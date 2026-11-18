Le 29 novembre, l’Espagne retourne précipitamment aux urnes. Si la vie politique française a de quoi désespérer, celle de nos voisins pyrénéens n’est guère plus rassurante: pour sauver son pouvoir, Pedro Sánchez cajole l’extrême gauche et prend le risque de jouer avec les fractures d’une Espagne dont l’histoire devrait pourtant inciter à la prudence.

L’observation des peuples européens par Montesquieu a conduit à attribuer au philosophe une sorte de « théorie des climats » selon laquelle par exemple, les habitants de pays chauds seraient marqués par une sensibilité et une passion excessives. Avec dans une de ces célèbres pensées, une distinction entre la folie des Espagnols qui « est une vraie folie » et celle des Italiens qui serait « calculée »…

Précipitation

Une « vraie folie » d’un peuple dont l’histoire réelle est marquée par l’une des plus grandes histoires romanesques : Don Quichotte. Comme si la folie de la fiction de Cervantes se mélangeait depuis des siècles à une réelle folie intrinsèque d’un peuple entier, impulsif et qui a souvent tendance à pousser son existence vers la tragédie.

Le président du gouvernement socialiste Pedro Sánchez a convoqué des élections législatives anticipées pour ce 29 novembre, alors que ces élections devaient se tenir normalement l’été prochain.

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Quinze jours seulement après avoir été chassée de chez elle, Maria del Carmen Abascal s’est éteinte le 7 octobre à Madrid, à 87 ans, sans avoir pu revoir l’appartement qui avait abrité sa vie pendant près de soixante-dix ans. DR.

Cette précipitation fait suite à l’affaire « Maricarmen », du nom de cette femme madrilène de 87 ans dont les images de l’expulsion de son domicile en septembre par les nouveaux propriétaires qui avaient multiplié par cinq son loyer, ont fait le tour du pays : on y voit la vieille dame portée sur un brancard et entourée de policiers… Aujourd’hui décédée, le cas de « Maricarmen » est devenu le symbole d’une crise du logement qui a déclenché des manifestations dans tout le pays et même une grève générale le 11 novembre.

En réponse à cette nouvelle crise, le gouvernement minoritaire n’étant pas parvenu à faire adopter sa loi sur le logement, le président du gouvernement a décidé de convoquer les Espagnols aux urnes.

Les mauvaises nouvelles volent en escadrille

La protestation liée à la question du logement a fait déborder le vase d’un ressentiment très fort envers le gouvernement en place. Chaque crise est l’occasion de manifestations très virulentes contre le pouvoir : de la gestion des inondations en Pays valencien en octobre 2024, en passant par la crise migratoire de Ceuta de juillet 2026, jusqu’aux déraillements des trains à grande vitesse de janvier et octobre 2026… Le président du gouvernement est chaque fois la cible d’attaques très violentes de la part de ses opposants.

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Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, c’est la quatrième fois que Pedro Sánchez use de ce stratagème des élections anticipées pour rester au pouvoir. Cette fois, le pari est peut-être davantage osé, car les sondages annoncent son adversaire conservateur à droite le Parti populaire en tête et même en capacité d’obtenir la majorité absolue avec le soutien de Vox, le parti de droite radicale. Est-ce que cela pourra fonctionner une fois de plus ? Pedro Sánchez semble le croire, en s’appuyant toujours sur une même stratégie : s’appuyer sur les partis autonomistes catalans et basques, et aussi et surtout sur son extrême gauche… En effet, malgré le départ de Podemos de sa coalition gouvernementale en novembre 2023, Pedro Sánchez continue de donner tous les gages possibles à son extrême gauche, que ce soit en politique intérieure, avec une ouverture massive à l’immigration, ou sur la scène internationale, avec un positionnement très pro-palestinien.

Ceuta, Espagne, 31 juillet 2026 © Antonio Sempere/AP/SIPA

En Espagne, ce n’est jamais bon quand la gauche va trop loin

La drague de l’extrême gauche par le socialiste semble sans aucune limite et totalement voué à la conservation du pouvoir, sans prise en compte des possibles conséquences sur l’équilibre démocratique du pays.

Car l’Espagne connaît malheureusement un précédent dramatique : même si la conspiration militaire était préparée depuis des mois, la polarisation afin d’obtenir et de conserver le pouvoir par la gauche républicaine en 1936 a contribué en grande partie d’après de nombreux historiens à radicaliser le camp national jusqu’au coup d’État. En effet, c’est en s’appuyant sur les communistes et sur les anarchistes, que la gauche républicaine et les socialistes ont conservé le pouvoir. Dès février 1936, ils accordent l’amnistie générale aux insurgés d’octobre 1934, et l’impunité pour l’assassinat de Calvo Sotelo en juillet 1936 finira de faire basculer une grande partie de la droite pourtant encore légaliste, dans le camp des conspirateurs du soulèvement militaire contre la République conduisant à la guerre civile.

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Or, aujourd’hui les limites du pacte de l’oubli ayant permis depuis la mort de Franco à l’Espagne d’avoir une véritable énergie commune et constructive se font sentir de plus en plus dans un pays marqué par la montée d’extrêmes bien plus radicaux que dans le reste de l’Europe.

Passions tristes et pulsion de mort, souvent sublimées artistiquement, reviennent dangereusement au cœur de la réalité du débat politique espagnol. L’affrontement et le clivage de deux camps extrêmes, sans place pour les modérés, refont surface, faisant craindre à nouveau le pire. « Petit Espagnol qui viens au monde, que Dieu te garde ; l’une des deux Espagnes va te glacer le cœur », écrivait Antonio Machado.