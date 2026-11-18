Le bloc central est pareil au Triangle des Bermudes : qui y pénètre risque de disparaître. Teddy Riner est le dernier en date à s’être imprudemment égaré dans cette zone de perdition politique. Ivan Rioufol, auteur de La révolution des oubliés, explique ici pourquoi le bloc central fait perdre.

Déclaré candidat à la présidence de la République le 9 novembre, l’athlète guadeloupéen (2,04 mètres, 145 kilos) a déjà eu le temps de décevoir une partie de son entourage. François Braun, ancien ministre de la Santé et principal soutien du champion olympique, a annoncé le 13 novembre « prendre du recul ». La députée PS de Martinique Béatrice Bellay a reconnu avoir « rétropédalé » dans sa promesse de parrainage, craignant une orientation « macroniste » du judoka d’Outre-mer. Le sponsor Saxo Bank a suspendu sa collaboration publicitaire pour éviter une interférence partisane. D’autres membres de l’équipe seraient, dit-on, sur le départ. En revanche, Philippe Véran préside toujours l’association de financement du jeune mouvement (« La France qu’on veut »). Assiste-t-on au dégonflage accéléré d’une baudruche médiatique aux larges épaules ?

A lire aussi: Ces mots interdits qui bâillonnent les Français

Banalités

L’enthousiasme que Riner a pu susciter il y a une semaine s’est en tout cas, pour l’instant, sévèrement refroidi. Il est vrai que les premiers pas du novice en politique ont laissé voir une personnalité trop sûre d’elle-même au regard du vide de ses propositions. Dans ses premiers déplacements – Hôpital Delafontaine (Seine-Saint-Denis) vendredi, Salon Made in France le lendemain –, le candidat a surtout montré une propension à ne rien dire, sinon des banalités de bon aloi sur son « antiracisme » et son « ni de droite ni de gauche ». Or cette attirance pour le marais centriste risque de sceller pour Riner un destin d’étoile filante.

A lire aussi: L’attendrissante candeur du camarade Mélenchon

Postures morales

Bruno Retailleau fait déjà partie de la liste des naufragés. Le candidat LR doit son échec à ses amis tire-en-bas : Gérard Larcher, Jean-François Copé, Michel Barnier, Valérie Pécresse, etc. Ceux-ci l’ont pressé de maintenir, au nom de la nuance, l’esprit indécis de la macronie moribonde. Pour avoir cautionné le mépris de son camp pour les « populistes », vus comme des charlatans accusés de mentir, Retailleau est tombé dans un manichéisme de cour de récréation : une régression qui n’a rien à envier aux diatribes staliniennes de LFI contre les « fascistes » et « l’extrême droite ». Ces postures morales, qui cherchent à rabaisser l’adversaire, ne haussent pas pour autant ceux qui s’y prêtent. Résultat : les espoirs que portait brillamment le sénateur vendéen se sont étiolés en proportion de ses génuflexions à l’Ancien Régime, alors même qu’il assurait vouloir « renverser la table ». Le concernant, les sondages ne cessent de chuter, au profit de David Lisnard, qui a eu la bonne idée de quitter LR à temps.

A lire aussi: Bardella veut jouer à GTA VI : aux Grandes Gueules, les boomers découvrent les gamers

Reste que le maire de Cannes, qui a accepté hier l’idée défendue par Gabriel Attal et Bruno Retailleau d’une primaire « de la droite et du centre » qui n’attend plus qu’Édouard Philippe, prend le risque à son tour d’être entraîné dans le naufrage du centrisme liquide. Il peut perdre de vue le sort des Français bernés, attirés par Éric Ciotti ou Marine Le Pen. Lisnard assure vouloir néanmoins « éliminer les macronistes ». Saura-t-il éviter, dans son ambiguïté sur la rupture, le piège qui l’attend ?

La révolution des oubliés Prix: 10,00 € 2 d'occasion et neuf disponible à partir de 3,97 €