Le totem de la Francophonie

La Francophonie n’est plus qu’un machin coûteux pour nos élites et la langue française un soft power négligé. Le Sommet de la Francophonie a lieu à Phnom-Penh (Cambodge) ce dimanche 15 novembre.

« Vous m’em… avec vos philologies romanes. » Ce cri du cœur d’un ambassadeur français exprime assez bien la véritable pensée de notre haute fonction publique à l’égard de la langue française. Les « philologies romanes » étaient, et sont encore, des départements universitaires où s’enseignent les langues romanes et, au premier chef, le français. En Europe orientale, où ces fortes paroles furent prononcées, elles étaient imposantes du fait d’un double héritage impérial, russe puis soviétique.

En 1858, Alexandre Dumas reçut un accueil triomphal tout au long de son voyage en Russie et au Caucase. Jusque dans les coins les plus reculés de l’Empire, toute la classe cultivée avait lu, en français, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo. L’enseignement du français conserva une place privilégiée sous l’Empire soviétique où il s’agissait de minorer la place de l’anglo-américain.

Choose France

En 1991, les philologies romanes étaient, comme l’ensemble des administrations publiques de l’ex-bloc soviétique, dans un complet dénuement. Bien entendu, elles plaçaient leurs espoirs dans la France.

Mais à Paris, on ne voyait pas les choses ainsi. Le syntagme « start-up nation » n’était pas encore inventé mais c’était déjà tout comme. Le marqueur de l’appartenance à l’élite était la parfaite maîtrise de l’anglais. Pas question de gaspiller les moyens nécessairement limités de notre action culturelle extérieure pour l’enseignement d’une langue qui n’était pas celle de la mondialisation. Bientôt, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, allait fixer un objectif à notre diplomatie culturelle : contribuer au redressement de notre commerce extérieur.

Il s’agissait de faire valoir nos technologies, nos formations d’ingénieurs, de juristes, de montrer une France moderne, tournée vers l’avenir, et non engoncée dans une langue et une culture vieillottes. C’est en anglais, « Choose France », qu’on allait défendre « l’attractivité » de la France. Le soutien à l’enseignement du français dans le monde fut donc mis à la portion congrue et les philologies romanes subirent la vague déferlante de l’anglais sans trop de soutien de la France : les postes de lecteurs de français furent supprimés, puis ce fut le tour des abonnements aux revues, les études de littérature française furent exclues des nouveaux programmes de bourses.

Ce désarmement unilatéral n’a pas empêché de poursuivre la célébration rituelle de la Francophonie. Jusqu’à la bourde d’Emmanuel Macron (« il n’y a pas de culture française, il n’y a que des cultures en France »), le mépris pour la culture et la langue françaises de nos « anywhere » pouvait d’autant moins s’avouer que l’affirmation d’une universalité de la francophonie faisait partie de la panoplie de la grandeur française ou, du moins, de sa nostalgie.

OIF : le soft power des losers

C’est à l’Organisation internationale de la Francophonie, organisation internationale portée à bout de bras par la France, qu’a été confié le soin d’incarner cette universalité. Pour faire nombre, on n’a pas été trop regardant. Aux 53 membres (dont Andorre ou encore le Viêt Nam où le français a à peu près disparu) s’ajoutent cinq membres associés (dont le Kosovo, la Nouvelle-Calédonie, les Émirats Arabes Unis et le Qatar) et 32 pays observateurs. La plupart d’entre eux n’ont aucun intérêt pour le français mais ils ne voient pas de raison de se priver d’une enceinte internationale gratuite. On peut ainsi afficher 396 millions de locuteurs francophones quand en réalité 200 millions de personnes au plus, dont plus de la moitié en Afrique, utilisent le français dans leur vie quotidienne.

A lire aussi: L’ « Alliance pour l’avenir » entre le Canada et l’UE: un rapprochement disruptif?

L’OIF, agréable sinécure pour bureaucrates francophones, a défrayé la chronique en 2015 quand le coût démesuré de son siège parisien (à la charge de la France) et la gabegie de sa gestion ont été exposés en place publique par des rapports parlementaires. Comme la France qui la finance ne voit pas beaucoup d’intérêt à soutenir la langue française, elle est chargée d’une mission plus large, dite « francophonie politique », de défense de « valeurs francophones » qu’on a peine à distinguer des « valeurs européennes ». Sa véritable mission est de faire croire à un rôle encore éminent de la France sur le théâtre du monde et, quelle que soit la qualité de ses programmes, elle l’accomplit fort mal. On n’a jamais entendu parler d’une intervention décisive de l’OIF dans un conflit entre ses membres ou impliquant un de ses membres. À l’OIF comme à l’ONU, le soft power par la bureaucratie, ça ne marche pas.

Comment la Francophonie pourrait-elle incarner un nouvel universalisme français quand ses sponsors français eux-mêmes n’y croient pas ? La censure de la loi Toubon par le Conseil constitutionnel a permis à l’anglais d’envahir l’espace public français dans les rues et sur les écrans. La langue française, avec sa syntaxe et sa richesse lexicale, est massacrée quotidiennement par les journalistes des grands médias audiovisuels, qui sont les voix de la France, sans que l’Arcom ne s’en émeuve. Quant au projet politique d’une internationale francophone, le terrible aveu du mépris dans lequel l’élite française tient ses partenaires est venu en 2001 quand ni le président Jacques Chirac, ni le Premier ministre Lionel Jospin n’ont jugé nécessaire d’aller à Dakar assister aux obsèques de sa plus haute incarnation, le poète, agrégé de grammaire, académicien français, président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Ils ignoraient peut-être que c’est aux enterrements que se renouvellent les liens familiaux.

Pour le dire simplement, le projet d’un ensemble néo-impérial francophone a échoué. Il reste un totem coûteux dont la question du financement sera posée tôt ou tard.

Et pourtant, elle tourne…

Si universalité de la langue française il y a, c’est qu’elle est enseignée dans la quasi-totalité du monde. Non grâce à l’OIF dont la diffusion du français n’est pas la première préoccupation, et pas non plus du fait de notre action culturelle extérieure qui, quand elle ne s’essaie pas à de maladroites promotions de l’attractivité française, se consacre à une mission dont elle s’est auto-investie de soutien à « la jeune création ». En pratique, c’est : tout pour le rap et rien pour la chanson à texte française pourtant chérie par les francophones du monde entier.

Nous nous haussons du col avec nos technologies (tout en laissant notre pays se vider de son industrie), sans voir le trésor unique sur lequel nous sommes assis et que nous laissons dépérir à l’intérieur comme à l’extérieur : la langue française. Les langues ne sont pas égales entre elles. Elles ne sont même pas comparables. Il se trouve que le français fascine. Qu’il est signe, pas seulement de distinction, mais d’une vie plus belle. Il m’est arrivé que des non-francophones me demandent de leur parler en français pour le plaisir d’entendre cette langue. Nos têtes d’œuf croient malin de lancer « Visit France » quand « Visitez la France » est infiniment plus séduisant pour des oreilles étrangères, comme, symétriquement, Miami Beach nous parle plus que Miami-Plage.

Après l’éviction de notre langue de ses bastions d’Europe centrale et orientale et sa quasi-disparition de l’ex-Indochine, la demande d’enseignement du français hors pays francophones s’est stabilisée et elle ne faiblit pas. Ce n’est pas non plus grâce à nos entreprises qui, à l’exception notable de Michelin, exigent de leurs cadres la maîtrise de l’anglais mais pas celle du français. Survivra-t-elle à notre déclassement sur la scène mondiale ?

Une action culturelle extérieure vraiment utile devrait se consacrer à la sauvegarde et au rayonnement de notre trésor national : la langue française. C’est-à-dire faire du soutien à l’enseignement du français et des œuvres en français sa première et presque unique priorité. Cela ne sera évidemment possible que lorsque nos politiciens, à commencer par ceux qui disent se soucier de l’identité de la France, feront, comme les Québécois, du sauvetage de notre langue une priorité nationale. Pas dans un discours de Sommet francophone, mais dans l’enseignement, dans les médias, dans la loi, et dans la diplomatie.