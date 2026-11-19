Cliveden, grâce à son festival, est devenu un haut lieu littéraire. On peut y observer l’aristocratie britannique, encore debout malgré les scandales et la disparition de l’Empire. Jeunes loups de Reform, tories vieillissants et cabillaud tiède sont au menu. Le déclin, certes, mais en tenue de soirée.

En 1666 , le deuxième duc de Buckingham, ce brave George Villiers, fait construire la première demeure à Cliveden, à une quarantaine de kilomètres de Londres, sur la Tamise. Fils du Buckingham des Trois Mousquetaires, ministre de Charles II, dramaturge, parfois alchimiste et grand dilapidateur de fortune (belle qualité de « fils de »), il ne fait que peu de choses à moitié. Comme tout aristocrate anglais qui se respecte, il offre la maison à sa maîtresse, la comtesse de Shrewsbury, dont il a, par ailleurs, tué le mari en duel. Sans rancune : le bâtard du couple sera enterré à Westminster. Sinon, ce ne serait pas drôle.

Ainsi débute la longue histoire de ce lieu magique. Cliveden sera, dès sa naissance, marqué par le sang de l’adultère et du scandale. Et, comme les pierres sont en réalité semblables à la chair, le sang et le scandale lui colleront à la peau. La maison brûlera en 1795, puis en 1849, et celle qui nous reste aujourd’hui est l’œuvre du grand Charles Barry, architecte du palais de Westminster. C’est là qu’est joué pour la première fois, en 1740, Rule, Britannia!, l’hymne impérial mythique de Thomas Arne, qui provoquera, à peine deux siècles plus tard, tant de larmes chez « Winston », comme on l’appelle encore ici, lui qui fréquentait régulièrement Cliveden. On admet moins volontiers que le Cliveden Set, le cercle politique local des années 1930, Lord Halifax en tête, était un partisan enthousiaste de la négociation avec Hitler, et que Winston trouvait la maîtresse de maison exécrable. Ce fut aussi la fameuse résidence des Astor, cette famille de milliardaires américains qui entra dans l’aristocratie anglaise et la domina, par ses bals, ses soirées et son influence, pendant de longues décennies. William Waldorf Astor, qui avait quitté l’Amérique en la jugeant indigne d’un gentleman (elle l’est toujours), achète le domaine en 1893, au grand déplaisir de la reine Victoria. Il y fait venir de Rome la balustrade de la villa Borghese et l’entoure de tant de murs que le voisinage le surnomme « Walled-off Astor ». Puis il l’offre en cadeau de mariage à son fils et à sa bru, Nancy, une Virginienne militante de la tempérance, qui deviendra la première femme à siéger aux Communes. On peut alors apercevoir par les fenêtres Kipling, Bernard Shaw, Chaplin, Lawrence d’Arabie et Gandhi, ainsi que d’autres grands.

Les mannequins Christine Keeler (à droite) et Mandy Rice-Davies, Londres, juillet 1963. Deux ans plus tôt, Keeler avait rencontré à la piscine de Cliveden le ministre John Profumo, avec qui elle eut une liaison à l’origine d’un retentissant scandale politique.

En juillet 1961, John Profumo, 46 ans, jeune secrétaire d’État à la Guerre, star de la politique conservatrice, voit sortir de la piscine de Cliveden une apparition : la jeune Christine Keeler, 19 ans, fraîche comme une pêche et nue comme un ver. Elle est l’invitée de Stephen Ward, ostéopathe (comme toujours), mais trouve ses manipulations de plus en plus ennuyeuses. Le même week-end, la maison reçoit le président du Pakistan, sûrement protégé théologiquement de la tentation. Au moins en théorie. Ce n’est pas le cas de Profumo, et une brève liaison s’ensuit. Le problème pour notre cher John, c’est que Christine a les dents longues et entretient aussi une relation avec Evgueni Ivanov, attaché naval soviétique et, surtout, officier de renseignement en opération. En pleine guerre froide, cela peut poser problème. Quand le scandale explose, John nie tout, et nie tout – admirablement – devant les Communes. Erreur que notre jeune Jordan devrait méditer, car c’est le mensonge, plus que l’acte, qu’on ne pardonne jamais. Il tombe, démissionne, et emporte avec lui le Premier ministre Macmillan ; les conservateurs perdent les élections de 1964. Ward, cocu et poursuivi pour proxénétisme, se suicide, par convenance. Le contraire aurait été malpoli.

Ma chambre donne sur la piscine. Je regarde l’eau froide et médite sur la bêtise des hommes et la folie de se baigner nu ici en octobre. Cliveden, cédé par les Astor au National Trust pendant la guerre, est aujourd’hui un hôtel de luxe. J’y réside pour la troisième année consécutive, car j’ai l’honneur de participer au Cliveden Literary Festival. Une noble et belle institution historique et littéraire qui tente, non sans succès, de remplacer les aristocrates en chaleur par des universitaires coincés. Le marché littéraire britannique n’est pas si différent du nôtre : légère baisse, hausse du coût du papier, perte de lecteurs. À quoi bon lire, quand Claude pense pour vous ? Mais l’histoire, ici, tient tête. The Bookseller titrait sur une « année record » pour le rayon en 2024. Et, surtout, eux, ils exportent. L’édition britannique réalise la majorité de son chiffre d’affaires à l’étranger : environ 60 % de ses 7,4 milliards de livres. Un livre d’histoire anglais se vend aux États-Unis, en Australie, en Inde ; un livre français, presque uniquement en France, et encore. Peut-être au Mali. Mais on ne lit pas beaucoup au Mali. Et comme, chez nous, la loi Lang protège les libraires indépendants, il n’y a pas de rabais massifs. Le seul marché qu’on aime en France, c’est le marché de campagne, et encore, à condition qu’il ne marche pas trop. Sinon on se vexe. Ici, Amazon et les supermarchés dominent les ventes.

Je présente cette année, en plus de mes modestes travaux sur Bonaparte, le livre du grand historien Andrew Roberts, mon ami, qui publie cette fois sur les maréchaux de l’Empereur. Simon Sebag Montefiore, coorganisateur et géant littéraire, présente aussi son ouvrage, The Cauldron, sur « un sujet simple et fédérateur », me dit-il : le Moyen-Orient. Il y a des panels sur à peu près tout, et des milliers d’Anglais mal habillés se déplacent pour assister, sous les plafonds victoriens, à l’invocation de sagesses anciennes. Je passe donc le week-end entre de vieilles pierres, humaines et maçonnées.

Mais pas que. Le festival littéraire de Cliveden est aussi l’un des repaires de la droite britannique. Au grand dîner Chanel, organisé par la fondation de Coco, siège la patronne de la droite, Kemi Badenoch. Nagent autour d’elle tous les fossiles du conservatisme, députés et intellectuels à la pelle. Mais à Cliveden, il y a aussi la nouvelle droite : les directeurs et vice-présidents de Reform, le parti de Nigel Farage qui menace, comme chez nous, ses anciens alliés. Que c’est drôle de les voir ici ! Eux qui se réclament du césarisme plus que de l’aristocratie, du nouveau monde et non de l’ancien, et qui, pourtant, sont, comme tout révolutionnaire, parfaitement ravis qu’on les appelle « monsieur » et qu’on leur serve du Pol Roger. Encore plus drôle de les voir assister, bouche bée et gesticulant énergiquement, au panel de Candace Bushnell, l’auteure de Sex and the City (20 millions de livres vendus…), qui conseille aux jeunes femmes de ne plus avoir d’enfants et d’entamer des relations ouvertes.

Ce dîner Chanel est à peu près tout ce que vous imaginez d’un dîner d’aristocrates britanniques. En robe longue et nœud papillon, nous siégeons sous l’immense portrait de Lady Astor par Sargent et mangeons du cabillaud tiède. Les organisatrices, la belle Natalie Livingstone en premier lieu, prennent la parole pour nous remercier d’être venus… et le font avec un vrai talent. Quoi qu’on dise de ces Brits, ils savent parler, et savent parler en public. Leurs médiocres sont nos meilleurs. Le ton est toujours bon. L’humour et la répartie constamment présents. Et chaque belle remarque est couronnée par les délicieux « hear, hear ! » de la foule habituée, qui me font croire, une demi-seconde, que je suis l’un d’eux. Par contre, tout est immangeable. C’est assez incroyable. On dirait que, connaissant fort bien le stéréotype, ils le font désormais exprès pour emmerder le monde. Le pain est systématiquement sableux. Tout est trop cuit. La Manche a servi de tranchée contre les invasions pendant dix siècles, et perdure pour protéger les Anglais du goût. Les autochtones sont à prendre la bouche vide.

Mais la vraie valeur de ces événements ne réside pas dans les dîners ou les conférences. C’est après, dans les salons successifs de Cliveden, où l’on trouve, affalées sur le mobilier du xviiie, les élites du pays entre deux cigares. C’est là que se trouvent les vestiges de ce monde perdu, les reliques de l’Empire, où les ducs, barons et comtes sans terres, jadis maîtres du monde, sont aujourd’hui réduits à tenter de dominer leur circonférence corporelle. Ozempic a remplacé Kipling. Il y a un siècle à peine, un quart de l’humanité se réveillait britannique. On est étourdi rien qu’à y penser. Comment une telle chute est-elle possible ? Comment l’effort et le travail de géants peuvent-ils si rapidement disparaître ? Ils en sont eux-mêmes estomaqués. Un de leurs jeunes représentants, clairement mortifié par l’idée d’être né avec le bon titre mais à la mauvaise période, m’explique que la vraie cause de tout cela, ce sont les Lumières. Ayant magistralement loupé le coche, il m’assure que le wokisme est voltairien, les transgenres rousseauistes et l’immigration invasive raynalienne. On peut regretter d’avoir décapité notre Louis, mais voilà ce que c’est de ne pas l’avoir fait : on dit pas mal de conneries.

Peut-on vraiment leur en vouloir ? Ils ont tout perdu. Ils le savent, et sont rancuniers envers le monde et la modernité. Pour une raison qui m’échappe, ils entretiennent une vendetta contre les dentistes. Ils sont l’incarnation même de l’élitisme, mais qu’ils sont charmants ! Cultivés ! Drôles ! À côté, nos Bourbons ne donnent pas envie à grand monde. Au fond, était-ce vraiment pire quand ils se chargeaient du lourd fardeau de la civilisation, ou de l’homme blanc, pour reprendre la formule de Kipling ? À voir les choix électoraux de nos contemporains, on a le droit de poser la question. « La démocratie est le pire des systèmes, méditait Churchill… à l’exception de tous les autres. » On peut se moquer de nos politiques, c’est d’ailleurs l’une de mes occupations préférées. Mais ils restent le produit de ceux qui votent pour eux. Beaucoup souhaitent de meilleurs politiques. Ici, on s’autorise à souhaiter de meilleurs électeurs.

Cliveden est ce mélange étrange entre la rigueur académique moderne et l’odeur du scandale aristocratique. Dans un salon, on débat de l’absence de Grouchy, dans l’autre, des préférences sexuelles des duchesses desséchées. Ça sent à la fois la naphtaline des amphithéâtres d’Oxford et le cul. On les imagine bien à l’époque, ces maîtres du monde, chuchotant des secrets qui faisaient basculer les couronnes, se grimpant les uns sur les autres, et aujourd’hui se contentant des pérégrinations de Meghan. Qu’ils sont différents de nous. Même de droite, on sent sa fibre républicaine vibrer… Mais qu’ils sont semblables aussi : tout aussi nostalgiques. Tout aussi dépassés. Tout aussi en retard. Tout aussi insignifiants. Le Pouvoir et l’Avenir, les éternels jumeaux, ont depuis longtemps disparu des salons de Cliveden comme de ceux de Malmaison ou de l’Élysée. Ils n’accompagnent plus les convives. Depuis la guerre peut-être, ou depuis Suez, qui sait. Mais il nous reste la Bouffe. Et à eux, les Mots.