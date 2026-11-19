La lettre (morte) du courrier d’information à destination des Français âgés de 20 ans

En France, tout augmente, sauf le nombre des naissances. En 2024, le président Macron avait certes annoncé un « réarmement démographique » mais, à défaut de donner lui-même l’exemple, il a refilé le bébé à sa ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui en février présentait un plan contre l’infertilité.

Un plan en 16 mesures, moins ambitieux que les 64 positions du Kamasutra, mais attestant une certaine volonté de remettre en route la fabrique de petits Français.

Parmi ces 16 mesures, la « diffusion d’une information ciblée, équilibrée, à la fois sur la santé sexuelle et sur la santé reproductive, à destination de l’ensemble des Français et Françaises de 29 ans », avec un gros plan sur l’autoconservation ovocytaire, c’est-à-dire la possibilité pour les jeunes femmes de congeler leurs ovocytes avant de les faire féconder, quand leur désir de devenir mère est plus fort. D’où cette cible des 29 ans, l’âge légal pour recourir à l’autoconservation des gamètes sans motif médical, et l’âge conseillé pour conserver des ovocytes en pleine forme… avec en perspective une génération Findus, des bébés dont la mère aura l’âge d’une grand-mère.

Pour accueillir cette jeunesse embryonnaire, il était annoncé le déploiement de 30 centres nouvellement autorisés d’autoconservation des ovocytes, dans le but d’atteindre 70 centres en France d’ici à 2028. Et il était donc prévu qu’une lettre serait adressée à tous les 29 ans. Neuf mois plus tard, qu’en est-il ? Fin août, puis le 23 septembre, nous avons adressé un message électronique au service de presse du ministre : « Madame, dans le cadre du plan fertilité, il avait été annoncé qu’un courrier d’information serait adressé aux personnes âgées de 29 ans. J’aimerais savoir où en est cette initiative. »

Pas de réponse. Mercredi 21 octobre, relance téléphonique : aucune information disponible ! Cette lettre serait-elle morte avant terme ? Ce ne serait pas le premier projet de Macron qui avorte.