Nolan prend-il trop de libertés avec le texte d’Homère?

Attendue comme l’un des événements cinématographiques de l’année, L’Odyssée de Christopher Nolan impressionne par la puissance de sa mise en scène et la noblesse de son récit. Si le cinéaste signe une adaptation remarquable du poème homérique, certains de ses choix narratifs n’en demeurent pas moins discutables…

L’épopée retrouvée

Adapter L’Odyssée d’Homère relevait de la gageure. Christopher Nolan, cinéaste ambitieux et talentueux, réussit pourtant ce pari avec une maîtrise qui force l’admiration. Pendant près de trois heures (2 h 52), il offre un spectacle d’une rare ampleur, à la fois film d’aventure, fresque politique, méditation sur le pouvoir, la fidélité, la guerre et le retour au foyer. Un cinéma populaire dans son acception la plus noble, qui conjugue intelligence, émotion et puissance visuelle.

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Loin des adaptations muséales ou des relectures ironiques, Nolan choisit d’embrasser pleinement le souffle du poème d’Homère. Il en respecte l’esprit, la grandeur tragique, la poésie et cette capacité unique à faire dialoguer le destin des hommes avec les forces qui les dépassent. Son Odyssée est un grand film épique, opératique, profondément romanesque, qui retrouve cette noblesse du récit devenue si rare dans le cinéma contemporain.

La splendeur de la mise en scène

Christopher Nolan confirme ici qu’il est l’un des grands metteurs en scène de notre époque. Chaque plan est pensé, composé, sculpté. La mise en scène, ample et rigoureuse, ne cède jamais au spectaculaire gratuit. Elle organise l’espace, magnifie les paysages, donne au moindre déplacement une force dramatique.

La photographie somptueuse de Hoyte van Hoytema atteint des sommets de beauté. Jeux de lumière, couleurs minérales, ciels immenses, mers menaçantes ou apaisées : chaque image semble sortir d’une peinture antique. La lumière devient une matière narrative autant qu’esthétique.

À cette splendeur visuelle répond un travail remarquable sur le son. Nolan n’a jamais considéré le son comme un simple accompagnement ; il en fait ici une véritable architecture dramatique. Les bruissements de la mer, le fracas des combats, les silences, les respirations composent une partition qui trouve son prolongement dans la musique élégiaque de Ludwig Göransson. Celle-ci accompagne le voyage d’Ulysse avec une émotion contenue, sans jamais sombrer dans le pathos.

Des acteurs remarquables

La distribution est d’une remarquable homogénéité. Matt Damon compose un Ulysse admirable. Il lui donne une humanité bouleversante : héros courageux mais jamais invincible, homme fier mais profondément humble devant les épreuves, chef de guerre autant qu’époux et père hanté par l’absence. Son interprétation évite toute grandiloquence pour atteindre une vérité profondément émouvante.

Anne Hathaway prête à Pénélope une beauté grave, une intelligence souveraine et une détermination inflexible. Elle incarne magnifiquement cette femme qui résiste au temps, aux pressions et aux prétendants sans jamais perdre sa dignité.

Tom Holland campe un Télémaque sensible et volontaire, digne héritier d’Ulysse, tandis que Robert Pattinson compose un Antinoos particulièrement convaincant, personnage lâche, arrogant et manipulateur, incarnation parfaite de la décadence qui menace Ithaque.

Quelques réserves

L’admiration n’interdit pas quelques regrets. Certaines libertés prises avec le texte d’Homère pourront surprendre les lecteurs du poème. Plusieurs épisodes importants disparaissent ou sont sensiblement modifiés. On peut également regretter que les dieux de l’Olympe, omniprésents dans l’œuvre originelle, voient leur rôle réduit, alors qu’ils constituent l’un des moteurs essentiels de la narration homérique.

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Enfin, parce que le cinéma américain demeure aujourd’hui soumis à certaines logiques idéologiques de représentation, quelques choix de distribution apparaissent difficilement justifiables au regard de la cohérence historique et mythologique de l’univers représenté. Voir Hélène de Troie et Clytemnestre interprétées par Lupita Nyong’o, ou Athéna par Zendaya, introduit un anachronisme qui peut sortir le spectateur de l’univers de la Grèce antique. Ces choix n’enlèvent toutefois rien aux qualités d’interprétation des actrices elles-mêmes.

Un faux procès fait à Nolan

Une partie de la critique française s’est montrée sévère envers ce film, lui reprochant de ne pas restituer la richesse du grec homérique ou encore de ne pas posséder la profondeur philosophique de certaines œuvres filmiques évoquant l’univers d’Ulysse.

Une adaptation cinématographique n’a pas pour but d’être un substitut ou une explication philosophique du texte d’Homère. Le cinéma est un art autonome, avec son propre langage. Exiger qu’il se contente d’introduire à la lecture d’une œuvre poétique ou qu’il renonce à l’incarnation pour privilégier le commentaire intellectuel revient à nier ce qui fait sa puissance propre.

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Certes, des œuvres comme Le Mépris de Godard dialoguent admirablement avec Homère, ou Le Regard d’Ulysse d’Angelopoulos constitue une méditation sur le mythe. Mais Christopher Nolan poursuit une autre ambition. Il ne déconstruit pas L’Odyssée : il la raconte. Il retrouve le plaisir du récit, la force de l’aventure, le souffle de l’épopée. Ce n’est pas une trahison ; c’est une autre fidélité. Le cinéma n’a pas vocation à remplacer la littérature. Il peut, en revanche, lui rendre hommage en lui donnant un nouveau corps, de nouvelles images et une nouvelle émotion. C’est précisément ce que réussit Christopher Nolan.

Le triomphe du grand cinéma populaire

À une époque où les superproductions hollywoodiennes se réduisent trop souvent à des démonstrations numériques sans âme, d’une insondable bêtise, L’Odyssée rappelle ce que peut être un grand spectacle de cinéma : une œuvre ambitieuse, généreuse, exigeante et profondément humaniste.

Christopher Nolan, très grand cinéaste, signe sans doute l’un des plus beaux films de sa carrière. Une fresque monumentale où le spectacle ne cesse jamais d’être porté par une véritable vision d’auteur. Un très grand film, qui ravira tous ceux qui aiment le cinéma lorsqu’il retrouve sa vocation première : raconter les plus grandes histoires de l’humanité avec l’ampleur, la beauté et l’émotion qu’elles méritent.

L’Odyssée (The Odyssey) – États-Unis – 2026

Réalisation : Christopher Nolan

Scénario : Christopher Nolan, d’après L’Odyssée d’Homère

Photographie : Hoyte van Hoytema

Musique : Ludwig Göransson

Avec : Matt Damon (Ulysse), Anne Hathaway (Pénélope), Tom Holland (Télémaque), Robert Pattinson (Antinoos), Zendaya (Athéna), Lupita Nyong’o (Hélène de Troie / Clytemnestre).