Suppressions de postes, restructurations et dégâts liés aux émeutes : le grand magasin cherche à retrouver un équilibre économique dans un contexte difficile pour le commerce français.

À quelques semaines de Noël, la période devrait être celle des vitrines et des achats de fin d’année. C’est pourtant de restructuration que parlait Rémy Baume, le patron du Printemps, ce jeudi 19 novembre sur BFM Business. Le groupe doit faire face à des difficultés financières qui ont conduit à revoir son organisation. La chaîne économique évoque 222 suppressions d’emplois, la fermeture d’un magasin et plusieurs millions d’euros de dégâts liés aux émeutes.

Pour les grands magasins, la difficulté tient notamment à la coexistence de coûts fixes importants et d’une fréquentation qui peut varier considérablement. Les loyers, les salaires, la sécurité et l’entretien des bâtiments ne diminuent pas lorsque les clients se font rares. Or, à la concurrence du commerce en ligne s’ajoutent les arbitrages des ménages, qui peuvent différer leurs achats de vêtements ou d’accessoires lorsque leurs dépenses contraintes augmentent.

Le commerce parisien dépend aussi d’une clientèle étrangère dont les habitudes sont sensibles aux taux de change, à la conjoncture internationale et aux conditions de voyage. Les grandes enseignes ont consacré des investissements considérables à attirer ces visiteurs. Mais une stratégie fondée sur la montée en gamme ne dispense pas de maintenir une offre attractive pour la clientèle française.

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Le Printemps en pleine phase de restructuration : ce que cela dit de la santé de nos grands magasins

Les violences qui ont accompagné les manifestations du 17 octobre ont ajouté une difficulté immédiate à ces problèmes de fond. Un mois après les dégradations, les commerçants concernés doivent encore composer avec les réparations, les pertes d’exploitation et les inquiétudes de leurs salariés. Pour un secteur qui s’apprête à entrer dans sa période commerciale la plus importante, ces dépenses imprévues arrivent au plus mauvais moment.

Le redressement du Printemps permettra de mesurer la capacité des grands magasins à renouveler leur modèle. Il pose aussi une question plus générale aux pouvoirs publics : comment préserver l’attractivité des centres-villes lorsque les commerçants doivent simultanément absorber la hausse de leurs coûts, la faiblesse de la demande et les conséquences des troubles à l’ordre public ?