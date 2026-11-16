Le ministère de la Santé et l’Assurance maladie préparent un assistant conversationnel destiné à guider les Français dans leur parcours de soins. Une perspective utile dans un système devenu complexe, à condition de ne pas confondre orientation administrative et diagnostic médical.

Il suffit d’avoir essayé de trouver un spécialiste, de comprendre un remboursement ou de savoir vers quel professionnel se tourner pour mesurer à quel point le système de santé français est devenu difficile à parcourir. Le gouvernement propose désormais de mettre une intelligence artificielle à la disposition des assurés pour répondre à une partie de ces questions. Présenté le 10 novembre par la ministre de la Santé Stéphanie Rist, le projet doit être développé avec l’Assurance maladie. Il pourrait prendre place dans l’environnement d’ameli, sans qu’une date de lancement ait pour l’instant été annoncée.

L’idée n’a rien d’absurde. Les patients disposent d’une quantité considérable d’informations, mais celles-ci sont dispersées entre les sites institutionnels, les professionnels et les plateformes de rendez-vous. Un assistant capable de comprendre une question formulée simplement, de renvoyer vers une source fiable et d’expliquer les étapes d’un parcours de soins pourrait épargner bien des démarches. Il serait particulièrement utile aux personnes qui ne savent pas si elles doivent consulter leur médecin traitant, chercher un spécialiste ou accomplir d’abord une formalité.

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Une IA pour orienter les patients : les avantages… et les limites

Encore faut-il préciser ce que cet outil sera et ce qu’il ne sera pas. Le projet présenté est celui d’un service d’information et d’orientation, non d’un médecin numérique autorisé à poser des diagnostics ou à prescrire des traitements. La distinction peut sembler évidente aux concepteurs. Elle le sera beaucoup moins pour l’usager qui décrira ses symptômes dans une fenêtre de conversation et recevra une réponse rédigée avec assurance. Une intelligence artificielle peut donner l’impression de comprendre une situation individuelle même lorsqu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour l’évaluer.

Le risque est connu : les modèles conversationnels peuvent produire des réponses plausibles mais inexactes. En matière de santé, une erreur n’a pas les mêmes conséquences qu’une mauvaise recommandation de restaurant. Une orientation trop rassurante peut retarder une consultation ; une réponse excessivement alarmiste peut au contraire encombrer les services de soins. Le futur assistant devra donc être conçu avec des limites explicites, des renvois vers des professionnels et une gestion rigoureuse des situations d’urgence.

La confidentialité constitue un second enjeu, peut-être plus décisif encore. Les Français accepteraient-ils de raconter à un service public leurs symptômes, leurs traitements ou leurs inquiétudes sans savoir précisément où vont leurs données ? Les informations de santé sont particulièrement sensibles. Le choix des technologies, leur hébergement, la durée de conservation des échanges et l’éventuel accès par des prestataires devront être expliqués avant tout déploiement. La confiance ne se décrète pas par communiqué ministériel.

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Il faut aussi se garder d’un enthousiasme de substitution. Une intelligence artificielle peut aider à trouver le bon interlocuteur ; elle ne crée pas de dermatologues, de psychiatres ou de généralistes supplémentaires. Dans les territoires où obtenir un rendez-vous prend des mois, orienter plus efficacement les patients ne fera pas disparaître la pénurie. Le risque politique serait de présenter une amélioration de l’interface comme une réponse à la dégradation de l’accès aux soins.

Le projet mérite donc d’être suivi sans hostilité de principe ni naïveté technologique. La France gagnerait à simplifier un système dont les règles échappent parfois même à ceux qui le fréquentent quotidiennement. Si l’intelligence artificielle peut réduire les démarches inutiles, rendre les droits plus lisibles et éviter des erreurs d’aiguillage, elle aura son utilité. Mais la meilleure machine ne remplacera jamais le médecin que l’on parvient à consulter. Le véritable test ne sera pas la qualité de ses réponses sur un écran : ce sera sa capacité à rapprocher concrètement les patients des soins dont ils ont besoin.