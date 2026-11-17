Reprise au Théâtre de la Ville d’un spectacle d’une rare intelligence

Doté d’un sens dramatique exceptionnel, mais aussi d’un humour corrosif, sachant mêler danse, théâtre et musique avec un instinct sûr tout en se révélant aussi bon directeur d’acteurs que chorégraphe efficace, l’Anglais Ben Duke relit avec talent le mythe de Jason et Médée.

Médée, victime

Et de Médée, Ben Duke prend vaillamment la défense en tordant le cou à la mythologie. Chez lui, auteur du XXIe siècle, la terrible magicienne de Colchide s’est effacée pour devenir victime. Victime du narcissisme masculin de Jason, de son opportunisme ; victime de sa trahison quand il n’hésite pas à la délaisser, elle, la mère de ses deux fils, pour une alliance désormais plus avantageuse. Victime enfin de sa légende, de la postérité qui la juge sans songer à comprendre ce à quoi elle était confrontée.

Une folle tordue

On est aux enfers. Le corps de Jason gît sous un suaire. Hadès, maître des lieux, et qui tient beaucoup à ce qu’on le sache, prend la pose, fait de l’esprit de comptoir, tout en commentant, en balletomane qui se pense avisé, une variation de la Fée Dragée dans le ballet Casse-Noisette qui apparaît sur des écrans. Un Hadès tout nu sous un long tutu transparent, ce qui fait très mauvais genre quand on est le dieu des enfers, Hadès qui va de surcroît s’affubler d’un autre tutu, rose celui-là, en se le passant autour du cou. En un mot, un Hadès qui est une folle tordue éhontée.

Jean-Daniel Broussé (C) Camilla Greenwell

Jason qui sort de sa torpeur en explosant dans un solo aussi acrobatique qu’éblouissant, Jason est furieux de se retrouver là, alors que Médée déboule en catastrophe pour se voir coller aussitôt sur le dos un procès pour assassinats.

Affublé d’une perruque de magistrat anglais, un vieux squelette fera office de juge alors que Proserpine (Perséphone), qui en connaît long sur le sort fait aux femmes dans la mythologie grecque, décide de se muer en avocate féministe. Comme argument massue, elle avance que si Jason s’était mieux comporté, aucun des meurtres attribués à Médée ne serait survenu.

Grave et loufoque

Le tout est illustré par des scènes qui défilent à un rythme infernal, sur un mode à la fois grave et loufoque, et où le meilleur théâtre s’entrecroise avec les chorégraphies et des prestations musicales d’un savoureux éclectisme. Décor dépouillé, lumières savantes, mise en scène époustouflante, chorégraphies d’une théâtralité étonnante, tout convainc dans ce spectacle, intelligemment comique, plein de sens, jamais gratuit.

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En puisant dans la mythologie et dans un répertoire musical survolant les siècles, Ben Duke nous offre d’échapper à l’effroyable galimatias dont nous abreuvent les hordes de chorégraphes qui sévissent sur la scène contemporaine, se prennent pour des penseurs et traînent à leur suite les « concepts » fumeux et les clichés qui polluent des ouvrages sans aucun intérêt.

Lui déploie un talent qui porte de bout en bout un spectacle éblouissant d’intelligence, de séduction et de trouvailles. Et qui fait irrémédiablement penser à l’esprit d’Offenbach et de ses librettistes.

Des interprètes magnifiques

Et puis, il y a les interprètes. Comme souvent, quand un spectacle est exceptionnel, les artistes qui le servent le sont également, après avoir été choisis et dirigés avec discernement. Et ils sont magnifiques dans leur réjouissante diversité, formant une heureuse compagnie de talents venus de tous les horizons et n’étant surtout pas là pour obéir à quelque idéologie « politiquement correcte ».

Le Français Jean-Daniel Broussé incarne Hadès avec un chic gouailleur et un humour malicieux qui mettent en joie. Lui répondent la noblesse et la beauté d’Anna-Kay Gayle, somptueuse en Proserpine métamorphosée le temps d’une scène forte en Déméter pleurant sa fille enlevée par Hadès. Le Jason de Liam Francis est proprement fascinant, d’une sensualité torride qu’il déploie avec un cynisme déroutant pour embobiner aussi bien Médée que Glaucé (Créüse) quand il convoite leur alliance. Quant au perfide Aétès, roi de Colchide, il est incarné par le Cubain Miguel Altunaga dont la fougue chaleureuse qui se déploie dans divers rôles provient évidemment des Antilles. Deux blondes anglo-saxonnes, Maya Caroll et Hannah Shepherds, incarnent les figures de Médée et de Glaucé avec une retenue qui n’exclut pas la passion. Et tous assument fugitivement d’autres personnages avec une dextérité qui force l’admiration..

Liam Francis et Hannah Shepherd (C) Camilla Greenwell

S’ajoutent une pianiste et deux chanteurs dont les qualités confèrent au spectacle une élégance supplémentaire : Sheree DuBois, Yshani Perinpanayagam et Keith Pun illustrent aussi, à eux trois, cette réjouissante mêlée de talents de tous horizons.

Savoir-faire et humilité

Dans ce spectacle, autant que leur savoir-faire, c’est l’humilité du concepteur et de ses interprètes qui forcent l’admiration. Pas d’esbroufe, pas de ce pseudo intellectualisme qui fait des ravages sur la scène française. Mais des références qui dénotent une culture solide, des inventions qui trahissent un vrai sens du théâtre, une gestuelle inventive propre à traduire un mythe. Bref du talent, un authentique talent d’artistes qui sont là pour servir leur art et non leurs personnes.

Ruination : The True Story of Medea. (Perte : la vraie histoire de Médée).

Mise en scène et chorégraphie de Ben Duke

Coproduction de la Compagnie Lost Dog et du Royal Ballet.

1h30 De 5 € à 35 €

Les 18, 19, et 20 novembre à 20h. Le 21 à 15h et 20h ;

Théâtre de la Ville ; 01 42 74 22 77.