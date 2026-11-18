Giuliano da Empoli a déjà publié plusieurs ouvrages, dont évidemment Le Mage du Kremlin et des essais. Il nous a offert, il y a déjà quelques semaines, un nouvel opus, Le Fondateur (Gallimard), qui a divisé les critiques. D’aucuns ont notamment trouvé qu’il naviguait entre essai et roman, sans réussir à se décider. Mais peut-être que cela n’était pas possible. Et puis les algorithmes de la Silicon Valley, c’est forcément un peu froid…

J’avais déjà lu des ouvrages de Giuliano da Empoli et avais eu l’occasion d’en rendre compte ici. J’étais curieuse de voir comment l’écrivain allait mettre en roman un de ces fameux prédateurs auxquels il avait consacré un essai. Disons-le d’emblée : je l’ai lu d’une traite, quasiment, tant l’écriture de l’auteur est alerte et truffée de citations, de proverbes chinois et de contes indiens. On ne s’ennuie pas une seconde, et pourtant, on n’éprouve rien. Et si on n’éprouve rien, ce n’est pas la faute de l’écrivain, mais celle de ses personnages. Vous me direz : ses personnages, ce monsieur les choisit ! Certes, mais ceux qu’il choisit ne semblent pas pouvoir accéder à ce statut de personnage que le roman met ordinairement en scène. Mais avant d’aller plus loin dans cette question qui me semble essentielle, présentons la situation.

Pas de temps mort, plus de temps tout court

Peter Thiel (Photo : Thiel Foundation)

Alexandre Zimmer, qui serait inspiré par Peter Thiel — l’un de ces fameux seigneurs de la Tech —, est ici un monsieur qui a créé Panoptik, dont le nom même renvoie à Bentham et à son fameux bâtiment qui permettait de voir chaque détenu en même temps ; bref, de tout voir. Cependant, dans Le Fondateur, il s’agit moins de se prendre pour Dieu qui, depuis une hauteur appréciable, embrasserait du regard l’étendue de la Création, que de se prendre pour le roi qui découvrirait le sens global de ce qui est caché aux autres, car ceux-ci n’ont qu’une partie de la composition. Pour le dire autrement, si la CIA ou n’importe quel service secret a bien en sa possession des éléments, il ne les a pas tous et ne peut donc pas les relier afin de constituer l’entièreté du puzzle. Zimmer, si ! Cependant, ici, on ne grimpe pas dans l’Olympe pour voir les choses de très haut ; au contraire, on descend plutôt bas, et les différents bunkers qui servent de bureaux le prouvent.

« Le monde est devenu trop compliqué pour les humains. Seuls les ordinateurs peuvent déceler ce qui se cache sous la surface. » Et c’est à quoi le monsieur s’emploie. Nous le voyons donc circuler dans le monde dans un état d’apesanteur, sans jamais rencontrer d’obstacles, et passer de Marbella, où se trouve son repère principal, à New York ou à Hong Kong sans que jamais il n’ait à passer deux ou trois heures dans une salle d’embarquement à faire les cent pas, ou à devoir faire la queue pour présenter son passeport. Il semble littéralement, et sa troupe avec lui, télétransporté dans les airs, à bord bien sûr de ses jets et limousines privés. Il n’y a pas de temps mort, et même pas de temps tout court. Mais il peut aussi choisir de rester sur place et, depuis ses écrans, observer les fameux fils qui se nouent et s’entrecroisent. Lui seul détient finalement la clé de tout ce qui se passe. De quoi lui permettre de prendre de vitesse ceux qu’il considère comme de simples « mouches à fruits » à ses yeux : les politiques.

A lire aussi, Jean-Paul Brighelli: L’Intelligence Artificielle, nègre ultime

Et l’enjeu civilisationnel que Giuliano da Empoli décrit formidablement se trouve là: avoir « le monopole de la condition humaine ». Oui, mais laquelle ? Car, entre les lieux aussi chaleureux qu’une patinoire et les acolytes patibulaires mais presque, comme disait Coluche — personnages hermétiques avec lesquels le contact est réduit à la portion congrue —, la condition humaine se révèle post-humaine. J’ai eu du reste beaucoup de mal à me les figurer tant leur description ne semble pas pouvoir accrocher la moindre subjectivité. Ainsi, Zimmer se contente de sourire en coin, de ricaner, d’éclater d’un rire sans joie, « lui dont le regard restait aussi absent que l’écran d’un appareil éteint ». On a connu plus expressif… Seuls sa mère, véritable sorcière en son genre, langue de vipère, et, surtout, Franck, écrivain égaré dans cette faune, nous offrent un minimum de consistance dans cet ensemble privé de chair et d’émotion. Une jeune fille, dont Zimmer s’éprendra — mais on ne saura jamais ce que ce « s’éprendra » signifie pour lui —, aura la bonne idée de disparaître avant qu’il ne soit trop tard. Elle s’appelle Gaïa, mais ne porte pas exactement comme il faudrait le nom de la déesse de la Terre tant elle est, elle aussi, passablement évanescente. C’est un monde plat comme un écran que ce monde-là et les personnages, très logiquement, n’ont pas plus d’épaisseur que lui…

Le vrai « grand remplacement » qui nous menace

Si je m’attarde sur la question des personnages, c’est que ce monde futuriste, et qui sera notre « grand remplacement » le plus sûr, est précisément dépourvu de vie humaine. Des stratégies le gouvernent, mais aucune histoire ne l’habite. Quant à la vie intérieure… Alors, forcément, la littérature en pâtit.

A lire aussi, Thomas Morales: À l’ombre du grand amour

Il n’en reste pas moins que Giuliano da Empoli est un informateur d’envergure et qu’il sait nous montrer les effets terrifiants de ce nouveau monde ; notamment dans un passage aussi réaliste que surréaliste concernant des soldats en Ukraine :

« Vingt, trente garçons dans une pièce. Chacun derrière son laptop. Ça ressemble à une convention de gamers, mais non : ils font la guerre. Ils sont assis, calmes, chacun pilote son drone, scanne l’horizon, attend que la cible apparaisse. Ce sont eux, à présent, l’élite de l’armée. Les trois quarts des pertes ennemies, c’est eux. Les trois quarts du matériel détruit aussi. La hiérarchie s’est renversée. Aujourd’hui, les gamins qui refusent d’aller dormir pour continuer à jouer peuvent dire qu’ils s’entraînent à défendre la patrie. »

Peut-on faire un roman avec des personnages voulant appartenir à la post-humanité et prétendant même la fonder ? Rien n’est moins sûr. En revanche, l’auteur a une connaissance approfondie du monde de la Tech et sait de manière virtuose nous en montrer les tenants et les aboutissants pour le monde d’aujourd’hui. On pourrait même penser que l’impossibilité pour les personnages d’en être véritablement, traduit précisément le basculement anthropologique à l’œuvre. À cet égard, il ne serait pas inintéressant d’interroger l’analogie éventuelle entre la tendance Asperger extrêmement représentée chez les nouveaux prédateurs et le fonctionnement des algorithmes. Bref, il faut lire ce livre pour comprendre les grands travaux qui se trament au-dessus de nos têtes, et savoir à quelle sauce gélifiée nous serons vite mangés.

288 pages

Le Fondateur, de Giuliano da Empoli, Gallimard, septembre 2026.