Des violences légitimes ? En proposant que soient abandonnées toutes les poursuites et condamnations visant les mineurs lors de la crise des lycées, la députée lfiste Gabrielle Cathala démontre une fois de plus que le parti de Jean-Luc Mélenchon se range du côté des délinquants.

Les Insoumis déposent une proposition de loi visant à amnistier les mineurs condamnés lors du mouvement lycéen. Mais ils ne s’arrêtent pas aux seules condamnations — stade logique auquel intervient pourtant une amnistie : ils demandent l’abandon de toutes les procédures, tant judiciaires que disciplinaires (engagées au sein des établissements scolaires). Autrement dit, ils choisissent les élèves violents contre les proviseurs et les personnels agressés.

Chez LFI, c’est comme ça : on efface tout — Pierre Perret, la dette et le réel, à savoir les saccages de septembre et d’octobre.

Dans L’Humanité , 238 avocats vont encore plus loin dans l’excuse. Ils parlent d’un « acharnement sécuritaire sans limites ». « Ces violences bouleversantes [celles des policiers] sont à l’origine de l’immense colère qui s’est exprimée le 17 octobre », écrivent-ils. Moi, je songe à tous ces pillards hilares.

Le périmètre de l’amnistie selon LFI est assez flou : il concerne les « délits et contraventions commis par des mineurs à l’occasion de conflits relatifs aux problèmes de l’enseignement en 2026 ». Que les juges se débrouillent avec ça… J’imagine que cela ne concerne pas les pillards, mais probablement les casseurs et les agresseurs, car ce sont eux qui sont poursuivis. Normalement, les policiers n’arrêtent pas les manifestants pacifiques et, si cela arrive, la justice ne les poursuit pas. Toutefois, c’est une question théorique : il n’y a aucune chance que cette loi soit votée, ni même discutée.

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Mais un ado doit-il avoir sa vie gâchée pour un moment d’égarement ? On se calme. Sur environ 8 000 gardes à vue, dont 85 % de mineurs, 23 seulement ont été placés en détention, et probablement pas pour une poubelle brûlée. Un tiers seulement a été poursuivi, les autres sont ressortis, et l’immense majorité des personnes poursuivies a eu droit à une alternative aux poursuites, une pichenette sans procès ni casier. Pas de vies gâchées, donc.

Il y a deux bonnes raisons de refuser cette amnistie :

— Effacer les sanctions, notamment disciplinaires, c’est encore cette fausse bienveillance d’adultes qui refusent de jouer leur rôle : dire non, fixer les limites et sanctionner les transgressions. Pourquoi un lycéen se retiendrait-il de régler ses conflits avec ses professeurs et proviseurs par la violence, si celle-ci est pardonnée sans même que le coupable ait exprimé un regret ?

— Cette amnistie sanctifierait un mouvement qui ne le mérite nullement. Les amnisties interviennent quand il faut pacifier la société après les grands bouleversements, comme la Commune ou la Libération. La prononcer pour les lycéens les entretiendrait dans l’illusion qu’ils ont fait la Révolution. Leur capacité à effrayer le bourgeois leur est peut-être montée à la tête, mais, dans trois semaines, la France pensera à Noël et aura oublié leurs doléances, et peut-être même les saccages…

Au risque de les vexer, leur mobilisation ne marquera nullement l’histoire de la contestation.

Cette chronique a été diffusée sur Sud Radio

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