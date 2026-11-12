L’ancien ministre de l’Économie a présenté ce jeudi 12 novembre cinquante propositions pour 2027. Retraite à 65 ans, gel des prestations sociales, nouvelles taxes sur les plus riches et hausse de la TVA : Bruno Le Maire promet de remettre de l’ordre dans les comptes. Une ambition qui se heurte à un souvenir embarrassant : entre son arrivée à Bercy en 2017 et son départ en 2024, la dette publique française a augmenté de près de 1 000 milliards d’euros.

Il fallait un certain aplomb pour choisir ce moment. Alors que la France s’enfonce dans les discussions budgétaires, Bruno Le Maire a réuni jeudi une quarantaine d’invités dans un club privé du faubourg Saint-Honoré pour présenter son projet pour « une autre France ». L’ancien ministre ne se déclare pas encore candidat à l’Élysée. Il a simplement rédigé un programme, organisé une présentation, rencontré des Français pendant plusieurs mois et annoncé qu’il déciderait début 2027. La nuance est subtile.

Le document contient cinquante propositions. L’homme qui avait publié un programme de mille pages lors de la primaire de 2016 a manifestement appris à être plus concis. Il veut restaurer l’autorité de l’État, la prospérité française et la puissance européenne. Surtout, il appelle à reprendre immédiatement le contrôle de la dette. C’est sur ce dernier point que son passé revient inévitablement dans la conversation.

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Bruno Le Maire et la dette publique après sept ans à Bercy, près de 1 000 milliards de dette supplémentaires

Bruno Le Maire a dirigé le ministère de l’Économie de 2017 à 2024, une longévité exceptionnelle sous la Ve République. Pendant cette période, la dette publique est passée d’environ 2 281 milliards d’euros à plus de 3 200 milliards. Il serait simpliste de lui attribuer personnellement la totalité de cette progression : le Covid, les mesures d’urgence, la crise énergétique et les décisions collectives des gouvernements successifs ont pesé lourd. Mais il est tout aussi difficile de présenter son bilan comme extérieur à la situation qu’il entend désormais corriger…

Le surnom de « Monsieur 1 000 milliards » lui est resté. La formule est politique, mais elle repose sur une évolution mesurable. Au deuxième trimestre 2026, la dette atteignait 3 596 milliards d’euros, soit 119,1 % du PIB, selon une compilation des données publiques. La trajectoire ne s’est donc pas redressée après son départ. Elle rappelle surtout qu’une succession de budgets déficitaires finit par rendre chaque nouvelle promesse de sérieux financier plus difficile à croire.

Des impôts temporaires, une TVA plus élevée et des prestations gelées

L’ancien ministre propose une contribution différentielle sur les hauts revenus portée à 30 %, un prélèvement sur les patrimoines immobiliers supérieurs à 10 millions d’euros et une taxation des patrimoines dépassant un milliard. Ces mesures seraient exceptionnelles, assure-t-il. Dans le même temps, il veut désindexer les retraites, les prestations sociales et le barème de l’impôt sur le revenu, tout en gelant l’essentiel des recrutements de fonctionnaires. Les ménages modestes et les classes moyennes ne seraient donc pas absents de l’effort demandé.

Autre mesure spectaculaire : une hausse de trois points de TVA contribuerait à financer 50 milliards d’euros d’allégements de charges salariales. M. Le Maire promet ainsi une première progression de 200 euros par mois du salaire net, avec l’ambition de porter à terme le salaire net médian à 4 000 euros. Il ne suffit pourtant pas de déplacer les prélèvements du salaire vers la consommation pour garantir un gain identique à tous. Les retraités, les inactifs et les ménages qui consomment l’essentiel de leurs revenus pourraient supporter une partie de la hausse des prix sans bénéficier directement de l’allégement salarial.

Il propose aussi de supprimer l’impôt sur le revenu pour les familles ayant au moins trois enfants. Le geste est politiquement lisible, mais bénéficierait d’abord à celles qui acquittent effectivement cet impôt. Les familles nombreuses non imposables n’en retireraient aucun avantage direct. Quant au report de l’âge de la retraite à 65 ans et à l’allongement de la durée de cotisation à quarante-cinq ans, ils rouvriraient une question que le pouvoir macroniste n’a jamais réussi à apaiser.

Un candidat au référendum permanent

Le volet institutionnel est presque aussi ambitieux. Bruno Le Maire envisage au moins cinq référendums pendant le quinquennat, un référendum d’initiative citoyenne accessible à partir d’un million de signatures, la suppression du 49.3, la fusion des départements et des régions et une réduction du nombre de parlementaires. Il souhaite également consulter les Français sur le statut des fonctionnaires, les peines planchers, les règles migratoires et une Europe organisée autour d’une fédération de six États-nations.

Ces propositions témoignent d’un déplacement politique réel. L’ancien ministre d’Emmanuel Macron emprunte à la droite une partie de son vocabulaire sur l’autorité, la dépense publique et l’immigration, tout en défendant une réforme profonde des institutions. Il réclame même une réduction de cinq milliards d’euros de la contribution française à l’Union européenne, un sujet qui provoque déjà des crispations dans son propre camp.

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Le bilan de Bruno Le Maire, ce candidat encombrant

La question la plus difficile pour Bruno Le Maire n’est donc pas de trouver cinquante idées. C’est d’expliquer pourquoi les réformes qu’il présente aujourd’hui comme urgentes n’ont pas été menées lorsqu’il occupait l’un des postes les plus puissants du gouvernement. Le ministre a affronté des crises majeures et n’a pas été seul à décider. Mais il a aussi participé à la politique économique dont il dénonce désormais les conséquences.

La France a besoin d’un débat sérieux sur la dette et sur le financement de son modèle social. Rien n’interdit à un ancien ministre de réviser ses convictions ni de proposer une autre direction. Encore faut-il que la campagne présidentielle ne transforme pas sept années d’exercice du pouvoir en simple détail biographique. Pour Bruno Le Maire, le premier contradicteur de son programme de 2027 restera son bilan de 2017 à 2024.