiques du génie féminin que sont Louise Chennevière, Camille Froidevaux-Metterie, Anne Godard, Hemley Boum et Virginie Despentes — toutes des étoiles au firmament de la littérature.



En fait, Anne Godard, sélectionnée dans la liste restreinte des goncourables à la mi-octobre, espérait, après l’affaire Thélyson Orélien et l’élimination d’un prétendant sérieux, que le choix des jurés se porterait sur elle. Elle s’inclinait devant un Haïtien, mais une fois écartée l’hypothèse de l’écrivain « racisé », comme disent les racistes qui régentent les mœurs actuelles, il ne restait plus aux jurés que de nommer un écrivain « genré » — comme disent les mêmes imbéciles.

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Et derrière, elle, deux cents porteuses de chromosome XX ont l’air de penser que l’on écrit avec son sexe. Les hommes, réduits à leur cheville ouvrière, écrivent avec leur queue, les femmes avec leur vagin.

Immédiatement, un professeur de Lettres démasculinisé et 100% woke a trouvé (dans Libé toujours) le pourquoi de cette élimination des femmes : c’est qu’on n’évoque pas les écrivaines dans les salles de classe. « Mes élèves sont incapables de citer un seul nom de romancière… » Peut-être aurait-dû leur en parler. Et il oublie que 90% de ses collègues, dans sa discipline, sont des femmes. Sans doute parlent-elles contre leur sexe — ou ont-elles pitié de leurs élèves, et répugnent à leur faire lire George Sand et Claire de Duras — aucun lien avec Marguerite… Flaubert admirait la prolixité de sa grande ami Sand, capable d’écrire 40 pages par jour. Mais il savait que Madame Bovary resterait — pas Leone Leoni ni Mauprat.



Soyons sérieux. Ces dames trempent-elles leur plume dans la cyprine ? Croient-elles vraiment que nous écrivons, nous, avec du foutre ? Un écrivain, c’est une main et un cerveau. Rien d’autre. Je n’écris pas avec le souvenir des rasoirs jadis usés à me racler les joues. Et les meilleures de ces dames ne rédigent pas avec leurs Tampax usagés.

J’ai jadis commis quelques livres érotiques sous pseudonyme féminin. Et j’ai eu à mon courrier nombre de lettres d’admiratrices félicitant la soi-disant romancière de décrire enfin avec virtuosité les méandres de la sexualité féminine.

J’ai bien ri.

Choderlos de Laclos a écrit, avec la lettre 81 des Liaisons dangereuses, le plus grand manifeste féministe de tous les temps. Un homme, parfaitement. De qui est cette phrase, à votre avis ? « Vous n’êtes qu’une femme, dites-vous ? Hé ! que voulez-vous donc être pour être mieux ? » Gagné, ce n’est pas Beauvoir, c’est Marivaux.

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Et c’est logique. Longtemps les femmes ont été socialement dominées par les hommes. Esclaves, elles n’avaient pas le pouvoir d’analyser leur condition. Il a fallu une vraie libération — à partir du XVIIIe siècle, et pas depuis Beauvoir — pour qu’elles commencent à analyser leur situation, et à convertir cette analyse en œuvre d’art.



Alors, des femmes écrivains, il y en a. Mais lorsque je pense à Colette, Yourcenar ou Sarraute, je pense à de grandes artistes — pas à des femmes. Pas prioritairement. De même, lorsque j’évoque Proust ou Céline, je pense à des romanciers de génie — pas à des porteurs de quéquettes.

Je n’ai pas lu les hommes couronnés cette année par des prix prestigieux. J’ignore si leurs œuvres valent tripette. Je sais simplement que Jean-Paul Enthoven, lauréat du prix Renaudot Essai pour son Dictionnaire amoureux du bonheur, a pompé outrageusement Le Charme des penseurs tristes, un livre paru en 2013 sous la signature de Frédéric Schiffter — et son Dictionnaire chic de la philosophie, pour faire bonne mesure : nous sommes dans l’année des truqueurs, j’en parlais dans mon dernier billet. Je lis en ce moment un essai remarquable d’Olivier Rolin, La Guerre éternelle, dont je rendrai compte prochainement et qui n’a pas été couronné par les jurés de chez Drouant. Je pense qu’il s’en fiche. Mais c’est un vrai écrivain, lui.