Dans une biographie richement illustrée, Édouard Vasseur réhabilite la figure méconnue d’ Eugénie de Montijo, notre dernière souveraine, et restitue toute la complexité d’un destin hors du commun: une délicieuse lecture.

Eugénie de Montijo ne sera jamais idolâtrée comme une nouvelle Marie-Antoinette. C’est que l’épouse de Napoléon III, ultime emblème des alliances monarchiques dont les lignées diverses régnèrent sur la France pendant près de deux millénaires, n’est pas auréolée des rayons du martyre : Maria Eugenia, Ignacia, Augustina Palafox y Kirkpatrick, comtesse de Teba, native de Grenade, a rendu l’âme dans son lit, en survivant quasiment d’un demi-siècle à son cher mari, et à la chute du Second Empire! Elle répugna à écrire ses mémoires. Dans une lettre à son amie la marquise de La Vallette, elle confiait : « j’ai toujours pensé que la vérité historique finirait pas se dégager de l’odieuse légende ». Légende qui inclina d’aucuns à faire de cette femme, pourtant fine diplomate, une réactionnaire intransigeante et capricieuse, responsable de la guerre de 1870 avec la Prusse, et donc de la bérézina du régime impérial.

Une vie hors du commun

A Edouard Vasseur, déjà auteur, aux éditions Perrin, d’une histoire de l’Exposition universelle de 1867, il revient de conter la destinée haute en couleur de l’impératrice Eugénie (1826-1920), dans un nouvel opus qui, sous la direction de l’incomparable historien Charles-Eloi Vial, enrichit encore la fastueuse « Bibliothèque des Illustres ». Il y a quelques années, Thierry Lentz y avait donné un Napoléon III, la modernité inachevée, ouvrage de très haute tenue comme tous ceux de la plume de l’émérite directeur de la Fondation Napoléon. Avec L’Impératrice Eugénie. L’Aigle au féminin, voilà donc complété le récit de ce règne, dans lequel l’épouse de l’empereur fut loin de ne jouer qu’un rôle accessoire. Comme l’observe son biographe, « née cadette de la branche cadette d’une famille aristocratique espagnole, rien ne la prédestinait à devenir impératrice des Français à 26 ans, à être chassée de son trône à 44 ans, à perdre son époux à 46 ans puis son fils à 53 ans… et à leur survivre pendant encore quarante et une longues années ». Or, et c’est précisément aussi l’attrait singulier du présent livre, qu’il s’emploie à remettre en perspective la vie hors du commun de notre dernière souveraine, mais sous l’éclairage des années postérieures à l’ Empire, où la « mater dolorosa » se voit contrainte à l’exil, avant d’entrer dans cette longue période qui fait de la grande dame en éternel vêtement de deuil, vieillissante mais suractive, une infatigable voyageuse, gardienne de la mémoire de l’Aigle, une femme politique également, attachée à la maison de Bourbon tout autant qu’à l’héritage napoléonien, intraitable dans les rivalités entre représentants du parti impérialiste, ce alors que la République s’impose peu à peu dans la douleur…

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Étonnante veuve

Tour à tour impératrice consort et régente, Eugénie nous est dépeinte ici dans les palais et les nombreuses demeures qu’elle occupa – Tuileries, Saint-Cloud, Compiègne, Biarritz, puis Camdem Place, Arenberg, Farnborough Hill… – sans compter le yacht Thistle et la villa Cyrnos, au cap Martin et les villégiatures à San Remo, en Corse, à Menton ou à Monaco… Fascinante dame en noir qui, enfant, a connu Stendhal, Mérimée ou Hugo, dans son grand âge rencontrera Cocteau ou Chaplin, et sera célébrée par Lucien Daudet, le bel ami de Proust. Etonnante veuve et mère éplorée qui, en 1880, ne craint pas de gagner l’Afrique du sud dans l’unique but de se recueillir sur les lieux mêmes où le tout jeune prince impérial ‘’Napoléon III’’, Eugène Louis, son fils unique, frappé de dix-sept coups de sagaie par une bande de Zoulous, fut « retrouvé sans vie, nu mais portant encore ses médailles ». Discrète douairière qui, surprise par le déclenchement de la Première guerre au cours d’une croisière sur la côte dalmate, rentre précipitamment en Angleterre « non sans passer par Paris et faire un rapide pèlerinage à Fontainebleau ». Vestale du défunt Empire, « ayant abandonné toute parure », le pas agile, la marche énergique, éternelle rivale de la princesse Mathilde, octogénaire se dessaisissant peu à peu de ses biens meubles et immeubles, – jusqu’à offrir, par exemple, le palais du Pharo à une ville de Marseille qui lui en contestait la propriété ! – multipliant les libéralités… Celle qu’on affublait naguère du sobriquet de ‘’ Badinguette’’ et qu’on osa même grimer en ‘’grue’’ de la ‘’ménagerie impériale’’ se montrera toujours, dans l’épreuve, « d’une dignité irréprochable »[…] « curieuse, active, tout en demeurant soucieuse de l’étiquette ». Atteinte de cataracte, elle s’éteint à Madrid, âgée de 94 ans, «victime d’une crise d’urémie dont elle ne se relèvera pas ».

Magnifique hommage que ce livre, agrémenté d’une riche iconographie en couleur (gravures, photographies, manuscrits, toiles de maîtres…) toujours légendée de façon pertinente et instructive, selon le principe de cette collection unique en son genre, et dont la qualité éditoriale, tout autant que l’exigence en matière historique et le soin dans l’écriture en font une pure délectation.

L’impératrice Eugénie. L’Aigle au féminin. Biographie d’Edouard Vasseur. Texte et illustrations, 256p., Perrin/Bibliothèque nationale de France, 2026.

En librairie le 19 novembre 2026.