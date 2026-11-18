« Les espaces du Palais-Bourbon sont ouverts à tous les journalistes dûment accrédités, qui doivent pouvoir y exercer leur mission d’information sans discrimination », a dû rappeler Yaël Braun-Pivet à Sarah Legrain, après que la députée lfiste du 19e arrondissement de Paris a écarté d’un revers un micro de CNews dans la salle des Quatre-Colonnes. Ce qui n’a pas empêché l’intéressée de monopoliser le micro quelques jours plus tard sur le plateau de David Pujadas. Notre contributeur a donné de sa personne en regardant toute l’émission…

Il est une question qu’on est de plus en plus en droit (et même en devoir) de se poser, surtout dans les temps tourmentés de campagnes électorales qui s’annoncent, à savoir : quand donc prise de conscience sera-t-elle faite de la réelle difficulté qu’ont certaines personnalités politiques à accepter de laisser à leurs interlocuteurs le loisir de répondre à la question qu’ils leur posent ? Surtout dans certaines émissions dont l’objectif (assez courageux par les temps qui courent) est de vouloir à tout prix susciter un débat. La Grande Confrontation, ce 9 novembre dernier à 21 heures, avait pour thème : « Les médias sont-ils vraiment coupables ? » Coupables de quoi ? On s’interroge, et on en aura peut-être une idée un peu plus claire à la fin de l’émission. Ou pas.

On se dit tout, promis !

Voici l’entame de l’émission, par David Pujadas, qui en est l’animateur : « Est-ce que la liberté d’informer est en péril, ou est-ce que, parfois, les médias ont donné les bâtons pour se faire battre ? Bienvenue dans La Grande Confrontation. On se dit tout. On est en désaccord, oui, mais dans le respect. »

Vient la présentation des invités, assez prometteuse. Mathieu Bock-Côté, brillant sociologue de droite (on commence donc par un quasi-oxymore), Alain Jakubowicz, avocat, ex-président de la LICRA, Patrick Chêne, ancien présentateur du journal de France 2. Thomas Legrand, éditorialiste politique. Très politique, même, puisqu’il a été viré de France Inter pour connivence avec le PS. (Oui, quand c’est trop voyant, France Inter vire quand même de son antenne des gens de gauche, c’est dire !)

Puis Aude Lancelin, présentée comme journaliste. Elle a notamment dirigé « Le Média », en réalité un organe de propagande de La France insoumise. Puis, vu qu’on en est avec la gauche, Mathieu Kassovitz, le bourgeois qui veut casser du bourgeois tout en le restant.

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Et c’est là que ça devient plus sérieux. Voilà Sarah Legrain, héroïne du jour malgré elle, présentée comme « députée LFI, formation montrée du doigt dans cette brutalisation et notamment dans la critique des médias ». Dixit David. L’intéressée finit par parvenir à attraper un micro pour répliquer : « Députée faisant partie de la commission culturelle, ça sera plus neutre que de dire des calomnies sur LFI ! » Pujadas ose, en hésitant quand même un peu : « Des calomnies, euh, disons qu’il y a peut-être une stratégie LFI… », et là, on commence à avoir une petite idée du spectacle que la télé veut nous montrer ce soir-là et de ce qui nous attend.

Finissons d’abord les présentations. Invités suivants : Audrey Pulvar, qui a deux casquettes, ancienne journaliste et élue de la mairie de Paris (divers gauche), Alexandre Portier, député LR qui veut classer la pétition contre CNews, Prisca Thevenot, ancienne ministre (et anti-LFI), Laurent Jacobelli, député RN et ancien directeur des programmes de TV5 Monde, Philippe Val, essayiste voltairien, ancien directeur de Charlie Hebdo (et de France Inter), et Alexis Lévrier, historien des médias et spécialiste de l’histoire du journalisme.

« C’est pas la peine de dire la chaîne »

On commence par visionner une séquence où deux journalistes se font agresser verbalement pendant la manifestation consécutive à l’assassinat raciste du 23 octobre dernier à Trappes. « C’est pas la peine de dire la chaîne », dit Pujadas. « Mais tout le monde a bien compris qu’il ne s’agissait pas de Franceinfo »… Les deux journalistes qui s’y expriment nous apprennent qu’aujourd’hui, tous leurs collègues sont accompagnés de gardes du corps. Bien, bien.

Patrick Chêne, à qui Pujadas donne le micro, commence par planter une banderille en disant : « De notre côté [du plateau], c’est plutôt droite – extrême droite », ce qui fait légèrement tiquer Prisca Thevenot et Philippe Val, respectivement assis à sa droite et à sa gauche. Puis il cite une phrase de Leïla Slimani qui pourrait être une synthèse de ce qui semble s’annoncer : « C’est tellement plus facile de s’indigner que de penser. » On constatera sans surprise que certains des invités savent également beaucoup moins écouter que parler.

Aude Lancelin dit qu’Emmanuel Macron a volé l’élection aux Français. Bon, pas grand-chose à voir avec la choucroute. Et aussi, que les journalistes sont maltraités « comme des policiers » (sic). Pujadas, avant de donner le micro à Matthieu Bock-Côté, précise que les journalistes n’ont pas à se plaindre. Ce dernier s’étonne que le lien entre immigration et délinquance puisse être assimilé à du racisme. Enfin, il commence à essayer de le dire, interrompu par l’insupportable Audrey Pulvar, elle-même légèrement tancée par l’animateur. Animateur qui finit par lui dire (sic) : « Si lui-même vous interrompt quand vous parlerez, vous aurez le droit de l’interrompre la prochaine fois qu’il parlera… » De curieuses règles pour un débat.

Opinion et journalisme

Thomas Legrand attaque les chaînes d’info en disant que le journalisme, c’est plutôt du reportage que du commentaire, et qu’un grand reporter de son acabit ne peut conséquemment pas s’exprimer à CNews parce qu’il n’a pas de journalistes en face de lui. OK…

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Philippe Val, interrogé à son tour, affirme que les gens s’en foutent de la radio et de la télévision, que les réseaux sociaux ont supplantées, et que tous les journalistes devraient être unis derrière la loi de 1881 sur la liberté de la presse. C’est ce qui semble être ce qui s’est dit de plus sensé et indispensable depuis les trois quarts d’heure que l’émission a débuté…

Las, c’est au tour de Mathieu Kassovitz, qui estime que la rue a toujours raison, et qui est aussi quasiment à la limite d’affirmer que ce sont les commentateurs des chaînes d’info qui ont pété les vitrines le 17 octobre dernier.

L’Arcom s’est loupée

C’est à ce moment que l’ineffable Sarah Legrain, qui s’était déjà illustrée dès sa présentation, se lance dans une série de déclarations pour le moins surprenantes. Elle justifie tour à tour l’agression des journalistes évoquée en début d’émission, traite Laurent Jacobelli de raciste parce qu’il a présenté Trappes comme un berceau de l’islamisme (rappelons que les plus gros contingents de djihadistes français viennent effectivement de cette ville), puis évoque un déferlement de condamnations de CNews par l’Arcom. David Pujadas la reprend : il n’y en a eu que quatre en quatre ans. Mais c’est un détail pour notre brave députée LFI, qui rebondit en accusant l’Arcom de s’être fourvoyée en reconduisant la fréquence de CNews. Elle tente ensuite un nouveau changement de sujet en évoquant la concentration des médias. Puis, avec l’aide providentielle de Matthieu Kassovitz, venu opportunément à son secours, elle s’emploie à empêcher Laurent Jacobelli de lui répondre, au point que David Pujadas doit se lever pour lui retirer le micro. Enfin, elle va jusqu’à applaudir, ou presque, les activistes d’extrême gauche montrés dans la deuxième séquence filmée de l’émission : ceux qui arrachent littéralement des rayons des librairies de gare les ouvrages qui ne correspondent pas à leurs idées. Une scène qui relève du véritable autodafé.

Cette élue aura ainsi passé toute l’émission à prêcher la liberté d’expression tout en empêchant de parler ceux qui, parmi les personnes présentes, ne partagent pas ses idées. Donnant une idée (qu’on a déjà en partie), de ce que seront les campagnes électorales à venir quand on sait que les lfistes fonctionnent tous à peu près sur le même modèle.. Sarah Legrain est normalienne, et agrégée de lettres modernes. On prend conscience ici, une fois de plus, à quel point les diplômes et concours, malgré le fait qu’ils soient censés couronner l’humanité (les humanités), n’en sont pas obligatoirement synonymes…

Nous sommes des êtres civilisés. Et polis. Donc, contrairement à ce que Sarah Legrain préconise pour CNews, nous ne lui demandons même pas de la fermer. Seulement de laisser ses interlocuteurs l’ouvrir de temps à autre.