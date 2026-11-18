Paris s’est longtemps cru à l’abri des conséquences de ses errements budgétaires. Mais avec une dette atteignant 120 % du PIB et des économies toujours remises au lendemain, 2027 pourrait sonner la fin de partie. Pour autant, l’austérité n’est pas la priorité des candidats à la présidentielle.

« Depuis vingt-cinq ans, le choix de la facilité est la principale explication du niveau très préoccupant de notre dette. » Ces mots, qui n’ont rien perdu de leur pertinence, datent… de 2005. Ils introduisent le rapport sur le déficit public remis cette année-là au ministre des Finances Thierry Breton par le PDG de BNP Paribas Michel Pébereau.

Un inquiétant chemin

À l’époque (déjà !), l’heure semble grave. Alors que, depuis le lancement de l’euro six ans plus tôt, dans un contexte économique favorable, la France s’était de justesse conformée aux critères de Maastricht, le pays prend depuis 2002 un chemin inquiétant en dépassant à chaque nouveau budget le seuil limite des 3 % de déficit public par rapport au PIB.

En réponse à ces dérapages successifs, Pébereau – qui a constitué un groupe de travail avec des personnalités de tous bords, dont Nicole Notat de la CFDT, Didier Migaud du PS et Philippe Herzog du PCF – préconise une remise à l’équilibre de tous les régimes sociaux (maladie, famille, famille, handicap…) dans un délai de trois ans, à l’exception du système de retraite, pour lequel il estime le chantier à quinze ans.

Deux décennies plus tard, inutile de préciser que ces recommandations sont restées lettre morte. La machine française à creuser les déficits a continué de fonctionner à pleine cadence sous Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande puis Emmanuel Macron. Résultat, la dette publique s’élève au dernier pointage de l’Insee à 3 595,5 milliards d’euros, soit 119 % du PIB, désormais le troisième ratio le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce et l’Italie, bien loin du plafond de 60 % imposé à l’origine par le traité de Maastricht.

Les commentaires, eux, n’ont pas varié. Les experts continuent de dire que « le choix de la facilité est la principale explication du niveau très préoccupant de notre dette ». Mais à force d’entendre crier au loup, sans jamais être dévorés, ces mises en garde sont-elles encore audibles ? Comment ne pas émettre des doutes sur ces voix alarmistes qui, à l’image de Nicolas Baverez le 11 octobre dans Le Figaro, affirment que « la France est au bord du chaos » ?

Au risque d’être démenti par les faits (ce qui serait évidemment une bonne nouvelle), il nous semble que, cette fois-ci, l’affaire est vraiment sérieuse. Et que le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, dit vrai quand il affirme dans le Financial Times le 5 octobre que notre pays menace d’être « étranglé par les taux d’intérêt ».

Certes l’énarque, qui fut directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy et de Gabriel Attal à Matignon, n’est pas le mieux placé pour parler d’un mal auquel il a lui-même contribué. Reste que ses propos ne peuvent pas être pris pour la simple VF du French bashing dont les marchés financiers sont coutumiers, et qui sature ces temps-ci les pages du Wall Street Journal, où l’on peut lire chaque jour ou presque que Paris est devenu un « maillon faible », une « bombe de dettes », voire « l’épicentre de la débâcle obligataire mondiale ».

A lire aussi: Bruno Le Maire veut sauver les finances publiques : après sept ans à Bercy, le retour de « Monsieur 1 000 milliards »

Car à côté des attaques habituelles des apôtres de la rigueur contre notre pays, d’autres économistes, plus keynésiens, sont passés eux aussi en mode critique. Ainsi, quand la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva annonce que son institution a abaissé de 0,6 % à 0,4 % sa prévision de croissance pour la France en 2026 (contre 1,1 % pour la zone euro et 3,1 % pour le monde), elle déplore sur la chaîne américaine CNBC nos « recours à l’emprunt qui se répètent choc après choc et font grimper la dette comme sur un escalier, et on sait que ça ne mène pas au paradis ». Façon diplomatique de dire que nous pourrions bientôt vivre un enfer.

Paul Krugman change d’avis

Quant au prix Nobel d’économie Paul Krugman, longtemps chantre de notre modèle social, il va encore plus loin. Le 8 octobre, il écrit sur son blog que la France, engagée sur une « voie budgétaire insoutenable », est carrément « l’homme malade du monde occidental », qui « donne trop aux seniors au détriment du reste de la population ». Et le professeur à l’université de Princeton de conclure son billet par une formule cinglante : si, pour le moment notre pays est encore rangé dans la catégorie « too big to fail » (« trop gros pour faire faillite »), il pourrait s’avérer demain « too big to save » (« trop gros pour être sauvé »).

Cinq signes alarmants ont conduit ces observateurs jusqu’ici bien disposés à notre égard à un changement de ton. Le premier est le taux d’intérêt auquel la France finance son déficit public. Il tutoie désormais les 5 % par an. C’est non seulement du jamais-vu depuis 2005, mais aussi le record actuel au sein de la zone euro. Traduction : nous avons remplacé sur le Vieux Continent les fameux PIGS de 2011 (Portugal, Irlande, Grèce et Espagne).

Le second signe, c’est le fameux spread, c’est-à-dire la différence entre notre taux et celui des Allemands (qui subissent exactement les mêmes chocs géopolitiques que nous). Il s’approche dangereusement de 150 points de base. Un écart inédit depuis quinze ans.

Troisième signe alarmant : pour la première fois de l’histoire, la majorité des grandes entreprises françaises obtiennent sur les marchés des conditions de financement plus favorables que celles accordées à l’État lui-même. Même des groupes comme Engie ou Orange, pourtant classées dans le médiocre compartiment B des agences de notation financière, bénéficient de meilleurs taux obligataires.

A lire aussi: Mélenchon peut-il ruiner la France avant même d’arriver au pouvoir?

Quatrième signe : les « bond vigilantes », ces investisseurs institutionnels, en particulier japonais, en quête de sécurité pour leurs capitaux, sont de plus en plus réservés à notre sujet. Compagnies d’assurance, fonds de pension ou banques centrales d’autres pays, ils hésitent désormais à nous suivre après nous avoir longtemps accordé leur crédit sans sourciller. Face à cette défiance, l’Agence France Trésor alloue une part croissante de ses titres à des fonds spéculatifs, avec le risque de volatilité que cela implique.

Enfin, le cinquième et dernier signe alarmant est le plus spectaculaire. Il s’agit de l’opération vérité qui vient d’être menée par Bercy sur les retraites. Publié le 14 octobre, un rapport explosif de l’Inspection générale des finances montre que nos administrations emploient jusqu’à un tiers de leur budget pour financer le régime vieillesse de leurs agents. C’est un jeu d’écriture (à travers des « surcotisations » salariales transitant par la fiche de paie des fonctionnaires) qui permet de maquiller chaque année pas moins de 50 milliards d’euros de déficit du système de retraites français ! « Le scandale des surcotisations fait vraiment désordre, tempête le dirigeant d’une banque à Luxembourg, qui souhaite rester anonyme. Cela rappelle furieusement les bidouillages des comptes grecs révélés en 2009. C’est désastreux pour la crédibilité de la France. »

Une purge avant le scrutin présidentiel?

Mais alors, si le « cercle de la raison » ne se trompe pas ce coup-ci, que va-t-il se passer ? « Deux scénarios circulent chez les analystes,confie notre vieux briscard de la finance. Soit la séquence en cours n’est qu’un brutal coup de pression des marchés destiné à alerter les Français et à les écarter de la tentation du vote antisystème en 2027. Soit la purge ne peut plus attendre et Sébastien Lecornu sera obligé d’administrer un remède à l’italienne avant la présidentielle. »

Remède à l’italienne ? Pour comprendre la « réf », il faut remonter à 2011. Cette année-là, Rome se trouve peu ou prou dans la même situation que Paris aujourd’hui : dette de 120 % du PIB, déficit de 5 % et spread de 150 points de base avec l’Allemagne. Se sachant au bord de l’étranglement obligataire, le Premier ministre Silvio Berlusconi appelle alors la BCE à la rescousse. Dans un premier temps, l’institution présidée par Jean-Claude Trichet intervient en rachetant des bons du Trésor italiens sur le marché secondaire. Parallèlement, Francfort envoie un courrier confidentiel au Cavaliere, pour lui intimer l’ordre de prendre des mesures d’économies d’urgence.

Las, la riposte, jugée sous-dimensionnée, ne convainc pas les « bond vigilantes ». Trois mois plus tard, le taux italien s’envole à plus de 7 %. Un véritable choc. Acculé, Berlusconi n’a d’autre choix que de promettre sa démission en échange de l’approbation d’une loi drastique de stabilité financière. Accepté par la plupart des partis d’opposition, ce compromis de la dernière chance ouvre la voie à la nomination d’un gouvernement technique présidé par l’ancien commissaire européen Mario Monti qui, dans la foulée, met en œuvre un vaste plan d’austérité.

La ministre italienne du Travail Elsa Fornero fond en larmes en évoquant les sacrifices imposés aux retraités, lors de la présentation du plan d’austérité du gouvernement Monti, Rome, 4 décembre 2011 (C) AP Photo/Pier Paolo Cito/SIPA

En larmes, la ministre du Travail Elsa Fornero annonce quelques semaines plus tard que l’âge de départ à la retraite est reculé à 67 ans et que le temps de cotisation est allongé à quarante-deux ans. Une réduction budgétaire de 50 milliards d’euros par an est également votée, ainsi qu’une augmentation des impôts fonciers et de la TVA, qui passe de 20 % à 21 %. Mission accomplie, le déficit est ramené à 3 % du PIB. Pas suffisant pour que le pays reprenne vraiment le contrôle de son destin, mais au moins un cataclysme à la grecque a-t-il été évité.

Tableau noir, crise hors norme

On pourrait en conclure que la France de 2026 n’a qu’à imiter l’Italie de 2011. Sauf que dans notre cas, un paramètre, que l’on a pris bien soin de ne pas mentionner jusqu’à présent, complique énormément la donne. En 2010-2011, Rome pouvait au moins se prévaloir d’un « excédent primaire », comprenez que ses comptes étaient uniquement plombés par le paiement de taux d’intérêt considérables. La France, elle, est bien plus enlisée. Cette année, son budget affiche un solde primaire (c’est-à-dire calculé sans tenir compte du service de la dette) en déficit de 2,5 % par rapport au PIB. Ce qui double, voire triple l’effort à fournir pour retrouver une trajectoire saine. « Le consensus, c’est qu’il va falloir réaliser 150 milliards d’euros d’économies », résume notre banquier luxembourgeois.

Un autre facteur vient achever de noircir le tableau : contrairement à l’Italie en 2011, et contrairement aux années post-Covid, la BCE ne viendra pas apporter son secours en rachetant des bons du Trésor pour calmer la fièvre des marchés. Le dernier message public, en date du 14 octobre, de sa présidente Christine Lagarde est sans équivoque : « La solution première et principale se trouve en France même. Et elle concerne les politiques budgétaires. »

Se pose dès lors une question. Les candidats à la présidentielle ont-ils conscience du caractère hors norme de la crise actuelle ? Passons-les en revue brièvement. Les socio-démocrates ? S’ils reconnaissent l’existence du gouffre au bord duquel nous nous trouvons, ils ne comprennent toujours pas qu’un durcissement du système de retraite est indispensable pour éviter la chute libre. La droite et le centre ? Ils sont assurément conscients du péril et des décisions impopulaires à prendre. Mais auront-ils l’habileté et le sang-froid nécessaires, eux qui, aux affaires par le passé, ont tant de fois fait preuve de lâcheté ?

A lire aussi: Y a-t-il un pilote dans l’IA?

Et la favorite des sondages, Marine Le Pen ? Le 14 octobre, elle reconnaît, dans une interview au Financial Times, que la dette est « gigantesque et énorme » et qu’elle « pourrait devenir incontrôlable ». Dans une note de 40 pages publiée une semaine plus tôt, son mouvement indique du reste comment il entend dégager 140 milliards d’euros d’économies. Problèmes : certains ingrédients du cocktail minceur du RN ressemblent à de la poudre de perlimpinpin. Le parti à la flamme croit ainsi pouvoir récupérer 18 milliards d’un très hypothétique programme de lutte contre la fraude à la TVA et 11 milliards d’une taxe sur les rachats d’actions. Il envisage aussi de ne plus payer les 11 milliards de contribution annuelle de la France à Bruxelles. Soit l’inverse de la méthode Meloni, qui avait au contraire cherché, avec succès, la coopération des instances européennes.

Et puis, surtout, il y a le dossier des retraites. Comme la gauche, Marine Le Pen a confirmé son intention de revenir sur la réforme de 2023, en rétablissant un départ à 62 ans, et même à 60 ans pour les carrières commencées tôt. Une mesure qu’elle chiffre à 15 milliards de dépenses supplémentaires, mais que de nombreux experts évaluent au bas mot à 30 milliards. Face à cette objection, la députée du Pas-de-Calais assure que, pour alléger la facture finale, elle a prévu d’instaurer parallèlement un régime de retraite par capitalisation, dont le détail n’a pourtant toujours pas été communiqué. Vous avez dit amateurisme ?

Enfin, venons-en aux Insoumis. Sans surprise, ils nient en bloc la catastrophe qui se prépare et les sacrifices à consentir, rappelant en cela un certain François Mitterrand, dont on ne dira jamais assez combien sa légèreté en matière d’économie est responsable de notre décrochage dans les années 1980. Les Français sauront-ils s’en souvenir ? Une chose est sûre. En 2027, la crise de la dette sera à la campagne de Mélenchon ce que la guerre en Ukraine a été à celle de Marine Le Pen en 2022 : un coup de réel en pleine figure.