Dans sa quête d’économies pour éponger le déficit de la Sécurité sociale, le gouvernement cherche à multiplier les rabots sur les dépenses de santé. Une logique comptable qui gagne désormais les mutuelles, quitte à pousser au déremboursement de soins préventifs financés par le privé, comme l’ostéopathie. Une stratégie dont l’efficacité interroge, tant elle risque de provoquer, à terme, un transfert de coûts vers… l’Assurance Maladie.

Présenté le 1er octobre 2026 en Conseil des ministres, le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 remet la rigueur au cœur des arbitrages. Face au trou des comptes sociaux, le pilotage par les chiffres reste l’outil privilégié de l’exécutif. Mais à vouloir couper à court terme sur chaque poste de dépense, cette méthode suscite des inquiétudes quant à son effet réel sur la santé des usagers comme sur les finances publiques.

Sécurité sociale et coupes budgétaires : 5,1 milliards d’euros d’économies sur les dépenses de santé

L’objectif du gouvernement est de ramener le déficit global de la Sécurité sociale de 21,8 à 12,7 milliards d’euros. Pour y parvenir, le projet de budget 2027 prévoit 5,1 milliards d’euros d’économies ciblées sur la santé. La méthode s’appuie sur une baisse généralisée des remboursements : recul de la prise en charge des médicaments à service médical rendu faible ou modéré, durcissement des règles pour les arrêts maladie, plafonnement des indemnités d’accidents du travail à 1,8 SMIC et baisses de tarifs imposées à la biologie et à la radiologie. Ces arbitrages prolongent la feuille de route de l’Assurance Maladie. Dans son rapport annuel Charges et Produits, la Cnam pointe elle 3,9 milliards d’euros d’économies à réaliser pour la branche maladie, estimant que le déficit prévisionnel de 13,8 milliards d’euros pour 2026 imposera des choix drastiques. Pour alléger la facture du régime général, les pouvoirs publics accélèrent ainsi le transfert de certaines dépenses vers les mutuelles, notamment dans la pharmacie, les transports sanitaires et le dentaire.

A lire aussi : Bientôt une intelligence artificielle pour orienter les malades : la Sécu veut-elle devenir votre premier médecin ?

En parallèle, plusieurs travaux du Parlement proposent de revoir les règles des « contrats responsables », qui représentent 96 % des offres de complémentaire santé. L’idée serait de créer des contrats dits « essentiels », recentrés sur les seuls soins remboursés par la Sécurité sociale, en excluant des formules de base les prestations non couvertes par le régime obligatoire. Mais ce pilotage par les normes oublie souvent une réalité du terrain : la réaction des patients. En cherchant à réduire artificiellement les dépenses d’un côté, le régulateur prend le risque d’en créer de nouvelles de l’autre, par un simple jeu de report vers la médecine conventionnelle.

Le cas d’école de l’ostéopathie

L’ostéopathie illustre bien ce risque de transfert. Contrairement aux consultations de médecine générale ou de kinésithérapie, la pratique ne coûte pas un centime à l’Assurance maladie obligatoire, qui n’en rembourse aucune séance. Son fonctionnement repose entièrement sur les fonds privés, à savoir les forfaits des mutuelles et le reste à charge des ménages. Si les mutuelles venaient à retirer l’ostéopathie de leurs contrats de base pour limiter la hausse de leurs cotisations, la mesure toucherait directement les usagers. Selon une étude Odoxa pour l’Unité pour l’ostéopathie (UPO), l’arrêt des remboursements inciterait 33 % des patients à renoncer à consulter. Mais surtout, parmi eux, deux tiers déclarent qu’ils se tourneraient alors vers des soins pris en charge par l’Assurance Maladie. Faute d’accès à leur ostéopathe, ces patients finiraient par consulter un médecin généraliste, obtenir des prescriptions d’antalgiques, des séances de kinésithérapie ou des examens d’imagerie. Un report mécanique qui ferait basculer sur… le budget public des soins jusqu’ici financés par le secteur privé.

Les études montrent pourtant d’ailleurs les effets de l’ostéopathie sur deux leviers d’économies pour les finances publiques. Tout d’abord la santé au travail, où les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent 20 % des arrêts de travail et 7 % des maladies professionnelles. Une étude publiée fin 2024 dans la revue Douleurs et Analgésie auprès de 283 salariés de la répartition pharmaceutique montre que trois séances d’ostéopathie ont permis de réduire la durée des arrêts courts (passant de 1,7 à 0,9 jour en moyenne) et de baisser la prise de médicaments chez deux tiers des personnes suivies. Et finalement aussi sur le vieillissement de la population. L’Assurance Maladie rappelle que les plus de 75 ans représenteront 13,5 % de la population en 2035 et que les maladies chroniques concentreront 70 % des dépenses. En préservant la mobilité et l’équilibre des personnes âgées, l’ostéopathie aide à prévenir les chutes et à retarder la perte d’autonomie, évitant des hospitalisations coûteuses pour la collectivité.

A lire aussi : « J’avais le poumon entièrement décollé » : Fabienne Carat hospitalisée, ces symptômes qu’il ne faut jamais ignorer

En restreignant le panier de soins sans anticiper les reports de consommation des assurés, la puissance publique s’expose ainsi au risque d’un transfert de charges mécanique vers l’Assurance Maladie. Une absence de réflexion autour des effets boomerang qui interrogent la vision intégrée de la prévention par l’exécutif, dont la régulation budgétaire risque d’alimenter à long terme les dépenses qu’elle cherche à juguler.