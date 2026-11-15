Trappes: Pour «Le Monde», tout le monde est responsable, sauf La France insoumise et «Le Monde»

Le président d’Avocats sans frontières dénonce l’interprétation de l’attentat de Trappes par le quotidien du soir. Alors qu’on ne sait rien des motivations du tueur, le journal désigne les coupables.

Nous sommes dimanche. Je prends connaissance de l’éditorial dominical du Monde.

Il évoque le drame de Trappes. À l’en croire, c’est la droite qui est responsable, celle de Bruno Retailleau, qui a osé faire état de la responsabilité des banlieues dans les pillages. Mais aussi celle du RN, évidemment. Et celle de Gérald Darmanin, bien sûr. Sans oublier CNews. Bref tout le monde est responsable sauf La France insoumise et Le Monde.

Le journal mondain ignore manifestement encore que le suspect, Kevin T., vient d’être envoyé au service psychiatrique et que l’analyse toxicologique fait état de la prise de cannabis et de cocaïne. Immédiatement, l’avocat d’une victime a hurlé au scandale en affirmant qu’on essaie d’esquiver la responsabilité de « l’extrême droite ».

J’ignore si Kevin est d’extrême droite. J’ignore d’ailleurs quelles sont ses convictions, puisqu’on a trouvé chez lui des livres aussi différents que Mein Kampf, la Bible et le Coran. Une chose est certaine, je ne suis pas le plus mal placé pour dire que, dans l’histoire judiciaire récente, ceux qui ont le plus bénéficié de la mauvaise excuse psychiatrique sont les islamistes. À commencer par l’assassin et tortionnaire de Sarah Halimi, dont je défendais la sœur et qui a vu sa responsabilité pénale exclue en raison… de sa prise excessive de cannabis.

Mais en dehors de cette affaire qui a ridiculisé la justice, laissez-moi vous parler de l’attaque de novembre 2021 à Cannes, dans laquelle un ressortissant algérien a attaqué au couteau des policiers « au nom du Prophète ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a déclaré irresponsable pour trouble mental.

Laissez-moi vous parler de l’attaque du 11 janvier 2023 à la gare du Nord, dans laquelle Mohamed Amine, un Algérien sous OQTF, a blessé sept personnes dont un policier en criant « Allah Akbar ». La cour d’appel de Paris l’a déclaré pénalement irresponsable.

Laissez-moi vous parler de l’attaque de novembre 2025 sur l’île d’Oléron, dans laquelle un certain G. a volontairement percuté plusieurs piétons et cyclistes avec sa voiture en criant « Allah Akbar ». L’expertise a conclu à une altération du discernement.

Laissez-moi enfin vous parler de l’attaque du 27 juillet dernier à Paris (il y a donc trois mois, vous l’aviez peut-être déjà oubliée, c’est vrai qu’on en a peu parlé), dans laquelle un homme de 31 ans a attaqué au couteau trois jeunes femmes. Après son interpellation, il a déclaré : « C’est Allah qui m’a ordonné d’attaquer partout des femmes. » Les autorités ont souligné des propos incohérents et un profil particulier. L’interprétation psychiatrique a donc été privilégiée.

Et l’avocat d’une des victimes voudrait nous faire croire qu’il s’agit d’une ruse pour que l’extrême droite passe à travers les mailles du filet judiciaire ? En ce qui me concerne, qu’il s’agisse d’islamisme, d’extrême droite ou d’extrême gauche, je considère que la justice pénale a l’impératif d’être sévère.

Mais retour vers Le Monde. Ainsi, sous le prétexte d’un crime odieux ayant causé la mort d’un malheureux sportif de couleur et grièvement blessé, notamment une petite fille de 12 ans, au prétexte de ce crime atroce pour lequel il est impossible aujourd’hui de donner une explication cohérente, le quotidien du soir voudrait que son terrorisme intellectuel triomphe.

Il voudrait nous empêcher de dénoncer les ravages de l’immigration de masse, du terrorisme islamiste et de La France insoumise. Et ne parlons pas des effets de ses propres articles furieusement anti-Israéliens sur une partie de la population déjà bien disposée à l’antisémitisme.

Il voudrait qu’on se taise. Qu’il n’y compte pas. Le terrorisme intellectuel ne passera pas.