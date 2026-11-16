Le gouvernement annonce une revalorisation du salaire minimum et des bas salaires de la fonction publique. La facture dépassera un milliard d’euros pour les finances publiques, mais les montants promis illustrent aussi les limites de la réponse apportée à la crise du pouvoir d’achat.

Hausse du SMIC et pouvoir d’achat. Il y a parfois un décalage spectaculaire entre le montant d’une mesure lorsqu’on la présente à Bercy et celui qu’elle représente sur un compte bancaire. Le gouvernement vient d’en offrir une nouvelle illustration. Après la conférence sociale du 9 novembre, Sébastien Lecornu a annoncé une hausse du Smic de 1,6 % au 1er décembre. Pour les salariés concernés, le salaire minimum doit atteindre environ 1 502 euros nets par mois, soit quelque 24 euros supplémentaires. Pour les finances publiques, les revalorisations du Smic et des plus bas salaires des fonctionnaires représenteraient, selon le ministre des Comptes publics David Amiel, un coût légèrement supérieur à un milliard d’euros.

Hausse du SMIC : quels gains en matière de pouvoir d’achat et pour quel coût pour l’Etat ?

Ces deux chiffres ne racontent pas la même histoire. Un milliard d’euros constitue une dépense importante pour un État dont les marges budgétaires sont étroites. Vingt-quatre euros par mois, en revanche, ne modifient guère l’équation d’un ménage qui doit arbitrer entre l’énergie, les courses, le transport et le logement. L’augmentation ne saurait être méprisée : pour qui compte chaque euro, elle est bienvenue. Mais elle ne ressemble pas à la rupture promise par les discours gouvernementaux sur la reconquête du pouvoir d’achat.

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La fonction publique est également concernée. Selon David Amiel, près de 1,35 million d’agents devraient bénéficier d’une revalorisation moyenne de 350 euros bruts sur l’année. Rapporté à douze mois, cela représente un peu plus de 29 euros bruts mensuels en moyenne. La précision est importante : il ne s’agit ni d’une augmentation uniforme ni d’un gain net identique pour chacun. Elle explique aussi pourquoi les organisations syndicales réclament toujours une revalorisation générale du point d’indice, qui sert de référence à la rémunération des fonctionnaires.

Le gouvernement oppose à cette demande une contrainte financière bien réelle. Une hausse de 1 % du point d’indice coûterait, selon son estimation, 2,4 milliards d’euros. Étendre les augmentations à l’ensemble des agents revient donc à changer immédiatement d’échelle budgétaire. Mais cette objection, si elle est sérieuse, ne règle pas la question de fond : pourquoi tant de salariés et d’agents publics ont-ils le sentiment que leur travail leur permet de moins en moins de vivre correctement ?

La réponse ne tient pas à un seul indice. L’inflation peut ralentir sans que les prix reviennent à leur niveau antérieur. Les dépenses contraintes continuent de peser sur les budgets et les différences territoriales sont considérables. Une hausse de salaire qui paraît acceptable dans une commune où le logement reste abordable peut sembler presque invisible dans une métropole. À cela s’ajoute un problème français ancien : le coût du travail, la fiscalité et les prélèvements brouillent la relation entre ce que l’employeur dépense et ce que le salarié perçoit.

Salaires : ce qu’implique véritablement une hausse du SMIC sur le pouvoir d’achat et le niveau de vie

La question de la progression salariale mérite enfin davantage d’attention. Revaloriser le minimum est nécessaire lorsque le niveau de vie des plus modestes se dégrade. Mais si les rémunérations situées juste au-dessus évoluent moins vite, l’écart entre les premières marches de la grille se resserre. Les salariés expérimentés peuvent alors avoir le sentiment que l’ancienneté, la qualification ou les responsabilités supplémentaires sont insuffisamment reconnues. C’est l’un des problèmes que les négociations de branche devraient traiter, sans qu’une annonce gouvernementale puisse à elle seule le résoudre.

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Le 17 novembre, les syndicats de la fonction publique entendent maintenir la pression. Le gouvernement aura beau rappeler le coût de ses mesures, les manifestants parleront probablement de leur fiche de paie. Les deux raisonnements sont légitimes, mais ils ne se rencontrent plus. La crise du pouvoir d’achat tient aussi à cette incapacité collective à produire autre chose que des corrections ponctuelles : l’État dépense beaucoup pour des augmentations qui paraissent modestes, tandis que les Français ont de plus en plus de mal à croire qu’un travail régulier suffira à améliorer durablement leur situation.