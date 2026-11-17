Cinq hommes, dont un ancien braqueur et un gendarme affecté à l’aéroport de Roissy, ont été mis en examen à Pontoise pour un trafic de 3-MMC, une drogue de synthèse prisée dans les soirées «chemsex». Le réseau s’approvisionnait au Benelux afin de livrer une clientèle aisée des beaux quartiers parisiens et du milieu libertin…

Une affaire de chemsex et de soirées coquines qui pourrait impliquer des célébrités fait beaucoup jaser.

De la drogue, du sexe, un gendarme-dealer, des soirées coquines, et surtout, des célébrités dont on espère voir la tête rouler symboliquement dans la sciure : l’affaire dévoilée par Le Parisien le 14 novembre fait saliver les amateurs de scandales.

On apprend que cinq personnes ont été interpellées dans le cadre d’une enquête sur un trafic de 3-MMC, une drogue de synthèse très addictive, en provenance de Belgique et des Pays-Bas. Jusque-là, c’est une histoire des plus banales. Sauf que ce réseau aurait fourni des soirées chemsex parisiennes où se retrouvait « le gratin du VIIe arrondissement : des hommes politiques, des cadres du ministère de l’Intérieur qui consomment ces produits qui boostent leurs performances sexuelles ». Le journal fait état d’un témoignage du boss du réseau qui aurait également cité « un acteur de cinéma, connu pour ses prises de position humanistes[1], et une vedette du journal télévisé ». Il n’en faut pas plus pour faire saliver les justiciers autoproclamés. « On veut des noms ! », réclament nombre de lecteurs du Parisien. « Bonne prise. À suivre », écrit Gilbert Collard, tandis que le spécialiste des médias Clément Garin fait monter le suspense en annonçant qu’il connaît les noms mais ne les donnera pas.

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Donc, pour l’instant, ce sont juste des ragots. Oui : des conditionnels, des témoins anonymes, des sources proches du dossier, mais nulle preuve de l’implication de Rich and Beautiful pour le moment. Du vent ! Seulement, c’est ça qui fait vendre. Il y a cinquante ans, c’était le genre de potins dont on parlait au bistrot. Ou dans la presse à scandale. Qu’un journal aussi honorable que Le Parisien flatte ainsi les passions tristes est un peu désolant. Depuis les tricoteuses qui, dit-on, pendant la Révolution, se délectaient du spectacle des exécutions, nous adorons voir chuter les puissants ou supposés tels. Rappelez-vous la curée contre Pierre Palmade, condamné à cinq ans de prison dont deux ferme pour l’accident qu’il a coupablement provoqué, érigé en symbole des élites décadentes. Épier son voisin est devenu un droit de l’homme universel. Désormais, cette passion de la surveillance et du jugement moral est planétaire – par exemple avec un mouvement comme QAnon dont les adeptes jurent que nous sommes gouvernés par des satanistes pédophiles. D’un côté, il y aurait le peuple vertueux et irréprochable, de l’autre des élites dégoûtantes qui s’en mettent plein le nez et plein les poches. Il paraît que les dénoncer, c’est un progrès de la transparence. Je ne vois pour ma part ni progrès ni transparence dans ces égouts pleins de boue, mais l’avènement d’un monde terrifiant où chacun est le flic de son frère.

[1] Il y a de la concurrence !

Cette chronique a été diffusée sur Sud Radio

Retrouvez Elisabeth Lévy du lundi au jeudi au micro de Jacques Cardoze.