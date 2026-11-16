Nous avons tous besoin que quelqu’un nous regarde, rappelle Nathalie Ohana. En Israël, le 7-Octobre avait fait naître, au milieu de l’effroi, un sentiment d’appartenance presque oublié. Après des élections aux résultats éparpillés, cette unité s’est toutefois fissurée autour d’une question centrale: sous quel regard le pays veut-il désormais vivre?

Nous avons tous besoin que quelqu’un nous regarde. Nous avons tous besoin d’exister pour quelqu’un, de donner à notre destinée, jusque dans les gestes les plus anodins du quotidien, une sorte de destination. Comme si nos vies, pour prendre tout leur sens, devaient trouver un écho dans le regard de l’autre. Mais de quel autre ?

En Israël, dans les cercles de parole consacrés au deuil d’un proche depuis le 7-Octobre, c’est souvent la disparition de ce regard qui fait le plus mal. Comme si les endeuillés devaient apprendre à exister, à vivre, à sourire pour quelqu’un d’autre que ce fils ou ce mari qui n’est plus là. Perdre le regard de l’être aimé, de celui qui compte, qui donne du sens à notre existence, c’est perdre ses repères. C’est, en quelque sorte, se retrouver orphelin du sens.

L’essor des réseaux sociaux nous raconte, à sa manière, quelque chose de ce besoin : produire du contenu pour être regardé. Manquer parfois la grâce de l’instant présent au profit de sa captation, dans le but ultime de toucher une personne ou, plus largement, un public.

Milan Kundera refusait les interviews dans les médias. Il écrivait que « vivre dans la vérité, ne mentir ni à soi-même ni aux autres, ce n’est possible qu’à la condition de vivre sans public ». À contre-courant d’une époque déjà fascinée par la lumière et la notoriété, il défendait l’idée que, dès lors qu’un témoin, qu’un regard extérieur intervient, l’individu commence à adapter son comportement à ce regard. L’authenticité devient alors plus difficile à préserver.

Dans L’Insoutenable Légèreté de l’être, il nous explique qu’on pourrait nous ranger en quatre catégories selon le type de regard sous lequel nous voulons vivre :

« La première cherche le regard d’un nombre infini d’yeux anonymes, autrement dit le regard du public. Dans la deuxième catégorie, il y a ceux qui ne peuvent vivre sans le regard d’une multitude d’yeux familiers. Ce sont les inlassables organisateurs de cocktails et de dîners. Vient ensuite la troisième catégorie, la catégorie de ceux qui ont besoin d’être sous les yeux de l’être aimé. Enfin, il y a la quatrième catégorie, la plus rare, ceux qui vivent sous les regards imaginaires d’êtres absents. Ce sont les rêveurs. »

Cette réflexion me fait penser à la crise politique qu’Israël traverse depuis de nombreuses années et qui semble aujourd’hui atteindre un nouveau paroxysme avec la formation d’une nouvelle coalition.

Il me semble que ce qui divise les camps tourne autour de cette question essentielle : sous quel regard voulons-nous vivre ?

Dans les débats politiques, aux terrasses des cafés, dans les conversations entre amis, c’est toujours cette question subliminale qui s’impose.

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Il y a ceux qui voudraient redevenir fréquentables, être regardé différemment par le commun des nations, sortir de l’isolement dans lequel Israël s’est progressivement enfermé, retrouver une place parmi les nations. Pour eux, cela passe nécessairement par un changement à la tête de l’État, mais aussi par une transformation profonde de sa gouvernance. Comme si Israël devait changer de visage pour que le monde accepte à nouveau de le regarder autrement.

A l’opposé, il y a ceux qui refusent de soumettre l’avenir du pays au jugement des autres. Ceux pour qui l’histoire juive a suffisamment démontré les dangers qu’il y avait à attendre l’approbation du monde pour décider de son propre destin.

La position récemment exprimée par Miriam Peretz, lauréate du prix d’Israël, me semble illustrer cette autre manière de voir les choses. Cette femme, qui a perdu deux fils à la guerre et son mari, aurait déclaré que son fils, le député Elisaf Peretz, quitterait la Knesset si Gadi Eisenkot formait un gouvernement comprenant un parti arabe, tout en précisant qu’elle ne s’opposait pas à un soutien extérieur de ces partis.

Pour certains, une telle alliance permettrait de sortir de l’impasse politique et de reconnaître pleinement la place des citoyens arabes dans la vie démocratique israélienne. Pour d’autres, les positions de certaines de ces formations sur le Hamas, la guerre et le caractère juif de l’État constituent une ligne rouge.

J’y vois une forme d’indifférence au regard du monde. Peu lui importe qu’une telle coalition puisse donner d’Israël une image plus acceptable à l’étranger. Ce qui compte, à ses yeux, semble relever d’une autre fidélité, d’une autre conception de ce que doit être l’État juif. Comme si le regard sous lequel elle voulait vivre n’était pas celui des nations, mais celui de ceux qu’elle a perdus, de ceux qui ont donné leur vie pour ce pays.

Il y a quelques jours, j’ai lu la lettre de Marilyn Bar-On, une mère qui a perdu son fils unique, Moshé Avraham Bar-On, commandant de compagnie du bataillon 51 de Golani, tombé au combat à Sajaya le 12 décembre 2023. Elle s’adresse à Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major, lui-même père endeuillé, pour l’interpeller sur ses choix politiques. « Je ne te demande pas de partager toutes mes convictions. Je te demande de ne jamais oublier ce que nous avons perdu. » Cette mère ne demande pas seulement à être entendue. Elle demande à un autre père, qui a connu la même tragédie, de continuer à vivre sous le regard des soldats disparus.

Car c’est peut-être là que se joue une partie de notre déchirement collectif. Nous vivons sous le regard des mêmes absents, mais nous ne leur prêtons pas toujours les mêmes espérances.

Pour certains, leur mémoire exige de ne jamais transiger sur la sécurité d’Israël. Pour d’autres, elle commande de chercher une issue aux conflits. Pour d’autres encore, elle oblige avant tout à préserver l’unité d’un peuple.

Et puis il y a le regard de Dieu. Celui sous lequel certains choisissent de placer leur existence, leurs convictions et jusqu’au destin de leur pays. Un regard qui ne cherche ni l’approbation du monde, ni celle des vivants, ni même celle des morts, mais une fidélité à quelque chose qui les dépasse.

Et peut-être est-ce là que se situe notre véritable crise du regard et de désunion.

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Le 7-Octobre avait fait naître, au milieu de l’effroi, un sentiment d’appartenance presque oublié. Pendant quelques semaines, les Israéliens s’étaient regardés comme les membres d’une même famille. Les divisions semblaient dérisoires face à l’immensité du drame.

Mais cette unité du regard était fragile. Elle tenait tant que le danger nous obligeait à regarder dans la même direction. A mesure que l’urgence s’éloigne, chacun retrouve son propre horizon, ses convictions, ses peurs, sa manière de comprendre ce qui s’est passé et ce qu’il faudrait en faire.

Trois ans plus tard, à la lumière des résultats du dernier scrutin, ce regard s’est brouillé.

Si l’Iran devait frapper à nouveau, nos regards convergeraient-ils une fois encore ? Car la guerre a cette capacité paradoxale de rapprocher les hommes.

Ce qui nous divisait la veille semble soudain dérisoire. Nous reconnaissons dans les yeux de l’autre la même peur, la même douleur, le même besoin de protéger les nôtres. Nous n’avons plus besoin de nous expliquer pour nous comprendre.

N’est-ce que dans le regard que nos ennemis portent sur nous que nous pouvons trouver l’unité nécessaire et la force de nous regarder les uns les autres ?