Lunettes de soleil sur le nez, cigarette entre les doigts et fauteuil installé directement au pied des pistes enneigées : l’agence officielle nord-coréenne a diffusé ce mardi 17 novembre des clichés pour le moins décalés de Kim Jong Un en séjour touristique à Samjiyon. Derrière la mise en scène insolite d’un dictateur en vacances se cachent pourtant des messages politiques et géopolitiques très calculés.

Il y a des images de propagande qui ressemblent presque à des détournements numériques avant même que les internautes ne s’en emparent. Ce mardi 17 novembre, l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a publié une série de photographies prises entre dimanche et lundi dans la station de Samjiyon, au nord du pays. Sur l’une d’elles, rapporte Le Parisien, Kim Jong Un apparaît confortablement installé dans un fauteuil posé au bas d’une piste de ski, vêtu d’un manteau sombre, lunettes noires sur le visage et cigarette à la main, tandis que son épouse Ri Sol Ju se tient debout derrière lui.

North Korean leader Kim Jong Un smoked and grinned as he visited a ski resort in pictures released Tuesday, as Donald Trump hints at a possible meeting between the pair this weekhttps://t.co/TLIyHNtOGK pic.twitter.com/ZxztqXSRLa — AFP News Agency (@AFP) November 17, 2026

Le contraste entre le décor alpin et l’attitude nonchalante du dirigeant explique l’écho immédiat rencontré par ces clichés sur les réseaux sociaux. À Pyongyang, rien n’est pourtant laissé au hasard dans la diffusion d’une image du chef suprême. Lorsque le régime choisit de montrer Kim Jong Un en tenue de loisir, loin des pas de tir de missiles ou des défilés militaires, la mise en scène obéit toujours à un calendrier précis.

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La vitrine touristique et la mise en scène dynastique

Sur le plan intérieur, ce déplacement à Samjiyon, dans la province de Ryanggang, s’inscrit dans une communication désormais bien rodée autour des infrastructures de loisirs. Le régime nord-coréen multiplie depuis plusieurs mois les séquences destinées à projeter l’image d’un pays capable d’offrir à sa population — ou du moins à son élite — stations de ski, complexes touristiques et modernité matérielle, malgré les sanctions internationales et les difficultés économiques chroniques.

Un second détail retient toutefois davantage l’attention des observateurs de la Corée du Nord : la présence appuyée de la fille du dirigeant, Ju Ae, photographiée en train de dévaler une piste en manteau blanc, sans casque. Apparue publiquement pour la première fois en novembre 2022 lors d’un tir de missile balistique, l’adolescente est depuis systématiquement associée aux déplacements les plus symboliques de son père. La montrer à la fois sur les sites militaires et dans des moments plus intimes ou récréatifs participe d’une même construction visuelle : inscrire sa figure dans le quotidien des Nord-Coréens et consolider, aux yeux du parti et de l’armée, l’idée d’une continuité dynastique.

North Korean leader Kim Jong Un inspected construction of a tourism zone near the Chinese border in recent days, amid speculation over a China trip fueled by comments from US and Russian officials https://t.co/2OGw7eWfin pic.twitter.com/IPbo3yBaFm — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

L’ombre de Donald Trump et du sommet de l’APEC

La dimension la plus commentée de ce voyage tient toutefois à sa géographie. Samjiyon se situe au pied du mont Paektu — berceau mythologique de la nation coréenne dans la propagande officielle — mais surtout à quelques kilomètres seulement de la frontière chinoise. Or ce déplacement intervient alors que se tient cette semaine à Shenzhen, dans le sud de la Chine, le sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), auquel participe le président américain Donald Trump.

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Avant son départ pour l’Asie, Donald Trump a lui-même entretenu le flou devant la presse en affirmant qu’il « pourrait aussi rencontrer Kim Jong Un » à cette occasion, tout en précisant qu’une telle initiative dépendrait largement du président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants se sont déjà rencontrés à trois reprises lors du premier mandat du républicain, entre Singapour, Hanoï et la zone démilitarisée coréenne en 2019, sans aboutir à un accord durable sur la dénucléarisation de la péninsule.

Un signal diplomatique plus qu’un voyage imminent

Faut-il pour autant voir dans cette escapade au ski les prémices d’un nouveau sommet improvisé entre Washington et Pyongyang ? La plupart des spécialistes de la région appellent à la prudence. Samjiyon et Shenzhen sont séparées par plus de 2 500 kilomètres à vol d’oiseau, et l’agence KCNA n’a fait aucune mention des États-Unis ni d’un éventuel déplacement à l’étranger dans son compte rendu officiel.

En se faisant photographier détendu, cigarette à la main, juste en face de la frontière chinoise au moment même où la diplomatie américaine a les yeux rivés sur l’Asie, Kim Jong Un rappelle néanmoins une constante de sa méthode : il maîtrise le tempo médiatique. Sans rien promettre ni rien céder, le dirigeant nord-coréen s’invite dans l’agenda international par une simple photo de vacances.