Barbara Lefebvre ou le délit de penser la responsabilité

Poursuivie devant la 17è chambre correctionnelle pour des propos tenus en février 2025 sur I24news, Barbara Lefebvre a été relaxée ce 13 novembre du chef d’apologie de crime contre l’humanité (elle soutenait le plan Trump appelant à «vider Gaza»), mais condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour provocation à la haine : elle affirmait que «les Gazaouis étaient autant responsables que le Hamas» des crimes du 7-octobre. Cette phrase, si choquante soit-elle, s’inscrit dans une solide tradition philosophique, à laquelle appartiennent de grands auteurs comme Karl Jaspers, Hannah Arendt et Vladimir Jankélévitch.

Professeure d’histoire-géographie, essayiste et chroniqueuse sur RMC et i24News, Barbara Lefebvre vient d’être condamnée par la 17ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris à quatre mois de prison avec sursis, pour provocation à la haine « à raison de l’origine ». Elle est l’une des voix des Territoires perdus de la République, l’ouvrage collectif dirigé par Georges Bensoussan qui dénonçait dès 2002 l’antisémitisme et l’islamisme dans certaines écoles de banlieue.

Étrange pudeur

Sur i24News, elle avait soutenu le plan de Donald Trump et appelé à « vider la bande de Gaza » une fois les otages libérés. Le tribunal a retenu qu’elle avait présenté les habitants de Gaza comme collectivement responsables des massacres du 7-Octobre et appelé à les exclure de leur lieu de vie. Ce qu’on a condamné, c’est donc une idée : celle de responsabilité collective. Or cette idée a une histoire, et cette histoire lui donne raison.

La responsabilité collective est l’un des concepts que la pensée d’après-guerre a dû élaborer pour comprendre l’Allemagne. Dès 1946, dans La Culpabilité allemande, Karl Jaspers distinguait plusieurs formes de culpabilité. L’une d’elles, la culpabilité politique, engage chaque citoyen à l’égard des actes de l’État auquel il appartient, qu’il y ait pris part ou non.

Hannah Arendt admettait qu’on puisse avoir à répondre de ce qu’on n’a pas fait soi-même, du seul fait d’appartenir à une communauté politique. Dans ses Questions de philosophie morale, ce qui la trouble, c’est la conduite de tous ceux qui se sont « coordonnés » avec le régime nazi sans agir par conviction. C’est, écrit-elle, la « collaboration banalisée de toutes les couches de la société » qui pose le problème moral.

Dans L’Imprescriptible, Vladimir Jankélévitch écrit que la Shoah est « un crime dont un peuple entier est plus ou moins responsable », et que ce peuple « a un nom ». Il s’en prend à « l’étrange pudeur » qui interdit de le prononcer. La machine d’extermination n’a pu fonctionner, rappelle-t-il, que grâce à « d’innombrables complicités », du mécanicien des convois au bureaucrate qui tenait les bordereaux des victimes. Il y avait, selon lui, « bien peu d’innocents » parmi ces millions d’Allemands muets ou complices.

Jankélévitch prend soin de préciser que les Allemands ne sont pas responsables « en tant qu’Allemands ». La responsabilité qu’il leur impute tient à l’adhésion d’un peuple « unanimement groupé autour de son chef », qui l’avait plébiscité et se reconnaissait en lui.

Le Hamas élu à Gaza

C’est la question que posait Barbara Lefebvre. Si les Gazaouis ont des comptes à rendre, c’est au titre de l’histoire politique d’une société qui a porté le Hamas au pouvoir en 2006, puis l’a toléré et soutenu au fil des années. Le 7-Octobre ne fut pas l’œuvre d’un commando coupé de la population. Des centaines de kilomètres de tunnels ont été creusés sous les maisons, les écoles et les mosquées. Des civils ont franchi la frontière dans le sillage des combattants. Des foules ont célébré le retour des assaillants. Des otages ont été retenus dans des appartements de particuliers. Dire cela, c’est refuser de tenir par principe toute société pour la victime innocente et passive du pouvoir qui la gouverne. C’est appliquer à Gaza la grille de lecture que l’Europe a appliquée à elle-même.

« Les deux Allemagnes, héritières de l’État national-socialiste, ont des comptes à rendre », écrivait Jankélévitch. La République fédérale a donné à cette responsabilité une forme juridique et financière. Depuis l’accord de Luxembourg de 1952, elle a versé plus de 90 milliards de dollars aux victimes de la Shoah et aux institutions qui les représentent. Elle prévoit encore plus de 1,2 milliard de dollars pour 2026. Les contribuables qui en assument aujourd’hui la charge sont nés après la guerre. Ils n’ont rien commis, rien approuvé. Qui y voit une injustice ou une punition collective ? Le temps, disait Jankélévitch, ne dissout pas l’imprescriptible.

L’exemple allemand éclaire aussi la question de l’après-guerre. Barbara Lefebvre proposait d’évacuer la bande de Gaza pour la reconstruire et en chasser le Hamas. En Allemagne, la paix est venue après les blindés de Joukov, de Patton et de Leclerc, après l’occupation et la refondation du pays. En 1945, les Alliés ont entériné à Potsdam le transfert de millions d’Allemands d’Europe de l’Est. Qui a jamais soutenu que débattre de cette décision, pour l’approuver ou la combattre, relevait du tribunal correctionnel ?

Le projet que soutenait Barbara Lefebvre avait été présenté par le président des États-Unis et débattu dans les chancelleries comme dans la presse. Une chroniqueuse française peut donc être condamnée pour avoir approuvé une proposition qu’un chef d’État a pu formuler publiquement.

Barbara Lefebvre défendait une option politique pour l’après-guerre à Gaza, fondée sur une thèse morale. Une société répond des crimes commis en son nom dès lors qu’elle les a soutenus, tolérés ou célébrés. Ce n’est pas l’origine qui fonde cette responsabilité, c’est la conduite. C’est la distinction de Jankélévitch que le tribunal a méconnue en confondant responsabilité politique et haine ethnique.

Jankélévitch en prison !

Poursuivie devant la 17è chambre correctionnelle, à la suite d’un article 40 du député insoumis Thomas Portes, relayé par les associations habituelles et le Parquet de Paris, pour des propos datant de février 2025 sur la chaîne i24news, Barbara Lefebvre a été relaxée vendredi 13 novembre sur l’apologie de crime contre l’humanité (elle soutenait le plan Trump appelant à « vider Gaza ») et condamnée à 4 mois de sursis sans amende pour provocation à la haine : elle affirmait que « Les Gazaouis étaient autant responsables que le Hamas » des crimes du 7 octobre, défendant l’idée de leur responsabilité morale collective.

Il est légitime de demander à un peuple de répondre des crimes commis en son nom. C’est ce que Jankélévitch exigeait de l’Allemagne, qui ne l’a accepté qu’après avoir été écrasée, occupée, puis refondée. C’est ce qu’on peut espérer pour Gaza après la défaite du Hamas, le régime qui a voulu le 7-Octobre. Il s’agit de rendre possible l’avènement d’un autre ordre politique. Si défendre cette thèse devient un délit, alors Jankélévitch aurait dû, lui aussi, rendre des comptes à la 17ᵉ chambre.

On a condamné Barbara Lefebvre pour avoir posé à Gaza la question que l’Europe s’est posée à elle-même après 1945. Le jour où l’on ne pourra plus la poser, ce n’est pas Gaza qui sera innocentée : c’est le 7-Octobre.