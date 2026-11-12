Rachida Brakni: l’infinie volupté du martyre

Depuis qu’elle n’est plus égérie L’Oréal Elsève Boucles Sublimes, la femme d’Éric Cantona passe son temps à flageller la France à longueur d’interventions. Elle apporte son soutien au maire de Trappes, Ali Rabeh, concernant le débat controversé sur l’immigration. L’actrice bobo parle en permanence de ses origines algériennes et reproche ensuite aux autres de lui en parler.

Rachida Brakni est assurément une comédienne de grand talent[1]. Nul ne songerait à le contester. Mais une comédienne de grand talent qui souffre, voyez-vous. Elle a mal à ses origines algériennes qu’on ne cesserait de lui jeter au visage, mal à la France qu’elle dit aimer mais qui est devenue pour elle une douloureuse source d’inquiétude à cause de la « résurgence du racisme » qu’elle croit y déceler.

C’est ce qu’elle confie dans une interview à Télérama. Avec Télérama, c’est un peu comme avec Les Feux de l’amour, on est rarement déçu. Toujours les mêmes codes, la même sauce, la même antienne reproduite ad nauseam. Les affres de la passion à deux balles pour l’inusable série télévisée, et, pour l’hebdo de référence, l’évangile des maîtres d’école et d’une bourgeoisie friande de prêt-à-penser, le sempiternel réquisitoire contre le pays et ses populations, du moins celles à qui la grâce n’a pas été accordée d’être issues de l’immigration.

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Alors, à Télérama, comprenez-vous, on boit du petit-lait lorsque l’interviewée qualifie la France de « parent maltraitant », interprète la francisation des prénoms comme une « stratégie de survie », et jamais, bien sûr, comme un éventuel désir d’intégration. « Stratégie de survie », car, on l’aura compris, le pays d’accueil ne peut être que terre ennemie, l’enfer d’une permanente hostilité. Du petit-lait ou du miel encore lorsqu’elle lance ce cri déchirant (mais si, mais si…) : « Jusqu’à la combientième génération va-t-on conserver le suffixe (sic) d’origine ? » Peut-être Madame Brakni pourrait-elle ouvrir la voie, donner l’exemple en ne se faisant pas si complaisamment le porte-étendard des siennes, d’origines ?

Elle a une excuse cependant. On lui a tendu la perche, en quelque sorte. Faut-il rappeler qu’en France, on a poussé les délices de l’autoflagellation jusqu’à créer un « musée de l’Histoire de l’immigration », où d’ailleurs notre comédienne ne manque pas de se produire et d’œuvrer. Ce qui est fort louable. Cela l’eût été tout autant — et même davantage — s’il s’était agi de donner de son talent dans un « Musée de l’Histoire de l’Intégration ou de l’Assimilation ». Cela dit, sauf erreur, je ne sache pas que nos élites françaises aient jugé opportun d’en ouvrir un.

Thème de l’exposition actuelle au musée mentionné ci-dessus : « Une histoire du cinéma français. Héritages maghrébins. » En tant que « l’une des premières comédiennes du cinéma français issue de l’immigration », l’invitée de la publication ne pouvait manquer d’apporter sa contribution [2]. Mais — grands dieux ! — qu’on ne vienne pas confondre ce beau geste avec une quelconque entreprise d’exaltation des origines !

« Sur scène, la question de mes origines ne se pose pas », se réjouit Rachida Brakni. Tout simplement — allez savoir ? — parce que, sur scène, elle ne les revendique pas, ne les expose pas à tout propos comme elle le fait le reste du temps, ainsi que nous venons de le voir, à commencer d’ailleurs via l’interview donnée à Télérama.

En vérité, ce n’est pas là la moindre contradiction de la posture : revendiquer une appartenance et prétendre souffrir de se la voir rappeler.

Autre contradiction des plus répandues dans ces milieux, se dire pétrifié de frayeur devant l’emprise raciste du pays tout en militant activement en faveur de l’immigration, autrement dit, s’employer à attirer toujours plus de pauvres gens dans les griffes de ce « parent maltraitant » — et abominablement raciste — que serait la France.

L’invitée de l’hebdo a manifestement plus d’une corde à son arc. « Comédienne, réalisatrice, metteuse en scène, chanteuse, écrivaine », voilà sa carte de visite. Cours au Conservatoire d’art dramatique, passage par la prestigieuse Comédie-Française, pourraient y être ajoutés. Pour un peu, si je ne craignais de froisser Mme Brakni, j’oserais parler en l’occurrence d’une intégration particulièrement réussie. Un tel palmarès, un tel parcours sont des plus rares en effet, même pour un quidam qu’on pourrait accabler du « suffixe » d’origine. N’en déplaise à l’intéressée, j’ai plaisir à dire que le « parent maltraitant » qu’est selon elle notre pays a tout lieu de se montrer fier de ce qu’il a contribué à faire de cet enfant. Du bon boulot, vraiment.

Écrivaine, après un livre hommage à son père, Madame Brakni a publié un roman cet été (ou La Part absente, éditions Stock). Commentaire de l’autrice : « Quand on est l’enfant de parents analphabètes, le fait d’écrire a quelque chose de transgressif ». (Ce genre de pathos aussi est bien de nature à combler d’aise les adeptes de Télérama.) Transgressif, comme une trahison non dite de son état d’origine, peut-être ? Enfin, quelque chose comme ça. Saloperie de pays d’accueil qui a fait de vous, à la génération suivante, une personne capable de créer cette belle chose, ce petit miracle qu’est — toujours — un livre !

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Doit-on en déduire que, selon les hauts principes de Madame Brakni, le mieux pour les enfants d’analphabètes soucieux de s’épargner la transgressivité si joliment mentionnée serait de demeurer eux-mêmes analphabètes ? On n’ose le penser. Et pourtant.

Dans ce roman et l’article de l’hebdo, elle évoque la guerre d’Algérie. « La guerre d’Algérie, écrit-elle, me fait l’effet d’un virus dormant dans l’organisme, en aucun cas guéri et sans cesse réactivé par un système immunitaire affaibli ». C’est beau. C’est profond. Ça sonne Foucault, Derrida, Bourdieu, bref le sabir aristo-universitaire des seventies. Il n’empêche, lisant cela, on sent les abonnés de la publication au bord de l’orgasme.

Au fond, pour dire le vrai du vrai, il n’y a rien de plus admirable que l’attachement de Madame Brakni à ce qu’elle est, à là d’où elle vient, à ses origines. Cela mérite le respect. Je le comprends d’autant mieux que je le partage.

À la différence près que, si le pays avait si peu que ce soit contribué à faire du Centre-Val-de-Loirien (ou Centrevallois) que je suis (on a les origines qu’on peut, pardonnez-moi…), une personne unanimement reconnue comme légitime — ce qu’est Rachida Brakni — à porter Euripide sur les planches, je crois que mon premier mouvement aurait été de dire : Merci. Tout simplement.

[1] Elle interprète actuellement Médée/s, texte et mise en scène de Louise Vignaud, librement inspiré d’Euripide et de Sofia Fischer.

[2] Une histoire du cinéma français. Héritages maghrébins, jusqu’au 21 mars 2027, palais de la Porte dorée, Paris 12e. Carte blanche à Rachida Brakni les 8, 15, 22 et 29 novembre.