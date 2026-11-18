Internet change de nature sous nos yeux, et le verrouillage progressif de Reddit en offre l’illustration la plus parlante. Longtemps conçu comme un espace public où chacun circulait librement d’un lien à l’autre, le réseau se referme derrière des murs d’inscription et des péages algorithmiques. Pour l’essayiste Bruno Patino, l’essor des intelligences artificielles relègue désormais le web au rang de simple « arrière-plan », transformant un bien commun en matière première industrielle.

C’est une rupture philosophique autant que technique. À sa naissance, le World Wide Web reposait sur une promesse simple : offrir une « bibliothèque d’Alexandrie » planétaire, accessible gratuitement, dans laquelle chaque internaute restait maître de son cheminement. Interrogé ce mercredi 18 novembre sur Radio France, l’essayiste et président d’Arte Bruno Patino constate l’effacement de « cette idée originale et originelle du web ouvert à tous, à la fois horizontal, gratuit et ouvert ».

Avec la généralisation des agents conversationnels et des réponses synthétiques, l’usager ne visite plus une multitude de sites : il s’adresse à un interlocuteur unique. « Avec les intelligences artificielles, notre interface va être avant tout individuelle », relève Bruno Patino, décrivant un web réduit à « un arrière-plan, une forme de production de matière première pour les intelligences artificielles ». Ce qui disparaît dans ce basculement, résume-t-il, c’est la liberté d’arpenter un territoire « dans lequel on peut naviguer en décidant d’où on va et vers où on va ».

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Reddit, victime collatérale et symptôme du nouveau web

Cette bascule théorique se heurte aujourd’hui à une réalité économique brutale pour les plateformes historiques. Dernier exemple en date, comme l’explique le site d’information spécialisé BeGeek : Reddit, qui rassemble pourtant plus de 500 millions de visiteurs chaque semaine, s’apprête à fermer ses portes aux curieux de passage. À la fin du mois d’octobre, son PDG Steve Huffman a annoncé le passage vers une expérience « principalement connectée », dont les premiers tests sont actuellement déployés hors des États-Unis au grand dam de ses utilisateurs les plus fidèles.

Reddit is getting rid of logged out browsing. They want to require everyone to be logged in to access the site. They’re claiming it’s to protect against scraping which is hilarious because the site has already been scraped. End of an era. No more googling “question + Reddit” pic.twitter.com/Z3AD76Lx9P — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) October 29, 2026

Pourquoi l’un des forums les plus fréquentés de la planète renonce-t-il ainsi à l’accès anonyme qui a fait son succès pendant vingt ans ? Parce que la chaîne alimentaire du trafic numérique s’est grippée. Lorsque Google affiche directement en tête de page un résumé rédigé par son intelligence artificielle, l’internaute obtient sa réponse immédiate sans jamais cliquer sur les liens situés en dessous. Privé de millions de visites — et des revenus publicitaires afférents —, Reddit réplique en dressant une barrière d’inscription obligatoire.

La généralisation des silos numériques

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À travers ce verrouillage, la direction de Reddit tente de reprendre le contrôle sur trois fronts : capter durablement son audience restante dans un espace fermé, bloquer les robots qui aspirent gratuitement ses milliards de messages pour entraîner les modèles d’IA, et monétiser plus finement des profils dûment identifiés.

En rejoignant le modèle déjà appliqué par Facebook, Instagram, Pinterest ou encore une large part de la presse numérique sous abonnement, Reddit acte la fin d’une époque. Le web ouvert ne s’effondre pas brutalement : il se privatise par étapes, laissant face à face des plateformes retranchées derrière leurs comptes obligatoires et des intelligences artificielles qui digèrent l’information à la place des lecteurs.