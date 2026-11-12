L’actrice Fabienne Carat a raconté avoir découvert un pneumothorax après des douleurs dans le dos et des difficultés à respirer. Elle pensait encore pouvoir rentrer chez elle lorsqu’on lui a annoncé plusieurs jours d’hospitalisation. Son témoignage rappelle qu’une douleur thoracique soudaine, surtout accompagnée d’essoufflement, mérite une évaluation médicale rapide.

Elle pensait se rendre aux urgences pour un problème peut-être passager. Fabienne Carat, connue notamment pour son rôle dans Plus belle la vie, y a découvert une tout autre réalité. Dans une vidéo publiée sur Instagram le 11 novembre, la comédienne de 48 ans raconte qu’elle souffre d’un pneumothorax important. « J’ai le poumon entièrement décollé », explique-t-elle, avant de décrire un poumon devenu « tout petit » parce que de l’air s’était accumulé autour de lui. Un drain lui a été posé et elle a annoncé devoir rester plusieurs jours à l’hôpital.

Le plus frappant dans son récit est peut-être la manière dont elle a failli banaliser les signes. Elle évoque des douleurs intercostales, mais aussi des douleurs dans le dos et une gêne respiratoire. Elle dit avoir eu la sensation qu’elle pourrait ne pas se réveiller, tout en expliquant qu’elle s’était rendue aux urgences presque par hasard, parce qu’elle respirait mal. Son témoignage rappelle une situation fréquente : on attribue parfois une douleur à un faux mouvement, à la fatigue ou au stress, jusqu’à ce qu’un examen révèle un problème bien différent.

Fabienne Carat, actrice de "Plus belle la vie", hospitalisée en soins intensifs avec "le poumon entièrement décollé"https://t.co/4uLukX68P0 — BFM (@BFMTV) November 12, 2026

Que signifie exactement un « poumon décollé » ?

Le terme impressionne, mais il décrit un mécanisme précis. Normalement, le poumon reste appliqué contre la paroi thoracique grâce aux conditions de pression dans la cavité pleurale. Lors d’un pneumothorax, de l’air pénètre dans cet espace et le poumon se rétracte partiellement ou, dans les formes importantes, presque complètement. Ce n’est donc pas le poumon qui se détache comme un objet : il perd une partie de sa capacité à se déployer normalement.

Les causes sont variées. Certains pneumothorax surviennent spontanément, parfois chez des personnes jeunes sans maladie pulmonaire connue. D’autres peuvent être liés à une affection respiratoire, à un traumatisme ou à un geste médical. Rien dans le témoignage public de Fabienne Carat ne permet d’affirmer quelle est la cause du sien. Il serait donc hasardeux d’inventer une explication à partir de son âge, de sa profession ou de son mode de vie.

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Une douleur dans la poitrine, mais parfois aussi dans le dos

Les symptômes ne sont pas toujours aussi spectaculaires qu’on l’imagine. Une douleur soudaine d’un côté du thorax, accentuée par l’inspiration, peut être le premier signe. Elle peut irradier vers l’épaule ou le dos et s’accompagner d’une toux sèche ou d’un essoufflement. Certaines personnes ressentent une gêne modérée ; d’autres peinent à respirer. C’est pourquoi on ne peut ni confirmer ni exclure un pneumothorax en se fondant uniquement sur l’intensité de la douleur.

Interrogé par Doctissimo, le médecin urgentiste Gérald Kierzek insiste sur l’association entre douleur thoracique brutale, gêne respiratoire et aggravation rapide. Il rappelle qu’une douleur dans la poitrine peut aussi signaler d’autres urgences, notamment cardiaques. Le réflexe n’est donc pas de chercher soi-même à reconnaître une maladie à partir de vidéos ou de descriptions sur Internet, mais de faire évaluer les symptômes.

Quand appeler immédiatement les secours ?

En cas de douleur thoracique soudaine avec difficulté respiratoire importante, malaise, lèvres bleutées ou aggravation rapide, il faut appeler le 15 ou le 112. Même sans signe de détresse majeure, une douleur brutale d’un côté de la poitrine évocatrice d’un pneumothorax nécessite une consultation médicale immédiate. En attendant les instructions des secours, mieux vaut rester au repos, dans une position facilitant la respiration, souvent assise ou demi-assise, et éviter tout effort ou déplacement en voiture par ses propres moyens.

Le diagnostic repose généralement sur un examen médical et une imagerie thoracique. Le traitement dépend ensuite de la taille du pneumothorax et de son retentissement : une surveillance peut suffire dans certaines situations, tandis que d’autres nécessitent l’évacuation de l’air par aspiration ou par drainage. Dans le cas de Fabienne Carat, c’est cette dernière solution qui a été retenue, d’après son propre récit.

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Le message d’une actrice qui ne s’attendait pas à être hospitalisée

La comédienne a expliqué que son état progressait favorablement, tout en invitant les personnes qui ont du mal à respirer à ne pas négliger les examens. Ce n’est pas une raison pour transformer chaque douleur musculaire en catastrophe imminente. C’est en revanche un rappel utile : lorsqu’une douleur inhabituelle apparaît brutalement et que respirer devient difficile, attendre de voir si cela passe peut faire perdre un temps précieux.

L’histoire de Fabienne Carat est celle d’une personne qui a finalement consulté et reçu les soins nécessaires. Le véritable enseignement n’est pas de s’inquiéter à chaque inspiration, mais de savoir reconnaître le moment où il ne faut plus hésiter à demander de l’aide.