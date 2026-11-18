Bloomberg présente les entreprises étrangères dirigées par des dirigeants nommés par le Kremlin comme des victimes dont les actifs russes servent à financer la guerre en Ukraine. Mais le cas du brasseur belge AB InBev révèle une réalité plus complexe: une entreprise qui avait publiquement promis de quitter la Russie aurait désormais l’intention d’y rester.

Le 13 novembre, Bloomberg a publié une enquête intitulée « Les entreprises étrangères dont Poutine a pris le contrôle contribuent à financer la machine de guerre russe », reprise par la suite par des médias du monde entier. Celle-ci expliquait en détail comment les filiales russes d’entreprises occidentales, placées sous la direction de dirigeants nommés par le Kremlin, avaient versé des milliards de roubles, soit des dizaines de millions d’euros, à des organisations soutenant l’armée russe.

Le message était clair : Vladimir Poutine s’était emparé d’entreprises occidentales et avait détourné leurs ressources au profit de son effort de guerre, laissant leurs propriétaires étrangers impuissants.

Un rapport publié le 16 novembre par le Centre européen de renseignement stratégique et de sécurité (ESISC), intitulé « La Russie : un marché “comme les autres” ? », remet en question cette version des faits.

Le cas du brasseur belge AB InBev est particulièrement révélateur.

En avril 2022, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, AB InBev a annoncé son intention de céder sa participation de 50 % dans AB InBev Efes, sa coentreprise russe avec le brasseur turc Anadolu Efes. Cette coentreprise représentait près d’un tiers du marché russe de la bière.

Plus de quatre ans plus tard, AB InBev n’a toujours pas finalisé son retrait.

Deux projets de transaction n’ont pas obtenu l’accord des autorités russes. En décembre 2023, les partenaires ont convenu qu’Anadolu Efes rachèterait la participation d’AB InBev. En octobre 2024, ils ont convenu d’échanger leurs participations en Russie et en Ukraine. Aucune de ces deux transactions n’a abouti. Les détracteurs se sont demandé si l’une ou l’autre de ces propositions constituait un véritable retrait plutôt qu’un simple remaniement d’actifs, compte tenu de la participation importante d’AB InBev dans Anadolu Efes.

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En décembre 2024, Poutine a placé les activités russes sous administration provisoire, privant ainsi les actionnaires étrangers du contrôle opérationnel.

Cette mesure semblait expliquer la présence persistante d’AB InBev en Russie : l’entreprise souhaitait se retirer, mais le Kremlin ne le lui permettait pas.

C’est alors qu’une autre réalité est apparue.

Selon une enquête menée par Brussels Signal, un document signé en juin 2026 par deux dirigeants d’AB InBev, Ruben Vaessen et Henrike Maria van Griensven-Ponds, ainsi que par le PDG d’Efes BreweriesInternational, Deniz Çelik, informait l’administrateur nommé par la Russie que les actionnaires ne cherchaient plus à vendre leurs participations et avaient l’intention de rester actionnaires à long terme.

Ils auraient demandé que le contrôle de la gestion leur soit restitué afin de garantir la présence à long terme de leurs marques en Russie.

C’est difficile à concilier avec le retrait annoncé publiquement par l’entreprise.

Une activité rentable au service de la Russie

Par ailleurs, AB InBev Efes, qui opère désormais sous le nom de Napitki Vmeste, a fait don d’un milliard de roubles (plus de 10 millions d’euros) au Front populaire, une organisation proche du Kremlin qui soutient l’armée russe en Ukraine.

Rien ne prouve que le siège belge d’AB InBev ait autorisé ces versements. Mais l’intention présumée de conserver la propriété soulève des questions quant à la position de l’entreprise et à sa volonté de maintenir ses investissements en Russie.

Les enjeux financiers sont considérables.

Selon l’ESISC, l’activité russe a généré environ 141 milliards de roubles (1,4 milliard d’euros) de chiffre d’affaires. En 2025, elle a versé plus de 108 milliards de roubles (plus d’un milliard d’euros) au titre des impôts et des cotisations obligatoires aux budgets russes.

De leur côté, ses concurrents Heineken et Carlsberg ont réussi à mener à bien leur retrait de Russie malgré des obstacles de taille.

Victimes ou actionnaires consentants ?

Bloomberg a eu raison d’enquêter sur la manière dont les entreprises sous contrôle russe contribuent à l’effort de guerre de Poutine. Mais la pression exercée par le Kremlin n’explique pas nécessairement pourquoi certaines entreprises occidentales restent en Russie.

AB InBev a annoncé son intention de se retirer en 2022. Pourtant, en juin 2026, ses représentants auraient déclaré à l’administrateur nommé par la Russie qu’ils souhaitaient conserver leur participation et rester actionnaires à long terme.

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La question dépasse largement le cas d’un simple brasseur belge. Auchan, Leroy Merlin, Bonduelle, Air Liquide, Total Energies… Selon les chiffres de la KyivSchool of Economics cités par l’ESISC, les entreprises étrangères encore présentes en Russie ont généré plus de 316 milliards de dollars de chiffre d’affaires et plus de 38 milliards de dollars de bénéfices à la fin de l’année 2024. Leur contribution aux budgets publics russes a été estimée à 41,6 milliards de dollars en impôts et autres prélèvements obligatoires, notamment la TVA, les droits d’accise, les cotisations sociales et les droits de douane.

Alors que les gouvernements occidentaux dépensent des milliards pour soutenir l’Ukraine, certaines entreprises étrangères continuent de générer des revenus considérables en Russie et d’apporter des milliards aux finances publiques de ce pays.

La question n’est plus simplement de savoir pourquoi Poutine empêche les entreprises occidentales de partir. Il s’agit désormais de savoir si certaines d’entre elles souhaitent encore rester.

Et si les consommateurs et les investisseurs européens méritent d’en être informés.