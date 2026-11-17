Thomas Morales, observateur amusé des mœurs littéraires, s’interroge sur les non-conséquences du « séisme » Orélien. Les prix d’automne ont été donnés, Brive a fermé ses portes sur un chiffre record des ventes et la machine éditoriale a d’ores et déjà les yeux rivés sur la rentrée de janvier 2027…

Tout ça pour ça ! Il en faut plus pour ébranler le monde éditorial. Il poursuit son chemin quoi qu’il en coûte. Il publie et ne se retourne pas sur ses errements passés. Le livre en a vu d’autres. Les crises économiques et morales ne semblent pas l’atteindre. Il est irresponsable, par nature. Il court après le best-seller, se plie aux folies de l’époque, s’emballe pour des fausses gloires, il produit en masse et ne se remet jamais en question. Il croit en sa martingale. Tel un joueur compulsif, il est persuadé de se refaire malgré les échecs, malgré les fautes. Il parie encore sur la crédulité du lecteur ; bonne pâte, suiveur et naïf, ce lampiste des librairies est capable d’avaler des romans spongieux et des essais plâtreux jusqu’à l’étouffement.

© Mourad ALLILI/SIPA

Encore un petit livre, encore un petit sou, la littérature exige quelques efforts, soutenez-là ! La bête fatiguée, fragilisée, délégitimée après l’affaire Orélien, ballotée d’une rentrée à l’autre, n’a pas le temps de se regarder dans le miroir. Droite dans ses bottes. Elle demande des aides publiques et le respect dû à sa fonction car elle œuvre pour le savoir, le partage des connaissances, l’élévation des esprits, l’amélioration du genre humain, etc… C’est le miracle français. Le livre quel qu’il soit, rédactions poussives, ânonnements générés par des algorithmes ou créations originales, est sacré chez nous. Intouchable. Rente à vie. Pourtant, la lecture recule fortement d’après les statistiques officielles du CNL, les succès se font rares (surtout en 2026), les grands prix se vendent moins bien, les auteurs sont de plus en plus pauvres, les libraires tirent la langue, les traducteurs sont à la peine et les petites maisons tiendront-elles jusqu’à l’hiver prochain ? L’avenir est donc clairement sombre et l’on trinque depuis deux semaines aux prix d’automne. La machine enrayée titube d’un coquetèle à une réunion des représentants. On se congratule. On lève son verre aux lauréats du Goncourt, du Renaudot, du Femina, du Médicis, on vend encore sous le manteau de l’Orélien par palettes et les BD d’avant Noël (Lucky Luke, Blake et Mortimer, et même ce gaffeur de Gaston), valeurs refuges, seront les sauveurs du dernier trimestre. On a la mémoire courte. Après l’irruption de l’IA dans le roman, ce virus de septembre qui n’a pas trouvé de vaccin, poison mortel qui annihilera tout forme de singularité, on aurait pu espérer, à défaut d’un sursaut, au moins une légère prise de conscience. Les enjeux sont tels, faillite de l’écrit, liberté d’expression sous surveillance, fin d’une civilisation où la bibliothèque était le cœur battant de nos maisons, qu’il paraîtrait inconcevable, voire suicidaire de ne pas changer sa manière de fonctionner. Les ravages de l’IA ont été balayés d’un revers de main. La guerre contre le texte 100 % humain a pourtant été déclarée. La réponse allusive des éditeurs aura été que désormais ils s’équiperont d’un logiciel informatique, d’un pare-feu, pour détecter les éventuels tricheurs. Voilà, c’est tout. Alors que l’IA, par son génie destructeur et ses pouvoirs magiques, attaque l’idée même d’écriture à sa racine. Elle la corrompt et l’invisibilise. Le style et la voix intérieure des écrivains mourront sous ses assauts répétés. L’IA viendra gangréner ce qui reste de cerveaux disponibles. Ne vous leurrez pas, elle gagnera. Lorsque les « grandes » plumes, consciences de notre époque, ont défendu ouvertement son utilisation, estimant que ma foi, seul le résultat comptait et que tout ça n’était vraiment pas très grave, quitte à tromper, à plagier, à trafiquer les mots, on tremble devant tant d’inconscience.

Par idéologie, par faiblesse, par calcul aussi, ces « grandes » figures n’ont pas voulu alarmer les lecteurs sur les dérives de l’IA. La profession n’est pas sortie grandie de cet épisode. Allez, on efface cette rentrée et on repart vers d’autres objectifs. La rentrée de janvier est dans toutes les têtes. Elle a déjà commencé. Le milieu s’est passionné pour le transfert de notre star belge, il s’inquiète de l’élection présidentielle à venir, non pas du résultat, mais d’un calendrier chamboulé. Le premier semestre sera amputé par de longues semaines de campagne. L’IA semble une affaire derrière nous.