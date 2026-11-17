Alors que le camp Philippe est gagné par le doute à la suite de mauvais sondages, le bloc central demeure dans la confusion: MM. Attal et Retailleau maintiennent leur candidature, tandis que le Havrais refuse de les rejoindre dans une primaire où un nouvel arrivant, M. Lisnard, pourrait en outre créer la surprise. Mme Le Pen et M. Mélenchon sont pour l’instant assurés d’aller au deuxième tour. Pour tenter de capter l’héritage d’Emmanuel Macron, qui d’Attal ou de Philippe devrait se désister? À la lecture de ces deux portraits croisés, difficile de trancher.

Alors que la campagne présidentielle prend peu à peu son essor, l’hostilité s’accentue entre les deux héritiers revendiqués du parti présidentiel, Gabriel Attal et Édouard Philippe. Ces derniers n’arrivent pas à s’entendre sur la tenue d’une primaire, l’un insistant pour organiser des élections internes, l’autre les qualifiant de « primaires de la division et de la confusion ».

Bien évidemment, aucun des deux n’envisage de se désister. Chacun espère dépasser son rival en le prenant de vitesse et en jouant la surenchère du culot et de la mise en scène. Pour autant, comme nous allons le voir, cette agitation révèle au contraire des egos fragiles et un criant déficit d’idées nouvelles pour sortir la France de l’ornière où elle se trouve.

Deux hommes rongés par l’ambition

Considéré à tort ou à raison dans l’opinion comme le dauphin du parti d’Emmanuel Macron pour 2027, Gabriel Attal est décrit par ses proches et des journalistes comme quelqu’un passé maître dans la communication et sachant construire sa propre image. Ces derniers temps, il a cherché à se distancier de son ancien « patron ». Qualifié par certains d’ « homme pressé », les postures pragmatiques (on pense à son fameux « choc des savoirs » lorsqu’il était ministre de l’Éducation nationale) se mêlent chez lui à la théâtralité. Selon certains observateurs, son court passage à Matignon (six mois en 2024) l’aurait marqué négativement, Macron ayant soudain dissous l’Assemblée nationale et par là-même coupé les ailes du Premier ministre, qui n’aurait été informé de la dissolution qu’à la dernière minute. Sur cet épisode, les commentateurs sont partagés.

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Gabriel Attal – Mini CV

37 ans, né à Clamart (92)

Diplomé de Sciences-Po Paris.

Pacsé avec un homme, Stéphane Séjourné, en 2017.

Porte-parole du gouvernement (2020-2022)

Ministre délégué chargé des Comptes publics (2022-2023)

Ministre de l’Éducation nationale (2023-2024)

Premier ministre (janvier à septembre 2024)



Selon certains macronistes, « il ne se l’avouera jamais, mais c’est plutôt une bonne chose pour lui : il n’est pas parti de Matignon abîmé ». Le journaliste Alain Duhamel estime quant à lui qu’« on ne sait pas ce qu’il pense ; il n’a ni corpus idéologique ni colonne vertébrale. Il réagit en fonction de l’opinion publique, il est obsédé par la communication. » D’autres, telle Prisca Thevenot, considèrent en revanche qu’« il a un affront à laver, il a été frappé en plein vol, il a un goût d’inachevé. Il sait qu’il ne pourra pas être président de la République, et je ne sais même pas s’il en a réellement envie. On ne porte pas un engagement politique pour son pays à partir d’un tel ressentiment. Que pouvez-vous désirer de plus quand vous avez été Premier ministre à 34 ans ? »

Le cas d’Édouard Philippe est différent, mais l’ambition y est tout aussi présente. De 19 ans l’aîné d’Attal, il incarne une autre génération, un parcours plus dense, auxquels s’ajoute une origine provinciale. Selon un neurobiologiste qui a analysé son langage corporel après une heure de questions-réponses avec le public, nous avons affaire à l’archétype du technocrate, calme et froid en apparence, mais dont la maîtrise de soi est en réalité extrêmement travaillée. Philippe renvoie une haute confiance en lui-même, teintée d’une certaine arrogance parfois mal contenue; il partage du reste ce trait avec le président sortant. Sa dynamique repose sur la domination de son entourage, de l’espace et des gens. Il a aussi une facette « caméléon »: rarement un politique n’aura autant changé d’apparence en dix ans. Tantôt barbu et grisonnant, tantôt rasé de frais, les pommettes lisses, chauve et immobile. Il aime à renouveler son image et brouiller les pistes, apparaissant devant les Français successivement comme un « cadre quadragénaire lambda », un patriarche ou un leader déterminé.

Une question d’extraction : le golden boy et l’apparatchik

La jeunesse de chacun constitue la charpente de son parcours mais aussi la source de ses égarements. M. Attal a grandi dans un milieu parisien très favorisé. Ses parents travaillaient dans le milieu élitiste de l’industrie du cinéma et le qualifiaient d’enfant prodige. Il a été scolarisé dans les meilleures écoles privées de Paris. Certains proches se sont faits les relais de cette image d’Attal comme étant un être à part. Marisol Touraine, ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé sous François Hollande qui l’a recruté comme stagiaire alors qu’il n’avait que 19 ans, le décrit en ces termes : « Extrêmement ambitieux, sans complexes, assumant pleinement qui il est. Sa confiance se manifeste dans sa façon de se déplacer, dans le fait qu’il n’hésitera pas à descendre dans la boue pour serrer des mains. » Néanmoins, ses tentatives pour « faire peuple » ne passent pas le filtre de la réalité, à l’instar de l’opération dite des « 1000 bistrots » censée permettre la rencontre du candidat avec les Français qui… ont boudé l’invitation.

Édouard Philippe – Mini CV

55 ans, né à Rouen (76)

Diplomé de Sciences-Po Paris et de l’ENA

Marié à Édith Chabre, trois enfants

Premier ministre (2017-2020)

Maire du Havre de 2010 à 2017, puis de nouveau depuis 2020

Président du Havre Seine Métropole

Député UMP de la 7e circo de la Seine-Maritime (2012-2017)

Moins loquace, M. Philippe tente de construire l’image d’un politique soucieux de l’avenir de son pays. A noter, il redoute par-dessus tout de se soumettre à une procédure (en l’occurrence la primaire) et de courir le risque de ne pas s’y trouver en position de force. Ces raisons expliquent pourquoi il mène depuis longtemps une stratégie d’accumulation de capital politique. Ainsi, depuis l’époque où il était le Premier ministre de M. Macron (2017-2020), il a créé son propre parti (« Horizons ») et adopté des positions qui, sur le papier, se veulent une alternative au macronisme. Beaucoup de journalistes et de proches le décrivent comme l’héritier d’Alain Juppé, alliant à la fois « froideur, orgueil, style juppéen et soupçon d’arrogance ».

La peur du pays réel?

Attal est un grand amateur de théâtre, qu’il a pratiqué pendant dix ans en parallèle de ses études. Une passion qu’il partage d’ailleurs avec le président Macron. Pour autant, son jeu d’acteur ne lui a pas permis de se soustraire aux accusations des députés Damien Maudet (LFI) et Sophie Pantel (PS), dont le rapport paru en 2025 pointait le décret pris par le Premier ministre le 21 février 2024 « annulant près de 53 millions d’euros du programme 161 destinés à l’acquisition de deux Canadair supplémentaires »; deux appareils dont le pays a cruellement manqué lors des incendies ravageurs de l’été dernier.

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Philippe propose lui aussi un genre de performance, basée en ce qui le concerne sur le contrôle plutôt que sur l’émotion. Chiffres à l’appui, il préfère expliquer, préciser, cadrer qu’aller au contact voire à la confrontation avec les revendications de ses concitoyens. On l’aura compris, cette stratégie vise à réduire l’incertitude et le risque d’erreur, à protéger son image mais la contrepartie est une impression de froideur et un décalage total avec le ressenti des Français. Chez Philippe, les gens deviennent des statistiques, les problèmes des noms de commission et la vie quotidienne des normes européennes. Le professeur de communication politique à Sciences Po Paris Philippe Moreau-Chevrolet a plus d’une fois analysé son style de communication, relevant que « la question de l’incarnation [était] son handicap principal, il n’est pas chiraquien, il n’est pas dans la séduction, plutôt dans un rôle technocratique ». On note en outre chez lui une forme de rigidité. Souvenons-nous de la période très tendue des gilets jaunes en 2018-2019. M. Philippe soutenait alors une politique de répression brutale contre les manifestants qui laissa nombre d’entre eux mutilés à vie.

En l’état des choses, le centre macroniste sera donc représenté par deux prétendants la présidentielle de 2027, qui ont appartenu par le passé à la garde rapprochée d’Emmanuel Macron et n’ont depuis rêvé que d’occuper sa place. D’un côté, un jeune loup à forts penchants narcissiques; il n’est ni idéologue, ni bâtisseur et encore moins administrateur, juste l’incarnation même de l’ambition, avec ses peurs, ses illusions et un grand mépris pour le peuple français ordinaire. De l’autre, un vieux routier de la politique, anxieux et technocrate, qui ramène le destin d’une nation à des mathématiques, voire à la politique de la martingale si les Gaulois s’avéraient réfractaires. En définitive, Philippe serait un président autoritaire à tendance paranoïaque et Attal un butor incapable de se remettre en question. Après dix ans de déchéance inexorable sous le macronisme, la France ne mérite-t-elle pas mieux que les clones tristes du président ?